Sociedad

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina, día por día

La visita combinará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades pastorales en distintas ciudades, dentro de una gira marcada por el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas

La llegada de León XIV a la Argentina marca el regreso de un pontífice al país tras 39 años
La llegada de León XIV a la Argentina marca el regreso de un pontífice al país tras 39 años
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El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre para una visita histórica que pondrá fin a 39 años de ausencia pontificia en el país. El sumo pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluye misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

El viaje se confirmó pese a la operación de pulmón que el pontífice atravesó a mediados de octubre, de la que se recuperó favorablemente según informó la Santa Sede.

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Qué países visitará el papa León XIV en su gira por Sudamérica

La visita a la Argentina forma parte de una gira más amplia por América del Sur que abarcará tres países en 11 días. El recorrido comenzará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida. Desde allí, León XIV se trasladará a la Argentina para una estadía de cuatro días.

El tramo más extenso será el de Perú, del 11 al 17 de noviembre, con visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Ese bloque tiene un peso personal particular para el pontífice: antes de ser elegido sucesor de Francisco, Robert Prevost (hoy León XIV) desarrolló durante décadas su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, por lo que también posee ciudadanía peruana.

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Cuándo llegará a la Argentina y el cronograma de actividades, día por día

La llegada del Papa marcará la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años. El último en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, en abril de 1987. El período transcurrido incluye la totalidad del pontificado de Francisco, el primer papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó a su país natal.

La gira sudamericana del pontífice incluye etapas en Uruguay y Perú, país donde ejerció como obispo de Chiclayo (Kike Rincón/Europa Press)
La gira sudamericana del pontífice incluye etapas en Uruguay y Perú, país donde ejerció como obispo de Chiclayo (Kike Rincón/Europa Press)

El presidente Milei, a través del decreto 1103/2026, declaró de interés nacional la visita y estableció un cronograma de feriados: el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional; el martes 10, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Domingo 8 de noviembre

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. Su primera actividad en suelo argentino será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Esa misma tarde, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. A las 18:30, encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

La jornada arrancará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde el Papa se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30, regresará a la capital para celebrar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, el Papa se trasladará a Puerto Madero para participar en la Universidad Católica Argentina (UCA) de un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales, centrado en el mundo laboral.

La agenda del lunes 9 de noviembre prevé un encuentro con dirigentes sindicales y empresarios en la Universidad Católica Argentina (REUTERS/Remo Casilli)
La agenda del lunes 9 de noviembre prevé un encuentro con dirigentes sindicales y empresarios en la Universidad Católica Argentina (REUTERS/Remo Casilli)

El programa también contempla una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cerrará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

Martes 10 de noviembre

León XIV viajará a Córdoba en un vuelo que despegará de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

La elección de la provincia mediterránea responde a un criterio federal —facilitar la participación de fieles del interior sin trasladarse a la capital— y al peso eclesiástico de la ciudad, donde desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

De regreso en la capital, el pontífice presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

El último día de la estadía comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo a Lima partirá media hora después.

Qué se sabe sobre la salud del papa León XIV

El 13 de octubre de 2026, León XIV fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. La Sala de Prensa de la Santa Sede informó que el examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

La operación duró aproximadamente 90 minutos, sin complicaciones, y el examen histológico confirmó un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que había sido detectado de forma accidental durante controles de rutina, sin que el pontífice presentara síntomas respiratorios.

El 17 de octubre, cinco días después de la cirugía, León XIV recibió el alta hospitalaria antes de lo previsto y regresó al Vaticano. El cirujano a cargo, el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, descartó que existieran razones clínicas para cancelar el viaje a América del Sur.

El equipo médico del Hospital Gemelli descartó impedimentos para el viaje tras la operación de pulmón del pontífice (REUTERS/Stephane Mahe)
El equipo médico del Hospital Gemelli descartó impedimentos para el viaje tras la operación de pulmón del pontífice (REUTERS/Stephane Mahe)

“Creo que el Papa podría recuperarse por completo en otros diez días”, declaró Margaritora en una entrevista con Vatican News, y añadió que desde el punto de vista médico no había impedimentos para emprender un viaje largo con escala en avión a unas tres semanas de la operación.

El médico personal del pontífice, el doctor Luigi Carbone, informó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax posquirúrgica arrojaron valores dentro de los parámetros normales.

Cuándo asumió el papa León XIV

León XIV fue elegido el 8 de mayo de 2025, durante el segundo día del cónclave, con 108 votos de los 133 cardenales electores. Al aceptar su elección, el entonces cardenal Robert Francis Prevost eligió el nombre de León XIV y se convirtió en el 267.º sucesor de Pedro y en el primer papa estadounidense de la historia.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Prevost era fraile agustino y había desarrollado durante décadas su labor misionera en Perú, país del que también posee ciudadanía. Entre 2001 y 2013 dirigió la Orden de San Agustín a nivel mundial.

Fue elevado al cardenalato por Francisco en 2023 y ejerció como prefecto del Dicasterio para los Obispos hasta su elección. Su instalación formal como obispo de Roma tuvo lugar el 18 de mayo de 2025, en la Plaza de San Pedro, con la misa de inicio del ministerio petrino.

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