El Gobierno de Guatemala incorpora vehículos y tecnología para reforzar el combate al narcotráfico

Representantes gubernamentales y mandos policiales sostienen maletines de equipo técnico durante un acto oficial de la unidad antinarcótica de Guatemala. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala incorporó 20 radiopatrullas todoterreno, 12 motocicletas y dos dispositivos TrueDefender para reforzar las operaciones contra el narcotráfico y la identificación de drogas y precursores químicos.

La entrega se realizó en la sede de los comandos Boinas Negras, con autoridades del Ministerio de Gobernación, representantes diplomáticos y organismos internacionales.

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Los nuevos recursos elevan a 30 el número de radiopatrullas todoterreno recibidas desde 2025 y constituyen la mayor adquisición de este tipo para la institución desde 2018.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó la ceremonia y remarcó la ampliación de la flota destinada a la Subdirección Antinarcótica.

Las 20 camionetas fueron equipadas como radiopatrullas para circular en terrenos de difícil acceso, mientras que las motocicletas tienen motores de 600 centímetros cúbicos.

Los dos equipos tecnológicos permitirán realizar identificaciones preliminares de sustancias ilícitas y productos químicos asociados a su fabricación.

Guatemala incorporó 20 radiopatrullas todoterreno, 12 motocicletas y dos dispositivos tecnológicos con el respaldo de Canadá y la UNODC. (PNCdeGuatemala)

La mayor ampliación vehicular de la Subdirección Antinarcótica desde 2018

El subdirector general Antinarcótico de la PNC, Wuilber Arreaga, definió la entrega como “un día histórico” para la institución. Sostuvo que la ampliación del parque vehicular aumentará la movilidad y la cobertura territorial de las operaciones de prevención y combate contra el narcotráfico.

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Arreaga agradeció el respaldo del Ministerio de Gobernación y del Viceministerio Antinarcótico, además de la cooperación del gobierno de Canadá y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esa asistencia permitió la donación de los dos espectrómetros TrueDefender.

El coordinador del programa Smart Labs para América Latina y el Caribe de la UNODC, Juan Carlos Gómez, explicó que se trata de espectrómetros portátiles de infrarrojo por transformada de Fourier.

La tecnología permite identificar de forma preliminar drogas, explosivos y productos químicos empleados para elaborar sustancias ilícitas.

Los dispositivos tienen capacidad para detectar 600 sustancias controladas, 2.000 agentes de corte y diluyentes, 3.000 precursores químicos y más de 200 explosivos. Gómez destacó el financiamiento de Canadá para esta y otras actividades regionales orientadas al fortalecimiento de las capacidades de detección de drogas sintéticas.

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El consejero político y económico de la Embajada de Canadá en Guatemala, David Zink, indicó que la entrega forma parte del proyecto Smart Labs. La iniciativa se implementa con apoyo del Programa Fortalecimiento de Capacidad para la Investigación del Delito de Canadá.

Zink afirmó que la cooperación internacional “es esencial para lograr resultados efectivos” frente a la evolución de las drogas sintéticas ilícitas en la región. El proyecto busca reforzar las herramientas de investigación y análisis disponibles para las fuerzas de seguridad.

Guatemala incorporó 20 radiopatrullas todoterreno, 12 motocicletas y dos dispositivos tecnológicos con el respaldo de Canadá y la UNODC. (PNCdeGuatemala)

Incautaciones, erradicaciones y formación de agentes durante 2025 y 2026

La Subdirección Antinarcótica incautó más de 10.800 toneladas de cocaína y más de dos toneladas de marihuana durante 2026, de acuerdo con el balance presentado por Villeda. El Ministerio de Gobernación también informó decomisos de cantidades significativas de drogas sintéticas.

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Las operaciones incluyeron la erradicación de 3.768.000 plantas de marihuana y 6.610.000 arbustos de hoja de coca. Las autoridades reportaron además la incautación de USD 4.324.000.

En el mismo período se realizaron 2.574 aprehensiones por delitos vinculados con la narcoactividad. Otras 25 personas requeridas por cortes internacionales con fines de extradición fueron detenidas.

Villeda señaló que el fortalecimiento de la unidad incluyó la capacitación de sus integrantes. Entre 2025 y 2026 se desarrollaron cuatro cursos de operaciones antinarcóticas, de los que egresaron 498 agentes.

Más de 3.835 integrantes de las unidades antinarcóticas recibieron formación en distintas áreas de especialización. El ministerio también incorporó 30 ejemplares caninos para apoyar las tareas operativas.

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La preparación de los binomios caninos incluyó cuatro cursos internacionales para guías e instructores, con la participación de personal de seguridad pública de Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. De esas capacitaciones egresaron 52 elementos.

El director general de la PNC, Erick Rolando Osoy López, señaló que los recursos entregados representan “un paso firme en el combate de las amenazas transnacionales”. El funcionario pidió a los integrantes de la institución actuar con disciplina, integridad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

“Mantendremos una gestión basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la tolerancia cero frente a la corrupción”, afirmó Osoy López.

El director indicó que los vehículos y dispositivos deberán responder a una planificación operativa y a mecanismos de supervisión que permitan convertir el fortalecimiento institucional en resultados de seguridad para la población.

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El Ministerio de Gobernación reportó además 343 talleres de prevención sobre drogas durante el año. Las actividades alcanzaron a más de 86.000 personas.