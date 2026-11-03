La República Dominicana afronta un alza global de 23 % en los productos básicos este año

El subsidio estatal a los combustibles superará los 50,000 millones de pesos dominicanos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La República Dominicana enfrentará el impacto de un alza de 23% en los precios mundiales de los productos básicos, una presión que puede trasladarse a los costos de producción, los alimentos, los combustibles y la inflación.

Los precios de la energía aumentarían 32% este año, después de tres años de descensos, de acuerdo con las previsiones del Banco Mundial (BM). El petróleo Brent promediaría USD 91 por barril, frente a los USD 69 registrados en 2025, según consignó el medio dominicano Acento.

PUBLICIDAD

El economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), planteó que el país debe avanzar hacia subsidios focalizados para asistir a los sectores con mayores necesidades sin impedir que los precios reflejen las condiciones del mercado internacional.

El subsidio a los combustibles superaría los RD$ 50,000 millones (USD 830,328.50) este año, según las estimaciones oficiales citadas por Acento. La medida beneficia a todos los consumidores sin distinguir sus niveles de ingresos.

A ese gasto se agregan los recursos del Bono Gas, los subsidios a las empresas distribuidoras de electricidad y el Bono Luz. Collado Di Franco estimó que el costo conjunto de esas partidas podría superar los USD 3,000 millones.

PUBLICIDAD

El aumento de 23 % en los precios internacionales de los productos básicos afectará los hogares dominicanos lo que resta de 2026 y en 2027. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es una cantidad muy, muy alta para este país”, expresó el economista. A su juicio, si el Estado mantiene estas ayudas para amortiguar las alzas internacionales, debe aplicar mecanismos que dirijan los recursos hacia quienes más los requieren.

El vicepresidente ejecutivo de CREES sostuvo que el Gobierno ha anunciado un trabajo con organismos multilaterales para establecer un mecanismo de subsidios focalizados y consideró necesario que esa iniciativa se concrete.

Los precios locales deben incorporar las variaciones externas porque esa señal permite a los hogares buscar alternativas, sustituir productos y reducir consumos, afirmó Collado Di Franco. Las empresas, a su vez, podrían adoptar procesos de producción más eficientes.

PUBLICIDAD

Mantener los valores internos alejados de las fluctuaciones internacionales mediante ayudas generalizadas puede restringir esos ajustes en los hogares y las actividades productivas, según el economista.

Alimentos, fertilizantes y conflictos internacionales

Los alimentos básicos aumentarían alrededor de 10 % este año y otro 7 % en 2027, para un incremento acumulado de 18 % en ambos años. Los fertilizantes registrarían un incremento de 14 % y los metales, de 25 % en lo que resta de este año.

Los conflictos en Oriente Medio y las trabas logísticas en el mar Negro sostienen la presión sobre las materias primas./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto en Oriente Medio, las interrupciones de los envíos de cereales por el mar Negro y los riesgos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño figuran entre los factores que presionan los mercados internacionales. Para 2027, el Banco Mundial proyecta una caída conjunta de 7 % en los precios de los productos básicos.

PUBLICIDAD

La prolongación de los conflictos bélicos ha mantenido elevados los precios del petróleo, sus derivados y otras materias primas, reconoció el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El organismo indicó que los subsidios gubernamentales permitieron trasladar solo parcialmente a los combustibles locales los aumentos de los productos refinados del petróleo.

En su reunión de política monetaria de octubre, el Banco Central mantuvo su tasa de interés de referencia en 5.50 % anual. Sus modelos prevén que la inflación converja hacia el rango meta de 4 % ± 1 % al cierre de 2026.

La inflación interanual descendió de 5.67 % en junio a 5.12 % en septiembre, mientras que la subyacente, que excluye los bienes más volátiles de la canasta, bajó de 4.96 % a 4.61 % en el mismo período. Sin embargo, el organismo advirtió que los conflictos bélicos y los fenómenos climáticos mantienen riesgos al alza para los precios de los alimentos.

PUBLICIDAD