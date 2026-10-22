Honduras: DAET captura a presuntos administradores financieros de la MS-13 y la Pandilla 18 en operativos

Las autoridades vinculan a dos de los detenidos con la Mara Salvatrucha, en el municipio de Sabanagrande. (Foto: Policía Nacional)

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Tres presuntos integrantes de estructuras criminales fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) durante operativos simultáneos ejecutados en el departamento de Francisco Morazán, donde las autoridades identificaron a supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.

En el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, los agentes detuvieron a dos personas identificadas con los alias de “Baika” y “La Patrona”, a quienes las autoridades vinculan presuntamente con la Mara Salvatrucha.

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De acuerdo con la información policial, ambos habrían desempeñado funciones específicas dentro de esa estructura delictiva, relacionadas con el control territorial y la administración de recursos financieros.

Según las investigaciones preliminares, alias “Baika” sería un integrante activo de la MS-13 y presuntamente ejercía funciones de placero, una actividad que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionada con las operaciones de la organización criminal en determinados sectores.

Agentes de la DAET capturaron a tres presuntos integrantes de estructuras criminales durante operativos ejecutados en Francisco Morazán. (Foto: Policía Nacional)

Por su parte, a alias “La Patrona” se le atribuye supuestamente la administración financiera de la misma estructura, una función que habría estado vinculada con el manejo de recursos económicos.

Los registros policiales indican que ambos detenidos cuentan con antecedentes de detenciones. En el caso de alias “La Patrona”, las autoridades reportan una detención anterior por el supuesto delito de tráfico de drogas.

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Mientras tanto, alias “Baika” registra antecedentes de detenciones por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública, según la información proporcionada por los cuerpos de seguridad.

En una intervención separada, agentes de la DAET capturaron a alias “Dogor” en la residencial El Manantial, ubicada en la salida al sur de la capital.

Agentes preventivos y de la DAET decomisaron 1,080 piedras de supuesto crack y varias porciones de presunta cocaína en Monjarás, Choluteca. (Foto: Policía Nacional)

Las autoridades lo identifican como presunto integrante de la Pandilla 18 y le atribuyen funciones de administrador dentro de esa organización criminal, responsabilidad que supuestamente habría ejercido durante aproximadamente 15 años.

La captura de los tres sospechosos forma parte de las acciones policiales dirigidas a identificar a presuntos integrantes de organizaciones delictivas, establecer sus funciones y debilitar las estructuras que operan en distintas zonas del país.

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Tras las detenciones, la DAET prepara los informes investigativos correspondientes para remitirlos, junto con los sospechosos, a las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias legales relacionadas con el supuesto delito de asociaciones terroristas.

En una operación adicional contra el narcomenudeo, agentes preventivos y elementos de la DAET decomisaron 1,080 piedras de supuesto crack, tres onzas y 23 puntas de presunta cocaína en la aldea de Monjarás, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.

Alias “Baika” fue detenido por agentes de la DAET, que lo señalan como presunto integrante activo de la MS-13. (Foto: Policía Nacional)

Durante el procedimiento, los policías identificaron a un hombre de 38 años, conocido con el alias de “Rigo”, señalado por las autoridades como uno de los presuntos principales distribuidores de drogas en esa zona.

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La intervención estuvo orientada a combatir la distribución de sustancias ilícitas y reducir la actividad relacionada con el comercio de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que estos operativos se desarrollan en el marco del Plan Escudo de Honduras, una estrategia que contempla labores de inteligencia, seguimiento e intervención policial para detectar actividades delictivas, ubicar a sospechosos y actuar contra las redes criminales.

Con estas acciones, los cuerpos de seguridad buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y frenar actividades como las asociaciones terroristas, la extorsión y la distribución de drogas.

Los casos continuarán bajo el procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones.

Las personas detenidas mantienen su condición de presuntas responsables mientras no se establezca su culpabilidad mediante los procedimientos judiciales correspondientes.