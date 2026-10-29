El Salvador

El tráfico vehicular en Centroamérica dificulta la contratación y retención de personal en la mitad de las empresas

Un informe gremial reveló que la mitad de las empresas enfrenta dificultades para retener talento ante atascos viales cotidianos que llevan a los asalariados a priorizar la cercanía sobre el salario

Motociclistas y automóviles transitan por una avenida de múltiples carriles con rascacielos de fondo.
Varias motocicletas transitan entre automóviles y taxis durante un congestionamiento vehicular en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crisis de movilidad urbana que padecen las principales metrópolis centroamericanas transforma de manera directa las dinámicas de empleo, al grado de que la mitad de las empresas en la región enfrenta dificultades para contratar o retener colaboradores debido a los problemas de traslado y las distancias cotidianas.

Esta fragmentación territorial incide sobre las decisiones del personal y los jóvenes universitarios, quienes sitúan el tiempo invertido en las calzadas por encima de los incentivos salariales tradicionales.

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El estudio técnico elaborado por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) estableció que el 60% de los trabajadores condiciona la aceptación o continuidad de un puesto a la ubicación geográfica del centro de trabajo. Esta presión sobre las rutinas diarias provocó que uno de cada cuatro asalariados evaluara renunciar a su empleo a causa de los atascos permanentes, una tendencia que muestra mayor fuerza en los menores de 25 años.

Frente a esta dificultad cotidiana, el mercado laboral experimentó una contracción territorial. Las compañías adoptaron como práctica habitual acotar sus procesos de búsqueda a postulantes que habiten a menos de cinco kilómetros a la redonda de sus instalaciones.

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Esta restricción reduce la disponibilidad de mano de obra técnica capacitada, en tanto los perfiles idóneos residen con frecuencia más allá de ese radio de cobertura. Al mismo tiempo, las organizaciones locales enfrentan la competencia de firmas internacionales que captan personal calificado mediante la oferta de empleo remoto absoluto.

Manos sobre el volante de un vehículo frente a un parabrisas con gotas de agua y una hilera de automóviles y autobuses detenidos en la calle.
Un conductor sujeta el volante de su vehículo frente a una fila de automóviles y autobuses detenidos en el tráfico matutino de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por esquemas flexibles se afianzó en los futuros profesionales. De acuerdo con el relevamiento gremial, el 76% de los estudiantes universitarios situó el tiempo de traslado como el factor determinante para evaluar una oportunidad de empleo. Para este segmento, la cercanía al domicilio y la reducción de desplazamientos superan a las escalas de remuneración monetaria al proyectar su inserción en el sector productivo de Centroamérica.

El teletrabajo y los turnos escalonados marcan la adaptación del sector privado

Para mitigar los efectos de la congestión vial, las compañías aplicaron cambios organizativos internos. La encuesta de Fecamco expuso que el 56% de las empresas implementó horarios flexibles.

Sin embargo, el margen de aplicación de estas políticas encuentra límites en la naturaleza de cada actividad económica. Mientras que el sector servicios conserva una amplia capacidad para operar a distancia, los rubros de comercio e industria dependen de la presencialidad física obligatoria.

Ante esa restricción estructural, múltiples plantas de manufactura y distribución trasladaron sus operaciones hacia horarios no convencionales, con jornadas que inician a las 4:00 o turnos durante la noche para eludir las horas de mayor tráfico. Esta modificación implicó una carga financiera añadida debido al pago de jornadas extraordinarias y recargos por nocturnidad.

Las cámaras advierten costos económicos y reputacionales por la pérdida de personal experimentado

La presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, advirtió durante el encuentro gremial celebrado en Panamá que la salida de empleados calificados impone un perjuicio integral a las unidades productivas.

“Hemos tenido en los últimos tiempos muchísimos casos que nos renuncian porque encontraron un trabajo cerca de su casa o alguien que les ofrece trabajo en casa”, afirmó la dirigente.

Escobar remarcó que este desarraigo laboral impacta de lleno en los estándares operativos de las micro y pequeñas empresas. “No solamente es un costo económico, sino reputacional, porque contratar gente novata y empezar de nuevo esa curva de aprendizaje nos cuesta, ante nuestros clientes, una reputación importante”, explicó la titular de Camarasal.

Escritorio con monitor apagado, taza, libreta y silla vacía frente a un pasillo acristalado donde una mujer permanece de espaldas.
Un escritorio permanece desocupado con el monitor apagado en una oficina donde una supervisora observa las instalaciones desde el pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, la líder empresarial señaló que el rol de los gremios consiste en capacitar a las gerencias de recursos humanos para controlar la productividad en esquemas remotos sin que merme el rendimiento.

“El rol de nosotros como Cámara va en acompañar y brindar esas herramientas y toda esa metodología que pueden implementar en sus empresas para brindar alternativas a sus colaboradores en línea con el trabajo en casa o trabajo híbrido”, sostuvo Leticia Escobar, quien concluyó que la protección del bienestar de la plantilla resulta indispensable para la sostenibilidad corporativa en la región.

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