El accidente de trenes tras un choque de un AVE y un Iryo en Toledo, en imágenes

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
28 Oct, 2026 07:38 a. m. EST
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Un helicóptero trabaja en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el lugar del accidente.
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente en Toledo, Castilla-La Mancha.
Varias personas con maletas se alejan del lugar del accidente.
Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda.
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, trabaja sobre el terreno tras la colisión entre dos trenes en Urda, Toledo.
Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el lugar del accidente.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, trabaja sobre el terreno tras la colisión entre dos trenes en Urda, Toledo