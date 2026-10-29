Brote de meningitis en Mendoza: investigan dos fallecimientos más en el Hospital Privado

Los quirófanos del Hospital Privado de la ciudad de Mendoza se encuentran cerrados preventivamente debido al reciente brote de meningitis postquirúrgico

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El Ministerio de Salud de Mendoza investiga dos muertes más, sobre un grupo de 10 pacientes, por un brote de meningitis detectado tras dos fallecimientos provenientes del Hospital Privado de la ciudad cuyana, cuyos quirófanos están cerrados preventivamente.

La alerta epidemiológica comenzó el miércoles 21 de octubre, cuando se identificaron pacientes con meningitis posquirúrgica que habían sido operados en el establecimiento. Las autoridades desplegaron un operativo con personal de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones y Farmacia, que realizó inspecciones y tomó muestras para estudios de laboratorio.

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Los dos pacientes fallecidos recientemente permanecen clasificados como sospechosos porque no existe confirmación microbiológica de Serratia marcescens, por lo que las autoridades sanitarias aclararon que no corresponde atribuir las cuatro muertes a la bacteria.

Cinco aislamientos y cuatro fallecimientos bajo investigación

La revisión clínica y microbiológica identificó a cinco pacientes con aislamiento de la bacteria. Según confirmó Salud de Mendoza, a este medio, tres tenían meningitis confirmada mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo y otro presentaba aislamiento en sangre, aunque sin confirmación de meningitis en ese fluido.

Dos de los pacientes aislados continúan internados en estado grave en terapia intensiva y otro permanece en sala

Dos de los pacientes continúan internados en estado grave en terapia intensiva y otro permanece en sala. El quinto caso corresponde a una infección en el sitio quirúrgico tras una operación realizada en septiembre. Su incorporación a la investigación no implica una nueva infección posterior a las medidas de control, ya que aún se analiza su posible relación con los cuadros detectados en octubre.

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Los aislamientos fueron enviados al Instituto Malbrán para estudios de genotipificación que permiten comparar el perfil genético de las bacterias detectadas y determinar si están relacionadas entre sí.

Procedimientos bajo revisión

Los equipos técnicos del nosocomio analizan los procedimientos quirúrgicos y anestésicos, medicamentos, antisépticos, soluciones, instrumental y otros insumos empleados en las intervenciones ya que la transmisión de la bacteria puede producirse mediante equipos médicos contaminados o dispositivos utilizados durante la atención.

La bacteria puede encontrarse en ambientes húmedos y suele vincularse a infecciones asociadas con la atención sanitaria, aunque todavía no se estableció una fuente común de contaminación en este episodio.

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Los aislamientos fueron enviados al Instituto Malbrán para estudios de genotipificación (Alejandro Belvedere/Télam)

Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología de Mendoza, explicó a Radio Mitre Mendoza que se evalúan distintas hipótesis sobre elementos o procedimientos compartidos durante las cirugías, entre ellos anestesias, infusiones y otros materiales de uso quirúrgico. La funcionaria señaló que el abordaje contempla condiciones edilicias, circuitos de ingreso al quirófano y protocolos de preparación de los pacientes.

El Ministerio recomendó que las personas operadas durante septiembre y octubre en el Hospital Privado de Mendoza consulten de inmediato si presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros síntomas neurológicos, e informen el antecedente quirúrgico.

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También deben solicitar atención médica ante secreción, enrojecimiento o dolor creciente en la herida quirúrgica, cuando esos signos se acompañen de fiebre.