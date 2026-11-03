Mattia Ferrari analizó el desafío de la Iglesia ante la visita de León XIV: “No necesitamos eventos, sino un camino”

Mattia Ferrari sostuvo que las políticas sociales deben construirse con la participación activa de los sectores vulnerables

Guardar

En la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, el sacerdote italiano Mattia Ferrari reclamó que los sectores más vulnerables participen en la elaboración de políticas públicas. “No se puede construir políticas sociales que sean solo para los pobres. Esto no funciona. Tenemos que hacer políticas sociales con los pobres y de los pobres”, afirmó en Infobae al Regreso.

Ferrari coordina el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, un espacio que reúne a trabajadores de la economía popular, cartoneros, campesinos y organizaciones sociales de distintos países. El sacerdote llegó a la Argentina para participar de una reunión regional que retomó las reivindicaciones de tierra, techo y trabajo, una agenda impulsada por Francisco durante su pontificado y que León XIV también incorporó a sus encuentros con organizaciones populares.

PUBLICIDAD

El religioso recordó el vínculo que Jorge Bergoglio había construido con esos sectores cuando era arzobispo de Buenos Aires. “El mandato que tenemos como espacio de fraternidad construido con Francisco en 2014 es ayudar a los movimientos populares de todo el mundo en su articulación y en el camino con la Iglesia”, explicó. Además, anticipó que los participantes prepararon un documento para acercarle al actual pontífice, con un resumen de sus experiencias y demandas.

Mattia Ferrari advirtió sobre la exclusión social

Para Ferrari, la llegada de León XIV representa una oportunidad para renovar el compromiso de la Iglesia con las comunidades más vulnerables. Sostuvo que los viajes papales no tienen solamente una dimensión religiosa, sino que también buscan acompañar a quienes trabajan frente a situaciones de pobreza y marginación.

PUBLICIDAD

“El Papa cuando hace estos viajes siempre los hace para ir a confirmar en la fe a sus hermanos y hermanas”, señaló. En esa línea, consideró que esa tarea también implica fortalecer el compromiso social de la Iglesia, en un contexto en el que millones de personas carecen de derechos, empleo y acceso a la tierra.

Mattia Ferrari sostuvo que las políticas sociales deben construirse con la participación activa de los sectores vulnerables (Infobae en Vivo)

“En Argentina, como en todo el mundo, hay un compromiso muy grande que tenemos que hacer todos juntos, porque hay un gran sufrimiento social”, afirmó.

Su diagnóstico también está atravesado por su trabajo como capellán de Mediterranea Saving Humans, una organización dedicada al rescate humanitario de migrantes en el mar Mediterráneo. Ferrari cuestionó las condiciones que enfrentan quienes abandonan sus países por las guerras, las crisis ambientales y la falta de oportunidades.

PUBLICIDAD

“Es gente pobre que migra por la guerra, la crisis ecológica, porque falta la esperanza. Y esa gente migra y cuando llega allí en el mar, muchas veces no hay rescate”, advirtió. También mencionó los conflictos en Palestina, Ucrania y Sudán para describir la dimensión internacional de una problemática que, según planteó, interpela a toda la humanidad.

Consultado sobre dónde encuentra a Dios frente a esas situaciones, el sacerdote vinculó la fe con la solidaridad y la organización colectiva. Recordó que muchas comunidades encuentran en la acción conjunta una respuesta a las injusticias y recuperó una enseñanza de Francisco: “Cuando nuestro corazón ve ese sufrimiento, nuestro corazón, decía Francisco, se rebela contra la injusticia. Y esto es lo mismo que siente el corazón de Dios”.

PUBLICIDAD

El reclamo para que los movimientos populares participen en las decisiones del Estado

Uno de los principales planteos de Ferrari fue la necesidad de que las organizaciones sociales tengan participación en las decisiones institucionales. Para el sacerdote, las políticas destinadas a combatir la pobreza deben incorporar la experiencia de quienes conocen esas problemáticas y trabajan diariamente en los territorios.

El religioso recordó el planteo de León XIV para convertir las experiencias cooperativas comunitarias en políticas de Estado (REUTERS/Yara Nardi)

Al explicar su postura, retomó una idea de Francisco sobre la importancia de escuchar distintas perspectivas: “La realidad social es como un poliedro. Entonces, si las instituciones excluyen a los pobres, no se puede construir justicia, porque necesitamos la gente que ve lo que nosotros no vemos”.

También citó un planteo de León XIV sobre la posibilidad de trasladar las experiencias comunitarias al ámbito estatal. “Es muy importante también que lo que ustedes construyen desde abajo, en sus cooperativas, de cartoneros, de campesinos, de migrantes, de todos, que eso también se convierta paso a paso en políticas públicas”, recordó.

PUBLICIDAD

Aunque aclaró que no conoce en profundidad la coyuntura política argentina, Ferrari cuestionó los discursos que estigmatizan a los migrantes y a quienes trabajan con poblaciones vulnerables. En particular, denunció la criminalización de las personas que participan en operaciones de rescate en Europa.

El sacerdote relacionó parte de ese fenómeno con el aislamiento social y la pérdida de vínculos comunitarios. “La gente hoy está sola, entonces tiene esa rabia y eso va a destruir nuestro mundo. Por eso lo que tenemos que hacer es construir partiendo de las comunidades”, sostuvo.

En ese contexto, destacó el trabajo de los obispos, curas villeros, religiosos y religiosas en los barrios populares argentinos. Consideró que Francisco y León XIV forman parte de una tradición de la Iglesia cercana a los sectores excluidos y sintetizó esa posición: “La Iglesia simplemente sigue a Jesucristo”.

PUBLICIDAD

La advertencia sobre lo que ocurrirá después de la visita papal

Sobre el cierre de la entrevista, Ferrari se refirió a las expectativas de las organizaciones populares ante la llegada del pontífice y advirtió que el encuentro no debería quedar reducido a una serie de ceremonias. Para el sacerdote, su importancia dependerá también de la continuidad del trabajo conjunto una vez terminados los actos oficiales.

El sacerdote italiano afirmó que los viajes papales buscan confirmar la fe y renovar el compromiso eclesial frente a la marginación (Infobae en Vivo)

“La visita del Papa es una etapa en la historia de la Iglesia de la Argentina”, sostuvo. En ese sentido, insistió en que el desafío será transformar el encuentro en un punto de partida para profundizar los compromisos asumidos por las comunidades.

“Lo que es muy importante es sí, por supuesto, el encuentro, pero también lo que será después del encuentro. Porque si esto solo es un evento, no necesitamos eventos en la vida”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ferrari reconoció que la visita puede tener una dimensión de espectáculo, pero aseguró que las organizaciones sociales y los representantes de la Iglesia la viven desde otra perspectiva. “Los pobres, los movimientos, la Iglesia, los obispos, los curas, no están viviendo esto como unos shows”, señaló.

Su expectativa es que la presencia de León XIV permita consolidar un camino de organización y compromiso social que continúe después de su paso por el país. “Ellos verdaderamente quieren que esta sea una etapa de un camino que tenemos que hacer después de la visita”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.