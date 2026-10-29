Sociedad

“Un tipo fantástico, maravilloso”: Roberto Piazza recordó a su amigo Agustín Randazzo, una de las víctimas del choque de trenes en España

El diseñador habló en Infobae al Regreso sobre el vínculo que mantenía desde hacía más de una década con el argentino de 51 años. También relató la incertidumbre que atravesó junto con su grupo de amigos hasta conocer la noticia de su fallecimiento en Madrid

Roberto Piazza relató la búsqueda y la posterior confirmación del fallecimiento de su amigo Agustín Randazzo tras el choque de trenes en España
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Roberto Piazza relató las horas de angustia que atravesó junto con sus amigos mientras esperaban noticias sobre Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en España. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, el diseñador contó que el grupo mantenía la esperanza de encontrarlo con vida hasta que recibió la noticia de que había sido localizado sin vida en Madrid.

Hasta hace dos horas atrás estábamos todos con la esperanza de que estaba con vida en algún hospital de algún pueblo de Toledo”, contó Piazza. La incertidumbre terminó poco después, cuando recibieron una comunicación sobre el paradero de su amigo.

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“Hace una hora exactamente llamaron para decirnos que lo encontraron en lo que sería la morgue o algo así en Madrid, lamentablemente”, expresó el diseñador, quien confirmó que la información había llegado a su círculo de amistades.

El círculo cercano de Agustín Randazzo mantuvo la expectativa de hallarlo en un hospital de Toledo antes de la notificación de la morgue de Madrid (Montaje Infobae)
El círculo cercano de Agustín Randazzo mantuvo la expectativa de hallarlo en un hospital de Toledo antes de la notificación de la morgue de Madrid (Montaje Infobae)

Durante la conversación, Piazza explicó que no mantenía contacto directo con los familiares de Randazzo y que había optado por respetar su intimidad en medio de la difícil situación. También señaló que la pareja y el hermano de su amigo habían limitado las comunicaciones ante la gran cantidad de llamados que recibían.

Roberto Piazza recordó su amistad con Agustín Randazzo

El diseñador contó que conocía a Randazzo desde hacía entre 12 y 15 años, cuando vivió y trabajó en Madrid. “Yo fui a Madrid, estuve dos años viviendo, trabajando, haciendo un poco de todo: moda, música, etcétera”, recordó.

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Durante esa etapa, ambos construyeron una amistad que se sostuvo a lo largo del tiempo. Randazzo también lo había acompañado en sus actividades profesionales en España y colaborado con la organización de sus desfiles.

Argentino - Choque de trenes en España
El vínculo entre Roberto Piazza y Randazzo comenzó hace más de doce años durante la estadía laboral del modisto en la capital española

Un tipo fantástico, maravilloso, y me ayudó mucho en los desfiles”, destacó Piazza al evocar a su amigo. Además, señaló que atravesaba un buen momento laboral: “Él estaba trabajando muy, muy, muy bien”.

Según el relato del diseñador, el viaje a Sevilla respondía a una actividad vinculada con el trabajo de Randazzo, quien tenía previsto regresar esa misma noche. “Él se levantó, dijo: ‘Chao, me voy a Sevilla, vuelvo a la noche’. Y bueno, pasó lo que pasó”, recordó.

Ante una consulta sobre las circunstancias del viaje, Piazza indicó que su amigo viajaba solo. También aclaró que desconocía los detalles de la tarea que debía realizar en Sevilla, aunque sostuvo que se trataba de una actividad habitual en su rutina laboral.

Quién es el argentino que es intensamente buscado tras el accidente de trenes en España
La víctima viajó sola rumbo a Sevilla por compromisos laborales y proyectaba el regreso a su hogar para esa misma noche

El diseñador explicó que no conocía personalmente a los familiares de Randazzo que viven en Argentina y que el contacto durante la búsqueda se había mantenido principalmente entre amigos. “No conozco a la familia que vive acá y le respeto la familia. Hemos hablado todos entre amigos”, sostuvo.

El choque de trenes en España

Agustín Randazzo permanecía desaparecido tras el choque. La noticia de su localización sin vida en Madrid llegó a su círculo de amigos después de varias horas de incertidumbre, según relató Piazza.

En el mismo accidente murió Ana Martina Conte Grand, una argentina de 32 años oriunda de San Juan que viajaba junto con su familia hacia el sur de España.

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