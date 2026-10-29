Economía

Suben las acciones y los bonos argentinos pese a la tendencia negativa de Wall Street

Los balances de compañías tecnológicas llevaron a rápidas tomas de ganancias y el índice Nasdaq cae un 1,5%. El MSCI Merval asciende 0,4% y los bonos Globales rebotan un 0,6%. El riesgo país baja a 753 puntos básicos

Los activos argentinos rebotan y escapan de la sesgo vendedor del exterior.
Los activos argentinos rebotan y escapan de la sesgo vendedor del exterior.
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Los índices de Wall Street operan con tendencia negativa este jueves y marcan el pulso de los mercados internacionales.

A las 11 horas, el panel tecnológico Nasdaq encabezaba las bajas (-1,5%) y Google destacaba entre las acciones perdedoras (-12,5%) después de presentar su balance trimestral. Microsoft, que también presentó resultados, cede 0,2 por ciento.

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A las 11 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 0,4% en pesos, en los 95.796 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street presentaban mayoría de alzas, lideradas por Banco Macro (+2,6%). YPF cae 0,7%, a USD 48,98 por ADR, luego de presentar balance trimestral.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

En cuanto a la deuda soberana, los títulos públicos hard dollar exhiben una recuperación de 0,6% en promedio para los Globales -con ley de Nueva York- y de 0,5% para los Bonares. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencia de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, cae siete unidades para la Argentina, en los 753 puntos básicos.

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El bono del Tesoro de los EEUU a diez años cedía siete puntos básicos en sus rendimientos, ahora en el 4,97% anual.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo gana un leve 0,1%, en los 171.196 puntos. En Wall Street Petrobras progresa 0,1%, la minera Vale cae 0,6%, Bradesco cede 0,6%, Nu Holding resta 0,4% y Banco Itaú avanza 0,3 por ciento. Los bonos soberanos en dólares de Brasil operaban en equilibrio, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcaba un ascenso de seis unidades, en los 188 puntos básicos.

Los precios del crudo caían cerca de 2%, tras las ganancias de la víspera, ya que las esperanzas de que se inicien conversaciones de paz atenuaban las renovadas preocupaciones sobre las interrupciones del suministro en Oriente Medio a causa de la escalada del conflicto regional.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte bajaban 1,6%, a USD 113,50 el barril para entregar en diciembre. El crudo intermedio de Texas en los EEUU (West Texas Intermediate) restaba 2,2% a USD 100,50 el barril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, intentó reactivar las negociaciones de paz enviando una carta al jefe del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, según informó el miércoles The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses y a personas conocedoras de la iniciativa.

“Los precios del crudo se encuentran hoy bajo presión en medio de los renovados esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión del conflicto en Oriente Medio”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los mediadores qataríes presentaron a Irán un nuevo borrador de acuerdo para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, según afirmó un funcionario al tanto de las negociaciones. No obstante, un alto cargo iraní lo desestimó calificándolo de ideas inaceptables que no constituían una oferta.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní declaró que Teherán sigue dando una oportunidad a la diplomacia para que tenga éxito y señaló la posibilidad de completar su plan de siete días en menos de una semana si se adopta.

Sin embargo, la preocupación por la intensificación de los ataques de los hutíes yemeníes, alineados con Irán, y el temor a que Washington pueda lanzar un ataque contra Irán tras sus elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, limitaban el declive.

Las expectativas de un aumento de la producción de crudo y diésel por parte de Rusia también contribuían a contener los precios.

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