Los argentinos abren WhatsApp casi el doble que el promedio mundial

Un usuario sostiene un teléfono inteligente con el logotipo de WhatsApp en la pantalla dentro de un vagón de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los usuarios argentinos de WhatsApp abren la aplicación unas 37 veces por día, la frecuencia más alta entre los países relevados por el informe Digital 2027 Global Overview Report. El estudio ubica al país por encima de Colombia, Perú, Israel y México, y confirma el lugar que ocupa la mensajería en los hábitos cotidianos de comunicación, trabajo, información y entretenimiento.

El reporte fue elaborado por DataReportal, con datos de empresas como GWI, Similarweb, Semrush, Statista y GSMA Intelligence, entre otras. La investigación analiza el comportamiento digital global hasta octubre de 2026 y muestra una transformación en los recorridos que hacen los usuarios para acceder a contenidos: las aplicaciones móviles, los asistentes de inteligencia artificial y las plataformas de video concentran actividades que antes sucedían, sobre todo, dentro de los navegadores web.

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El informe Digital 2027 reúne datos hasta octubre de 2026 y muestra que Argentina lideró la apertura diaria de la app de Whatsapp.

En Argentina, WhatsApp alcanza a casi toda la población conectada mayor de 16 años. El 93,5% dijo haber utilizado la aplicación de mensajería de Meta al menos una vez durante el último mes. En el ranking global de uso mensual, el país aparece entre los mercados donde el servicio de Meta tiene mayor penetración.

Los argentinos pasan una hora y 38 minutos por día dentro de WhatsApp

La frecuencia de uso tiene correlato en el tiempo que las personas destinan a la plataforma. Los usuarios argentinos activos pasan, en promedio, una hora y 38 minutos por día en WhatsApp desde dispositivos móviles, de acuerdo con las estimaciones de Similarweb App Intelligence incluidas en el informe.

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Argentina figura entre los países con mayor tiempo diario de uso. Indonesia lidera ese indicador, con una hora y 55 minutos, seguida por Colombia, con una hora y 54 minutos. Brasil registra una hora y 48 minutos; Chile, una hora y 45 minutos; Singapur, una hora y 44 minutos. Luego, en el sexto lugar, aparece Argentina, con una hora y 38 minutos.

Argentina se ubicó en el sexto puesto del ránking de cantidad de tiempo diario de uso de la app de WhatsApp.

La diferencia entre tiempo de uso y cantidad de aperturas permite observar el modo en que funciona la aplicación en la vida diaria. WhatsApp no concentra necesariamente sesiones largas en todos los casos. Gran parte de su relevancia está vinculada con consultas rápidas: responder un mensaje, mirar una notificación, revisar un grupo de trabajo, recibir una ubicación, compartir un enlace, escuchar un audio o ver una foto.

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El informe no incluye las visitas que pueden realizarse desde WhatsApp Web o desde otras versiones de escritorio. Por eso, las cifras reflejan la actividad desde teléfonos, donde se concentra el uso cotidiano de la plataforma.

Argentina se ubicó en el 5to puesto del ránking de países que más usaron Whatsapp en el último mes.

El predominio de la aplicación también se explica por su alcance internacional. “Este trimestre, el primer puesto corresponde a WhatsApp, que atrajo la mayor cantidad de usuarios activos mensuales en sus aplicaciones para Android e iOS”, escribió Simon Kemp, autor del análisis.

Cuál es el promedio global de apertura de la app de WhatsApp

El liderazgo argentino también se observa frente al promedio global. Según los datos de Similarweb App Intelligence incluidos en el informe, los usuarios activos de WhatsApp abren la aplicación 20,7 veces por día en el mundo, mientras que en Argentina el promedio asciende a 37 ingresos diarios. La diferencia muestra una frecuencia casi 79% superior a la media internacional. Instagram ocupa el segundo lugar global, con 14,8 aperturas diarias, seguido por TikTok, con 13,2, y LINE, con 13,1.

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El relevamiento también muestra que la base de usuarios mensuales activos de WhatsApp se sostuvo cerca de los niveles registrados dos años antes. El índice global elaborado por Similarweb toma como referencia agosto de 2024, con un valor de 100 puntos.

En agosto de 2026, el indicador se ubicó en 97,4 puntos. Esto implica que el número de usuarios activos mensuales se encontraba 2,6% por debajo de la referencia de agosto de 2024. Frente a mayo de 2026, de todos modos, el índice creció 1,7%.

A escala global, WhatsApp encabeza el índice de usuarios activos de aplicaciones sociales y de mensajería. YouTube ocupa el segundo lugar, con 96,2 puntos sobre una referencia de 100 para WhatsApp. Facebook aparece tercero, con 81,9; Instagram, con 77,9; y TikTok, con 72.

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El resultado refleja que WhatsApp combina alcance y recurrencia. Para millones de personas, funciona como agenda de contactos, canal de trabajo, espacio de organización comunitaria y vía para recibir información de manera inmediata.

WhatsApp se convirtió en una vía habitual para la circulación de noticias

La intensidad de uso de la aplicación cambia el modo en que circula la información. Una noticia puede llegar a una persona mediante un mensaje privado, un grupo, una comunidad o un canal antes de que esa persona busque el tema en Google o ingrese de forma directa a un sitio de noticias.

Este recorrido resulta relevante para medios, organismos públicos y empresas. La distribución de contenidos ya no depende solamente de una portada web, de una publicación en redes o de una búsqueda tradicional. Un enlace compartido dentro de una conversación puede ampliar el alcance de una nota, aunque también puede perder contexto durante la cadena de reenvíos.

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El informe Digital 2027 registra que el 98,9% de los internautas argentinos mayores de 16 años utiliza redes sociales o aplicaciones de mensajería cada mes. En contraste, el uso mensual de sitios y aplicaciones de noticias alcanza al 40,4%.

La comparación no implica que la gente haya dejado de informarse, pero describe un cambio en la puerta de entrada. Una parte de los contenidos informativos llega primero a través de aplicaciones donde los usuarios ya pasan gran parte del día. El desafío posterior consiste en que el lector acceda a la fuente original, identifique la fecha de publicación y conozca el contexto completo.

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La velocidad de circulación también aumenta los riesgos asociados a la desinformación. El 63,3% de los adultos argentinos expresa preocupación por la posibilidad de distinguir contenidos verdaderos de falsos en internet. Argentina ocupa el puesto 19 entre los mercados analizados en ese indicador.

La inquietud adquiere mayor relevancia ante la expansión de imágenes, audios y videos creados o modificados con inteligencia artificial. Un mensaje reenviado puede incluir una captura antigua, una declaración editada, una foto tomada en otro país o un audio generado de forma sintética.

Kemp advirtió que el retroceso de la navegación web no puede atribuirse únicamente a los asistentes conversacionales. “El uso creciente de aplicaciones móviles nativas parece ser la razón principal por la que el tráfico web cayó tanto en los últimos años”, señaló en su análisis.

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La inteligencia artificial ya es otra puerta de entrada a internet

El otro gran cambio que identifica el estudio está relacionado con la inteligencia artificial. A escala global, 3.240 millones de personas utilizan plataformas de IA generativa cada mes. La cifra equivale al 38,9% de la población mundial y representa un crecimiento interanual de 57,2%.

Argentina también registra una adopción elevada. El 91,1% de los usuarios de internet de 16 años o más afirmó haber usado herramientas de IA durante el último mes. El país ocupa el puesto 16 en el ranking internacional de uso mensual.

El dato más relevante para el consumo de información es el motivo de uso. El 69% de los usuarios argentinos de inteligencia artificial consulta estas plataformas para buscar información. Esa proporción ubica al país en el puesto 13 entre los mercados relevados.

Las consultas pueden ir desde una explicación sobre un tema económico hasta recomendaciones para aprender una habilidad, resolver una duda cotidiana, organizar un viaje o resumir un documento. La herramienta cambia la lógica de búsqueda porque permite formular una pregunta completa y obtener una respuesta redactada, en lugar de una lista de enlaces.

A nivel global, el 60,4% de los usuarios activos de IA afirma que la usa para encontrar información. Pedir consejos frente a problemas ocupa el segundo puesto, con 40,6%, y aprender o mejorar habilidades aparece tercero, con 38,4%.

ChatGPT conserva el liderazgo entre las plataformas de IA. En el índice de usuarios únicos mensuales de sitios web vinculados a esta tecnología, alcanza 100 puntos. Gemini se ubica detrás, con 62,97 puntos. En aplicaciones móviles, Gemini llega a 32,10 puntos y Copilot, a 16,66.

En Argentina, el 48,3% de los internautas mayores de 16 años declaró haber utilizado ChatGPT durante el último mes. El país figura en el puesto 15 en esa medición. La adopción, de todos modos, no se traduce en una visión uniforme sobre el empleo: solo el 14,9% de los encuestados considera que la inteligencia artificial creará más oportunidades laborales.

Google mantiene su predominio, aunque ya no concentra todas las consultas

El auge de los asistentes no desplazó a los buscadores tradicionales. Google todavía reúne el 91,32% del tráfico web referido por motores de búsqueda en el mundo. Bing representa el 4,46% y Yahoo!, el 1,24%.

En Argentina, el 88,7% de los internautas mayores de 16 años utilizó Google durante el último mes. El país ocupa el séptimo puesto en el ranking global de uso de este servicio.

La búsqueda convencional conserva una función relevante porque dirige a las personas hacia fuentes, documentos, sitios oficiales, comercios, medios y bases de datos. La diferencia es que ahora comparte ese rol con los asistentes de IA, las recomendaciones de redes sociales, los videos y los enlaces que circulan por WhatsApp.

En líneas generales, los datos del informe retratan una rutina digital cada vez más fragmentada: los argentinos conversan y reciben enlaces en WhatsApp, buscan datos en Google y recurren a asistentes de inteligencia artificial para obtener respuestas directas.

Para los medios, las empresas y los creadores de contenido, el desafío será sostener presencia en esos distintos puntos de entrada y adaptar sus formatos a audiencias que ya no llegan a la información por un único camino. Los informes locales detallados de la serie Digital 2027, que DataReportal prevé publicar desde mediados de noviembre de 2026, permitirán precisar cómo se expresan estas tendencias en cada segmento del mercado argentino.