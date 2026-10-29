Sociedad

Brote de meningitis en Mendoza: investigan dos fallecimientos más en el Hospital Privado

Además de las dos muertes, confirmadas días atrás en el nosocomio, se estudian otros decesos clasificados como sospechosos porque no existe confirmación microbiológica de Serratia marcescens

Accidente Eugenio Tello
Los quirófanos del Hospital Privado de la ciudad de Mendoza se encuentran cerrados preventivamente debido al reciente brote de meningitis postquirúrgico
Guardar

El Ministerio de Salud de Mendoza investiga dos muertes más, sobre un grupo de 10 pacientes, por un brote de meningitis detectado tras dos fallecimientos provenientes del Hospital Privado de la ciudad cuyana, cuyos quirófanos están cerrados preventivamente.

La alerta epidemiológica comenzó el miércoles 21 de octubre, cuando se identificaron pacientes con meningitis posquirúrgica que habían sido operados en el establecimiento. Las autoridades desplegaron un operativo con personal de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones y Farmacia, que realizó inspecciones y tomó muestras para estudios de laboratorio.

PUBLICIDAD

Los dos pacientes fallecidos recientemente permanecen clasificados como sospechosos porque no existe confirmación microbiológica de Serratia marcescens, por lo que las autoridades sanitarias aclararon que no corresponde atribuir las cuatro muertes a la bacteria.

Cinco aislamientos y cuatro fallecimientos bajo investigación

La revisión clínica y microbiológica identificó a cinco pacientes con aislamiento de la bacteria. Según confirmó Salud de Mendoza, a este medio, tres tenían meningitis confirmada mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo y otro presentaba aislamiento en sangre, aunque sin confirmación de meningitis en ese fluido.

Infección cierre preventivo de quirófanos de un hospital privado por brote de meningitis posquirúrgica
Dos de los pacientes aislados continúan internados en estado grave en terapia intensiva y otro permanece en sala

Dos de los pacientes continúan internados en estado grave en terapia intensiva y otro permanece en sala. El quinto caso corresponde a una infección en el sitio quirúrgico tras una operación realizada en septiembre. Su incorporación a la investigación no implica una nueva infección posterior a las medidas de control, ya que aún se analiza su posible relación con los cuadros detectados en octubre.

PUBLICIDAD

Los aislamientos fueron enviados al Instituto Malbrán para estudios de genotipificación que permiten comparar el perfil genético de las bacterias detectadas y determinar si están relacionadas entre sí.

Procedimientos bajo revisión

Los equipos técnicos del nosocomio analizan los procedimientos quirúrgicos y anestésicos, medicamentos, antisépticos, soluciones, instrumental y otros insumos empleados en las intervenciones ya que la transmisión de la bacteria puede producirse mediante equipos médicos contaminados o dispositivos utilizados durante la atención.

La bacteria puede encontrarse en ambientes húmedos y suele vincularse a infecciones asociadas con la atención sanitaria, aunque todavía no se estableció una fuente común de contaminación en este episodio.

Los aislamientos fueron enviados al Instituto Malbrán para estudios de genotipificación (Alejandro Belvedere/Télam)
Los aislamientos fueron enviados al Instituto Malbrán para estudios de genotipificación (Alejandro Belvedere/Télam)

Andrea Falaschi, directora general de Epidemiología de Mendoza, explicó a Radio Mitre Mendoza que se evalúan distintas hipótesis sobre elementos o procedimientos compartidos durante las cirugías, entre ellos anestesias, infusiones y otros materiales de uso quirúrgico. La funcionaria señaló que el abordaje contempla condiciones edilicias, circuitos de ingreso al quirófano y protocolos de preparación de los pacientes.

El Ministerio recomendó que las personas operadas durante septiembre y octubre en el Hospital Privado de Mendoza consulten de inmediato si presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros síntomas neurológicos, e informen el antecedente quirúrgico.

También deben solicitar atención médica ante secreción, enrojecimiento o dolor creciente en la herida quirúrgica, cuando esos signos se acompañen de fiebre.

Temas Relacionados

MendozaBacteriasSerratia marcescensmeningitispostquirúrgicoHospital PrivadoMinisterio de Salud de MendozaEpidemiologíaAndrea Falaschiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, asesinada en Corrientes: el importante hallazgo de la Policía

Los restos de la maestra rural, encontrados semisumergidos en un potrero viejo, llegaron esta madrugada al Instituto Médico Forense de y ya son analizados

Comenzó la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, asesinada en Corrientes: el importante hallazgo de la Policía

World AI Film Festival en Buenos Aires: el programa completo del viernes 30, con entrada libre y gratuita

El festival de cine hecho con inteligencia artificial llega por primera vez a la Argentina, de 10 a 18 en el Centro de Convenciones. Paneles, charlas, una ventana de Cannes y la proyección de los finalistas, entre ellos tres cortos de Infobae.

World AI Film Festival en Buenos Aires: el programa completo del viernes 30, con entrada libre y gratuita

Vuelven las tormentas al AMBA este jueves: qué sucederá el fin de semana

Una baja de presión que avanza lentamente por el este del país instalará varios días de inestabilidad en la región, con probabilidades de lluvia durante la madrugada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Vuelven las tormentas al AMBA este jueves: qué sucederá el fin de semana

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina, día por día

La visita combinará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades pastorales en distintas ciudades, dentro de una gira marcada por el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina, día por día

Cuando era niña aprendió de su abuela el secreto de las tabletas iglesianas y se convirtió en una destacada artesana de lo dulce

Nancy Muñoz espiaba las manos de su abuela Dominga y aprendía una receta hecha de palabras y memoria. Hoy, con su propio emprendimiento, mantiene viva esa tradición y la comparte desde Iglesia, San Juan

Cuando era niña aprendió de su abuela el secreto de las tabletas iglesianas y se convirtió en una destacada artesana de lo dulce

DEPORTES

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana

TELESHOW

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

La dedicatoria de Marta Fort a su padre Ricardo tras ganar en los Premios Ídolo 2026: “Espero que sepa que sigo su legado”

La tajante respuesta de Luck Ra al hablar de las indirectas de La Joaqui: “Crisis era cuando no tenía para comer”

INFOBAE AMÉRICA

Sin un ganador claro, ¿Israel podrá tener un primer ministro?

Sin un ganador claro, ¿Israel podrá tener un primer ministro?

Netanyahu y Eisenkot pelean por liderar la compleja transición en Israel: ninguno obtuvo una mayoría electoral clara

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

Panamá consolida un nodo regional para la gestión de información oceánica mediante un comité técnico nacional

Una cosecha favorable en el norte de Guatemala contiene la crisis alimentaria, pero no despeja la amenaza climática de 2027