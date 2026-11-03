Honduras buscará nuevo financiamiento de la Cuenta del Milenio en reuniones con autoridades de Estados Unidos

Los criterios de selección de la Corporación Reto del Milenio miden indicadores de gobernabilidad, libertad económica e inversión en las personas.

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Honduras realizará una nueva ronda de reuniones con autoridades estadounidenses para intentar avanzar en el proceso de selección de la Cuenta del Desafío del Milenio.

Esta iniciativa de cooperación internacional que proporciona recursos para proyectos orientados al desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

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La delegación del gabinete económico tiene previsto reunirse con representantes del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y funcionarios de la MCC, previo a la reunión de su directorio programada para diciembre.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó que esta será la última gira de trabajo del equipo económico durante 2026 y explicó que las conversaciones estarán enfocadas en las posibilidades de que Honduras consiga un nuevo compacto o, como alternativa, sea incorporada a un Programa Umbral.

El funcionario indicó que el Gobierno busca que los resultados económicos más recientes del país sean considerados durante el proceso de evaluación, particularmente los indicadores correspondientes a 2026.

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La decisión tendrá relevancia para las posibilidades de Honduras de acceder a un nuevo mecanismo de cooperación, aunque la selección dependerá de los criterios y la determinación de las autoridades de la Corporación Reto del Milenio, agencia del gobierno de Estados Unidos.

Honduras y su evalución final

Uno de los momentos centrales del proceso será el 4 de noviembre, fecha prevista para la publicación de la evaluación de Honduras con los nuevos datos disponibles.

Según Hernández Hércules, los resultados serán presentados posteriormente al directorio de la MCC, instancia que deberá determinar en diciembre si el país reúne las condiciones para recibir un nuevo compacto o si puede avanzar mediante un Programa Umbral.

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El titular de Finanzas señaló que existe un escenario favorable para Honduras, aunque reconoció que todavía debe completarse el proceso de revisión y selección.

La expectativa del Gobierno es que los indicadores macroeconómicos y las medidas adoptadas durante el presente año contribuyan a mejorar la posición del país frente a los criterios utilizados por la corporación.

Honduras fue incluida entre los países candidatos a recibir asistencia de la MCC durante el año fiscal 2027. (FOTO:Tu Nota)

La evaluación representa un paso necesario, pero no constituye por sí misma una aprobación de recursos. La decisión final corresponde al directorio de la MCC.

Objetivos trazados

Las dos modalidades representan oportunidades de cooperación para países que buscan fortalecer sus condiciones económicas e institucionales, pero tienen alcances diferentes.

Un compacto es un acuerdo de cooperación de mayor escala que contempla financiamiento para proyectos de desarrollo, infraestructura y otras iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico.

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El Programa Umbral es un mecanismo de asistencia que busca apoyar reformas institucionales y políticas públicas para mejorar el desempeño de un país en áreas donde todavía presenta debilidades.

En el caso hondureño, acceder a un Programa Umbral permitiría trabajar en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para aspirar posteriormente a un compacto.

La delegación económica sostendrá encuentros con el Tesoro, el Departamento de Estado y funcionarios de la corporación estadounidense antes de que su directorio resuelva en diciembre las opciones de cooperación del país. (FOTO: Diario El País)

Por esa razón, el Gobierno contempla ambas posibilidades dentro de las gestiones que realizará ante las autoridades estadounidenses: el primer escenario permitiría avanzar directamente hacia un esquema de cooperación de mayor alcance, mientras que el segundo representaría una etapa preparatoria.

Los indicadores económicos

La evaluación de la MCC no se limita al comportamiento de la economía o al crecimiento del producto interno bruto. La corporación utiliza indicadores relacionados con la gobernabilidad, la libertad económica y la inversión en las personas para determinar qué países pueden ser considerados para sus programas.

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Las autoridades hondureñas buscan que los resultados económicos recientes sean tomados en cuenta durante la revisión, pero la selección también depende del cumplimiento de otros criterios establecidos por el organismo.