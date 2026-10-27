El enigma del “Loco de la ruta”: 14 trabajadoras sexuales asesinadas y el fantasma de la mafia policial en Mar del Plata

Entre 1996 y 1999, 14 mujeres desaparecieron o fueron asesinadas en los alrededores de Mar del Plata

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Las encontraban desnudas al costado de la ruta. Algunas con inscripciones cortadas en la piel. Otras, en pedazos. Entre 1996 y 1999, 14 mujeres desaparecieron o fueron asesinadas en los alrededores de Mar del Plata, y la Policía bonaerense instaló un nombre para el responsable. Lo llamaron el “Loco de la ruta”. Nunca fue detenido.

El 26 de octubre de 2026, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad arrestó a Renato Iván Tabella, de 28 años, acusado de matar a dos trabajadoras sexuales en dos provincias distintas con un intervalo de días. Si las sospechas son finalmente confirmadas por la Justicia, las autoridades estarán ante un asesino serial de prostitutas, con un caso que resuena al de Mar del Plata de fines de la década del 90.

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El primer cuerpo y el nombre que inventó la prensa

El 1 de julio de 1996, un camionero encontró bajo un puente, al costado de la ruta nacional 226, el cuerpo desnudo de Adriana Jaqueline Fernández. Tenía 27 años, era uruguaya y trabajaba como artesana. Había sido estrangulada.

En noviembre del mismo año, el cadáver de María Esther Amaro, de 35 años, apareció al costado de la ruta provincial 55 con la palabra “Puta” cortada en la espalda. El 21 de enero de 1997, al costado del camino que une Mar del Plata con Necochea, aparecieron un torso, dos piernas y un brazo. Eran los restos de Viviana Guadalupe Spíndola, de 26 años. En mayo del mismo año, en la misma ruta, el cuerpo de Mariela Giménez, de 27, fue abandonado sin nalgas ni brazo izquierdo. El 20 de octubre de 1998, dos menores encontraron en un descampado del barrio Las Heras los muslos de María del Carmen Leguizamón, de 25 años, cortados desde la ingle hasta la rodilla y cubiertos por un sacón femenino. El resto de su cuerpo nunca apareció.

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Algunos de los cuerpos fueron hallados descuartizados

A esos cinco femicidios se sumaron las desapariciones de Ana Nores, Patricia Prieto, Silvana Caraballo, Jacqueline Romero, Verónica Chávez, Mirta Bordón, Sandra Villanueva, Mercedes Almaraz y Fernanda Varón. Todas trabajadoras sexuales del barrio La Perla. Catorce casos en total, según el recuento que terminó siendo el más aceptado por los medios de la época.

Fue la prensa quien les puso un nombre al conjunto. La Policía lo adoptó de inmediato. Llamaron al FBI, convocaron a investigadores de la Policía Nacional francesa y pegaron un cartelito en la puerta de una oficina de comisaría. Crearon la “División Homicidios Seriales”. El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de 30.000 pesos para quien aportara información. Luego la elevó a 500.000. Nadie cobró esa recompensa.

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La mafia que pudo haber inventado un fantasma

Para 2002, la investigación había virado. Los expedientes mostraban que la mayoría de las víctimas tenían algo en común. Policías de la comisaría 1ª de Mar del Plata, de la ex brigada de Investigaciones y de la brigada de calle de la ex Unidad Regional les cobraban a las trabajadoras sexuales 100 pesos por semana a cambio de protección y de dejarlas ejercer su oficio sin interferencias.

El sistema informático Excalibur, utilizado para cruzar llamadas, detectó numerosas comunicaciones entre dependencias policiales y el prostíbulo de la calle Salta 1337, en el barrio La Perla, donde habían trabajado al menos tres de las desaparecidas: Ana Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez.

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El juez Pedro Federico Hooft ordenó interceptar todos los teléfonos registrados en la agenda de Verónica Chávez —entre los que figuraban policías y el fiscal Marcelo García Berro— e investigar las llamadas de ese prostíbulo.

El juez Pedro Federico Hooft fue el primero que investigó los crímenes (Infojus Noticias)

El 9 de agosto de 1999, Hooft ordenó la detención de diez policías y cuatro civiles, acusados formalmente de las desapariciones de Nores, Chávez y Caraballo. La banda, según la acusación, estaba liderada por el suboficial Alberto Adrián Iturburu y protegida por el fiscal García Berro. En 2004, todos fueron absueltos por falta de pruebas.

La aparición del denominado “Loco de la ruta” como responsable de los asesinatos y las desapariciones le vino muy bien a la policía para desviar la atención hacia otro lado, para cubrir con una nube de humo el sistema de recaudación ilegal que había montado en los distintos prostíbulos de Mar del Plata.

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El ex juez Hugo Trogu, que participó en la investigación, fue todavía más directo. En declaraciones a Infobae en 2020, sostuvo que el “Loco de la ruta” fue un invento de un juez y de los diarios, y que los casos eran distintos entre sí, algunos esclarecidos, sin un solo autor.

Los que creen que hubo un asesino

Raúl Torre, comisario retirado, criminólogo y abogado, fue convocado por el fiscal Carlos Pelliza en los primeros años de la investigación. Junto a un colaborador desarrolló un software basado en la metodología del FBI para el análisis de crímenes violentos.

“Los primeros cinco casos reflejan una serialidad —dijo Torre a Infobae—. ¿Sabe cuál fue el problema? Que empezaron a meter todos los crímenes de mujeres en la investigación. Y eso empantanó la pesquisa. Llegaron a haber como 15 casos o más. Y no todos respondían a una serialidad. De hecho algunos fueron esclarecidos y se trataron de mafias."

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Los diarios de Mar del Plata le daban amplia cobertura a los crímenes

“Las prostitutas siempre fueron víctimas vulnerables, despreciadas por la policía. Si iba una a hacer una denuncia por violación, la humillaban. Y el asesino se aprovechó de eso. Salía de cacería”, agregó Torre a su hipótesis.

Los sospechosos que no alcanzaron

A lo largo de los años, varios hombres fueron señalados y descartados. José Luis Andújar, dueño de una discoteca sobre la ruta provincial 88, tuvo su Ford Galaxy color bordó secuestrado el 26 de junio de 1997 después de que testigos dijeran haberlo visto circular por las zonas de las desapariciones. Los peritos encontraron en la alfombra restos de sangre y cabellos de origen humano. Las pruebas genéticas no los vincularon con ninguno de los crímenes.

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Antes del “Loco de la ruta” hubo otro asesino que sí fue condenado. Entre 1987 y 1988, Celso Arrastía captaba víctimas en el cabaret de su novia y las estrangulaba. Tenía un ritual: dejaba un mordisco en el pezón de cada víctima. La primera fue Ana María Palomino, santiagueña, de 16 años, empleada doméstica, encontrada el 18 de octubre de 1987 en la Barranca de los Lobos, en Chapadmalal, violada y estrangulada con su propia ropa interior.

La Cámara Federal condenó a Arrastía a 25 años de prisión, aunque solo pudo probarse su responsabilidad en dos de los cinco femicidios investigados. Durante el período de los crímenes de los 90, Arrastía estaba preso. La investigación lo descartó como el “Loco de la ruta”.

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Antes del “Loco de la ruta” hubo otro asesino que sí fue condenado. Entre 1987 y 1988, Celso Arrastía captaba víctimas en el cabaret de su novia y las estrangulaba

Los diarios locales La Capital y El Atlántico publicaron alrededor de 400 artículos cada uno sobre el caso entre 1996 y 2004. El mito creció también con un presunto llamado del asesino a una redacción y con una “ofrenda floral misteriosa” que resultó ser el ramo que un fotógrafo había dejado para ilustrar una nota. El caso inspiró además la novela policial La plegaria del vidente, del periodista y escritor Carlos Balmaceda, y una adaptación cinematográfica.

Ninguna de las 14 muertes y desapariciones fue resuelta.

El eco de 2026: dos muertes, un detenido

El domingo 25 de octubre de 2026, agentes de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron a Renato Iván Tabella en el primer piso del Hotel Centro 1555, sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de Monserrat.

Tabella es acusado de dos asesinatos. El primero: Daniela Villalba, madre de un hijo, degollada el miércoles previo en su departamento del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, con varios cortes en los brazos que los investigadores identificaron como posibles heridas defensivas.

Daniela Villalba y Tatiana Fernández fueron asesinadas esta semana. El sospechoso de los dos crímenes es Renato Iván Tabella

El segundo: Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, porteña, encontrada sin vida y desnuda bajo una sábana en un departamento de la calle Libertad al 1200, en Retiro, tras una cita con un cliente. En la escena, la Policía de la Ciudad encontró rastros de ADN. El celular de ambas víctimas había desaparecido.

Lo que lo delató fue el número de teléfono con característica cordobesa que usó para coordinar el encuentro con Fernández. La compañera de Tatiana, quien alertó al 911, aportó ese número y el apodo del hombre: “Iván”.

El fiscal Matías Di Lello ordenó un seguimiento de cámaras, un cruce de antenas y un allanamiento. Las filmaciones apuntaban al hotel de Monserrat. La Justicia cordobesa ya tenía un expediente abierto contra Tabella, a cargo del fiscal Pablo Camacho, por el crimen de Villalba.

Tanto el cuerpo de Villalba como el de Fernández habían sido cubiertos con una sábana después de la muerte. En ambos casos, una mujer cercana a la víctima fue quien alertó a las autoridades.

Tatiana, que había trabajado en blanco en un restaurante de hamburguesas hasta febrero de 2026, enfrentaba una deuda de varios cientos de miles de pesos en un banco. Su compañera de departamento aseguró a las autoridades que había comenzado a dedicarse a la prostitución recientemente.

Si las sospechas contra Tabella se confirman en la Justicia, según consignó Infobae, las autoridades estarán ante un asesino serial de trabajadoras sexuales: un caso que resuena con los crímenes del Loco de la ruta, cometidos entre 1996 y 1999 en la periferia de Mar del Plata, con 14 víctimas y ningún culpable hasta hoy.