Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, se reúne con presidente de LALIGA en España para impulsar el deporte nacional

El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, se reunió con Javier Tebas, presidente de LALIGA, para analizar iniciativas de cooperación deportiva y formación estudiantil. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

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El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo una serie de reuniones con autoridades deportivas españolas, entre ellas el presidente de LALIGA, Javier Tebas, con el propósito de explorar alianzas que permitan fortalecer el deporte estudiantil, capacitar entrenadores y abrir nuevas oportunidades de preparación internacional para atletas costarricenses.

Los encuentros se desarrollaron como parte de su agenda de trabajo en España, donde acompañó a la presidenta Laura Fernández Delgado durante su visita oficial al país europeo.

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Uno de los principales objetivos de las gestiones es impulsar la modernización de los Campeonatos Estudiantiles de 2027, mediante el intercambio de conocimientos y la posible incorporación de nuevas metodologías de formación deportiva.

Durante la reunión con Javier Tebas, Umaña conversó sobre una agenda de cooperación que contempla la actualización de diferentes disciplinas deportivas, así como programas de capacitación dirigidos a profesores de Educación Física, técnicos deportivos y otros profesionales vinculados con el desarrollo del deporte nacional.

La iniciativa busca aprovechar la experiencia de la organización española para fortalecer los procesos de enseñanza y preparación de jóvenes deportistas costarricenses.

Según explicó el primer caballero en sus publicaciones, se trata de “una alianza que comienza a tomar forma”, cuyo propósito es generar nuevas oportunidades para los estudiantes y mejorar las capacidades de los profesionales del sector.

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Jeffry Umaña visitó el Centro de Alto Rendimiento de Madrid

Como parte de su agenda, Umaña también visitó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, una instalación dedicada a la preparación de atletas que compiten en diferentes disciplinas deportivas.

Durante el recorrido conoció aspectos relacionados con la infraestructura, los procesos de entrenamiento y las metodologías empleadas para desarrollar talentos deportivos.

La visita tuvo como objetivo identificar oportunidades de cooperación técnica que permitan fortalecer la preparación de los deportistas costarricenses mediante el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales.

Entre las posibilidades analizadas figura la eventual participación de atletas nacionales en procesos de formación en España, aprovechando las instalaciones y la experiencia de sus centros especializados.

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Jeffry Umaña visitó el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde conoció instalaciones y procesos especializados en la preparación de deportistas. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Acercamiento con el Consejo Superior de Deportes de España

Otro de los encuentros de Jeffry Umaña se desarrolló con María Belén Lara, jefa de Cooperación Internacional del Consejo Superior de Deportes de España (CSD).

La reunión estuvo enfocada en explorar mecanismos de colaboración con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), con el objetivo de fortalecer la formación de atletas, entrenadores y funcionarios.

Entre las áreas de cooperación planteadas destacan la capacitación técnica, el intercambio de conocimientos y la preparación de deportistas de alto rendimiento.

También se abordó la posibilidad de abrir espacios de formación para profesionales costarricenses que trabajan en el desarrollo deportivo, quienes podrían beneficiarse de la experiencia acumulada por las instituciones españolas.

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En este ámbito, ambos países cuentan con antecedentes de colaboración. En 2021, el ICODER y el Consejo Superior de Deportes de España establecieron un memorándum de entendimiento orientado al intercambio de conocimientos y experiencias en diferentes áreas deportivas.

Las nuevas conversaciones buscan identificar posibilidades para ampliar este tipo de cooperación y establecer mecanismos que puedan traducirse en beneficios concretos para el deporte costarricense.

Durante su agenda en España, el primer caballero se reunió con María Belén Lara, jefa de Cooperación Internacional del Consejo Superior de Deportes. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Una apuesta por fortalecer el deporte desde las aulas

Uno de los principales enfoques de las gestiones realizadas por el primer caballero es el fortalecimiento del deporte estudiantil, especialmente mediante la preparación de los profesionales encargados de trabajar con niños y adolescentes.

La eventual cooperación con LALIGA podría contribuir a la actualización de los programas de formación deportiva y facilitar el acceso a nuevas herramientas para profesores y entrenadores.

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Al mismo tiempo, los acercamientos con el Consejo Superior de Deportes y el Centro de Alto Rendimiento de Madrid buscan generar oportunidades para atletas que participan en procesos competitivos de alto nivel.

Por ahora, las iniciativas se mantienen en una etapa de conversaciones y exploración de posibles acuerdos, por lo que su implementación dependerá de las decisiones que adopten posteriormente las instituciones involucradas.

Con esta agenda, Jeffry Umaña busca impulsar vínculos internacionales que permitan fortalecer la preparación deportiva en Costa Rica, desde las competiciones estudiantiles hasta los programas especializados para atletas de alto rendimiento.