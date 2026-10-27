Los movimientos de la región y enviados del Vaticano peregrinarán en La Matanza y entregarán un documento a León XIV

La actividad, que contará con la presencia prefecta, Alessandra Smerilli, junto a miembros de la Pontificia Comisión para América Latina, anticipa la llegada del papa León XIV al país Foto NA DANIEL VIDES

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El Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, dentro de una gira que también incluye Uruguay y Perú, tras descartar la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales luego de la cirugía de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre. El Pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 a las 16:30 desde Uruguay y, tras un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, viajará a Córdoba y cerrará su estadía en el país con la misa de Luján, antes de partir hacia Perú. “¡Argentina, allá vamos!”, escribió el propio León XIV en su cuenta de X al confirmarse el viaje.

En ese contexto de expectativa, miles de integrantes de movimientos populares de toda América Latina y de la Iglesia caminarán el miércoles 28 de octubre hasta el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro, partido de La Matanza, donde los obispos Marcelo Colombo y Gustavo Carrara presidirán la misa que pondrá fin al Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026. La celebración cerrará dos jornadas de trabajo realizadas bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, en la Ciudad Papa Francisco, donde delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de otras organizaciones sociales de la región y representantes del Vaticano debatieron la encíclica Magnifica Humanitas desde la experiencia de quienes construyen comunidad en los barrios populares.

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Una peregrinación y un documento para entregarle al Papa

El cronograma del miércoles 28 arranca a las 9:30 con las conclusiones del encuentro y una reflexión conjunta con la delegación vaticana, instancia en la que se cerrará el documento regional destinado a León XIV. A las 10:30 comenzará la peregrinación, con salida desde la avenida Crovara 5199, y a las 12 se celebrará la misa de cierre en el predio Las 3T (tierra, techo y trabajo), ubicado en la intersección de esa misma avenida con Cátulo Castillo. Ese documento será entregado al Pontífice durante su paso por el país. “Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros”, expresaron los organizadores del encuentro al ser consultados por Infobae.

La participación del Vaticano demuestra la importancia del encuentro: desde Roma llegarán integrantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, entre ellos su prefecta, Alessandra Smerilli, junto a miembros de la Pontificia Comisión para América Latina y al sacerdote Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

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El papa León XIV confirmó su viaje a Uruguay, Argentina y Perú EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

El espacio nació en 2014, cuando el papa Francisco reunió en Roma a organizaciones territoriales de los cinco continentes, las alentó a no resignarse y a ser protagonistas del cambio, y definió la Tierra, el Techo y el Trabajo como “derechos sagrados”. Francisco, el jesuita argentino Jorge Bergoglio, nació en Buenos Aires en 1936, fue arzobispo de esa ciudad desde 1998 y se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia tras su elección en 2013; murió el 21 de abril de 2025, después de 12 años de pontificado en los que realizó 47 viajes apostólicos a 66 países.

En octubre de 2025, su sucesor recibió por primera vez en el Vaticano a los movimientos populares del mundo, les habló de “una Iglesia pobre para los pobres” y reafirmó que esos derechos son por los que vale la pena luchar. León XIV, de nombre civil Robert Francis Prevost, nació en Chicago en 1955, pasó buena parte de su vida como misionero agustino en Perú, donde se nacionalizó en 2015 y fue obispo de Chiclayo, y en mayo de 2025 se convirtió en el primer papa estadounidense de la historia y en el segundo pontífice originario del continente americano, después de Francisco.

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Alejandro Gramajo, secretario de la UTEP junto a León XIV en el Vaticano

Durante la primera jornada del encuentro, que se realizará hoy, las delegaciones analizarán la encíclica de León XIV en torno a cinco ejes: exclusión y dignidad humana; el futuro del trabajo; tecnología, inteligencia artificial y poder; narcoestructura y la vida en los barrios populares; y comunidad, organización y esperanza.

Las preguntas que atraviesan los talleres apuntan a qué ocurre con la dignidad humana y el trabajo en tiempos de plataformas, automatización e inteligencia artificial, quién controla las nuevas tecnologías y qué lugar le queda al pueblo organizado en el mundo que viene. “Nuestra cita responde a la necesidad de promover la organización de los excluidos para construir, desde abajo, la alternativa humana a esta globalización excluyente que nos arrebata hasta los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra. El pueblo pobre trabajador no sólo padece las injusticias, sino que también se organiza y lucha contra ellas”, señala el documento de presentación del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

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En septiembre, organizaciones de la economía popular le entregaron al Papa un informe de 72 páginas sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la Argentina. El Encuentro Regional de Movimientos Populares lleva esa discusión al conjunto de los movimientos populares de América Latina, en la antesala de una visita papal cuya confirmación definitiva llegó apenas días antes de su inicio.