Costa Rica

Más de seis de cada 10 personas fuera de la fuerza laboral en Costa Rica eran mujeres

La Encuesta Continua de Empleo contabilizó 1.9 millones de personas que no estaban ocupadas ni desempleadas, de las cuales 97.4% no estaba disponible para trabajar y las mujeres concentraron 63.7% del total

El INEC contabilizó a 1,963,484 personas fuera de la fuerza de trabajo en Costa Rica al cierre de agosto de 2026. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
El INEC contabilizó a 1,963,484 personas fuera de la fuerza de trabajo en Costa Rica al cierre de agosto de 2026. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
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Casi 2 millones de personas de 15 años o más estaban fuera de la fuerza de trabajo en Costa Rica durante el trimestre móvil terminado en agosto de 2026.

Según el informe de política monetaria del Banco Central de Reserva, la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), destacó que este grupo reunió a 1,963,484 personas que no tenían empleo ni figuraban como desempleadas.

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Las mujeres representaron 63.7% de esa población, cerca de seis de cada 10 casos. Las personas de 60 años o más concentraron 43.7%, mientras que 97.4% del total no estaba disponible para trabajar.

El mercado laboral costarricense registró una tasa de desempleo de 6.7%, una participación laboral de 54.4% y una ocupación de 50.8%. Los datos mostraron niveles similares a los de diciembre de 2025, después de las reducciones que habían presentado estos indicadores en meses anteriores.

La mayoría de las personas fuera de la fuerza laboral no estaba disponible para trabajar

Del total de personas fuera de la fuerza laboral, 1,911,665 no estaban disponibles para trabajar. Otras 45,982 estaban disponibles, aunque tenían limitaciones, y 5,837 sí podían incorporarse a un empleo.

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Esta población incluye a quienes no desean trabajar y a personas con limitaciones de edad, discapacidad, obligaciones familiares o enfermedad. También comprende a quienes no trabajan por la época del año.

Los motivos cambiaron según el grupo de edad. Entre las personas de 15 a 24 años predominaron los motivos personales, mientras que entre quienes tenían de 25 a 59 años tuvieron mayor presencia la discapacidad y las obligaciones familiares.

La vejez fue el principal motivo de no disponibilidad entre las personas de 60 años o más. El informe del INEC también identificó la asistencia a centros de educación como una de las razones principales entre los hombres jóvenes.

Más de 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral no tenían disponibilidad para trabajar por motivos de vejez, salud o estudio. (Foto: BCCR)
Más de 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral no tenían disponibilidad para trabajar por motivos de vejez, salud o estudio. (Foto: BCCR)

El desempleo fue mayor entre las mujeres y la población joven

La tasa de desempleo entre las mujeres fue de 7.3%, frente a 6.4% entre los hombres. El resultado mantuvo una diferencia por sexo dentro del mercado laboral.

Entre las personas de 15 a 24 años, la tasa llegó a 15.9%. Aunque el desempleo juvenil permaneció por encima del promedio general, se ubicó por debajo del promedio de 20.5% que este grupo registró durante 2025.

La ocupación aumentó en las actividades de comercio y enseñanza, pero disminuyó en la manufactura. La recuperación tuvo una mayor presencia en los empleos de calificación media, entre las personas jóvenes y en el empleo formal.

La tasa de subempleo se situó en 3.2%, luego del incremento registrado en los dos primeros trimestres del año, cuando alcanzó 3.4%.

La tasa de presión general llegó a 10.7% en agosto, 2.2 puntos porcentuales por encima del nivel de un año antes. Este indicador reúne a las personas desempleadas y a quienes ya tenían una ocupación, pero buscaban cambiar de empleo.

La informalidad bajó a 36.1% de la ocupación

La tasa de informalidad laboral bajó al 36.1% de la ocupación total gracias a la reducción registrada entre los hombres. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
La tasa de informalidad laboral bajó al 36.1% de la ocupación total gracias a la reducción registrada entre los hombres. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

La tasa de informalidad se ubicó en 36.1% de la ocupación total, frente a 37.4% en agosto de 2025. En términos generales, poco más de tres de cada 10 personas ocupadas tenían un empleo clasificado como informal.

La reducción se explicó por una disminución de la informalidad entre los hombres. Entre las mujeres, el indicador aumentó durante el mismo período.

El empleo informal incluye a las personas asalariadas sin seguridad social por su trabajo, a quienes reciben pagos en especie o por una única vez y a las personas ayudantes no remuneradas. La categoría también abarca a trabajadores por cuenta propia, empleadores de empresas no constituidas en sociedad y personas con trabajos ocasionales de menos de un mes.

Las zonas francas registraron menos puestos de trabajo

Las empresas adscritas al régimen de zona franca emplearon a 195,410 personas durante el trimestre terminado en agosto de 2026. La cifra representó una disminución de 1,691 puestos de trabajo, equivalente a 0.9%, frente al mismo período del año anterior.

La reducción se concentró en los servicios administrativos y de apoyo, con 4,052 puestos menos. Las actividades profesionales, científicas y técnicas redujeron 2,674 empleos, mientras que el sector de información y comunicaciones perdió 2,286 puestos.

Parte de la baja fue compensada por la industria manufacturera, que sumó 4,761 puestos, y por otras actividades económicas, que agregaron 2,560 empleos. Los salarios reales en el régimen de zona franca aumentaron 2.8% frente a agosto del año anterior.

Los ingresos reales aumentaron 0.4% durante agosto

Los ingresos reales en Costa Rica crecieron 0.4% en agosto, pese a la caída de 5.1% en los puestos de alta calificación. (EFE/ Jeffrey Arguedas)
Los ingresos reales en Costa Rica crecieron 0.4% en agosto, pese a la caída de 5.1% en los puestos de alta calificación. (EFE/ Jeffrey Arguedas)

Los ingresos laborales nominales, que corresponden al dinero recibido por el trabajo antes de considerar la inflación, aumentaron 0.2% frente a agosto del año anterior. El resultado llegó después de meses consecutivos de variaciones negativas.

Los ingresos reales, que descuentan el efecto de la inflación, crecieron 0.4% tras cuatro meses de contracción. El aumento fue menor al crecimiento de 5.2 puntos porcentuales registrado en agosto de 2025, aunque superó el promedio de 0.7% observado durante los dos primeros trimestres de 2026.

La evolución varió según la calificación de los puestos. Los ingresos reales de las personas ocupadas en empleos de alta calificación disminuyeron 5.1%, mientras que en los puestos de calificación media aumentaron 0.7% y en los de baja calificación crecieron 0.2%.

También hubo diferencias por sexo. Los ingresos reales de los hombres aumentaron 1.3% en agosto, después de haber subido 0.6% en julio, mientras que los de las mujeres disminuyeron 0.8% tras 11 meses consecutivos de variaciones negativas.

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