Colegios privados de El Salvador elevan su promedio académico a 7.8

El promedio académico de los colegios privados de El Salvador subió a un rango de entre 7.8 y 7.9 en 2026. (Foto cortesía)

Guardar

El monitoreo de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) ubicó el promedio académico de los colegios privados entre 7.8 y 7.9 en 2026, frente al 7.1 que el gremio reportó para 2025.

Javier Hernández, presidente de ACPES, presentó esos datos durante una entrevista en el programa radial El corre corre, al exponer el balance del año escolar en el sector privado.

PUBLICIDAD

El dirigente señaló que el monitoreo reflejó avances en materias que suelen generar dificultades entre los estudiantes, como Matemática, Física y Química.

Hernández consideró que la reforma curricular, el contenido de las asignaturas y la forma en que los docentes desarrollan las clases pueden incidir en que esas materias resulten más atractivas y menos frustrantes para los alumnos.

El presidente de ACPES sostuvo que el docente influye en la relación que un estudiante establece con una materia. Según explicó, la metodología puede incentivar la permanencia en el aula y el interés por continuar con el aprendizaje.

También planteó que los maestros deben impartir las asignaturas para las que se han preparado. Señaló que un docente formado para enseñar Lenguaje y Literatura puede asumir otra materia por una disposición administrativa, aunque no necesariamente cuenta con la misma preparación para hacerlo.

PUBLICIDAD

Esa actualización docente, afirmó, cobra más peso ante las herramientas tecnológicas que hoy utilizan los estudiantes para consultar información y elaborar tareas.

El monitoreo de ACPES registró mejoras en el rendimiento de asignaturas como Matemática, Física y Química. (Foto: ITEXSAL)

La inteligencia artificial como herramienta de apoyo educativo

Hernández describió la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para el sistema educativo. Aclaró que no debe ser la fuente central de información ni reemplazar el papel del docente.

El dirigente afirmó que los colegios privados utilizaban recursos tecnológicos de este tipo antes de la pandemia. Sin embargo, sostuvo que las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ofrecer información general, incompleta o errónea.

“No toda la información en las aplicaciones de inteligencia artificial es tan verídica ni tan completa”, afirmó Hernández.

El presidente de ACPES señaló que una de las dificultades aparece cuando un estudiante toma como cierta una respuesta generada por una aplicación y la incorpora a una tarea o investigación sin revisar el contenido.

PUBLICIDAD

Según explicó, la herramienta puede convertirse en un distractor si el alumno la usa como una respuesta automática y no como un recurso de consulta.

Hernández sostuvo que los docentes deben conocer estas plataformas y ajustar sus metodologías de enseñanza y evaluación. De lo contrario, indicó, pueden dar por válido un contenido que no corresponde con lo que realmente sabe el estudiante.

El dirigente señaló que los cambios tecnológicos ocurren con rapidez y que los alumnos tienen mayor facilidad para acceder a estas herramientas desde sus teléfonos y otros dispositivos.

Por ello, consideró que la evaluación no puede depender únicamente de una tarea escrita, una presentación o una diapositiva elaborada fuera del aula.

Los colegios privados evalúan los conocimientos de los alumnos a través de exposiciones, demostraciones y defensas de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ACPES plantea evaluar con exposiciones y defensas

Ante el uso de inteligencia artificial, los colegios privados asociados a ACPES aplican tres acciones para comprobar lo que aprendió el estudiante: exponer, demostrar y defender.

PUBLICIDAD

Hernández explicó que un trabajo escrito puede ser elaborado con apoyo de una aplicación. Por eso, afirmó que el alumno debe explicar el contenido que entrega y responder sobre el tema.

La exposición permite observar cómo comunica el estudiante lo que investigó. La demostración busca comprobar si puede aplicar los conocimientos. La defensa sirve para conocer si puede responder preguntas sobre lo que presenta.

“Si el estudiante sabe aplicar correctamente lo que ya aprendió, entonces a eso le podemos llamar éxito educativo”, expresó Hernández.

El presidente de ACPES sostuvo que la evaluación debe ir más allá de revisar un cartel, un papelógrafo, una presentación o un documento escrito.

A su juicio, el docente debe comprobar cuánto comprendió el alumno y si puede sostener, aplicar y explicar el contenido que presenta.

Hernández señaló que las herramientas de búsqueda pueden apoyar las investigaciones escolares. No obstante, afirmó que los estudiantes requieren una inducción y un entrenamiento para utilizarlas de forma adecuada.

PUBLICIDAD

El dirigente indicó que el uso de un dispositivo o de una aplicación no garantiza por sí solo un proceso de investigación de calidad.

Estas habilidades, según planteó, también forman parte de la preparación que los alumnos necesitarán al momento de incorporarse a estudios superiores y al mercado laboral.

El sistema educativo debe formar profesionales que resuelvan problemas

El sector educativo busca articular la formación técnica ante el posible establecimiento de empresas multinacionales en la zona norte del país. (Foto cortesía)

Hernández afirmó que el sistema educativo debe prepararse para formar al profesional del futuro, con capacidad para resolver problemas y ofrecer soluciones en el ámbito laboral.

El presidente de ACPES sostuvo que la calidad educativa no depende únicamente de los procesos dentro de las instituciones, sino también de las posibilidades que tienen los egresados de encontrar empleo en las áreas para las que se prepararon.

PUBLICIDAD

“El profesional del futuro tiene que tener la capacidad de resolver problemas”, planteó durante la entrevista.

Hernández mencionó que hay profesionales, como médicos y abogados, que trabajan como conductores en plataformas de transporte. Aclaró que no descalifica esa actividad, pero cuestionó que algunos graduados no logren ejercer la profesión que estudiaron.

Según afirmó, el país debe analizar cuáles serán las profesiones y capacidades que requerirán las empresas en los próximos años.

El dirigente mencionó el posible establecimiento de empresas multinacionales en la zona norte de El Salvador. Consideró que, si el país conoce qué tipo de compañías llegarán, puede anticipar la preparación del personal que necesitarán.

PUBLICIDAD

Hernández relacionó esa planificación con la llegada de inversiones. A su juicio, la formación debe responder no solo a las necesidades actuales, sino también a los cambios que podrían presentarse en el mercado laboral.