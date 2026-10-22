Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país superó los 700 puntos

Los ADR argentinos alcanzan sus precios más bajos en un año.

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Los mercados y las principales acciones finalizaron con signo negativo principalmente por una combinación de factores globales que están pesando fuerte en el ánimo inversor. En principio, las preocupaciones por los costos de financiación de los desarrollos de inteligencia artificial y resultados de empresas ejercieron mayor impacto en el segmento tecnológico.

El índice del Nasdaq cayó un rotundo 2,6%; el promedio S&P 500 resignó un 1,2% y el Dow Jones terminó neutro. El trade de la IA fue el que estuvo mayor presión esta vez.

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Con un escenario internacional adverso, los bonos Globales de la Argentina -con ley de Nueva York- cedieron un 0,5% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que subió 28 unidades para la Argentina, en los 704 puntos básicos. Los Bonares con ley argentina cayeron 0,6% en promedio.

La referencia de la tasa de retorno del bono del Tesoro de los Estados Unidos a diez años retrocedió importantes 19 puntos básicos, a 4,95% anual, un mínimo desde el 19 de septiembre. La baja de tasas de la deuda correspondió a la suba de los precios de estos títulos públicos ante una mayor demanda por cobertura de inversores que salieron de posiciones en acciones.

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Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, indicó que “la caída de la tasa de los bonos a 10 años se da en medio de la incertidumbre en el mercado accionario, particularmente en torno al sector de la IA. En este contexto, los bonos del Tesoro vuelven a funcionar como refugio para los inversores”. Y agregó: “La tasa ya está por debajo del 5% y esperamos que se mantenga en ese nivel”.

Tesla cayó 3,1% después de recortar su guidance de gasto de capital (capex) a unos USD 20.000 millones para el año -antes apuntaba a más de USD 25.000 millones-. También mencionaron limitaciones de baterías que frenan la producción.

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Meta (-7%) también generó dudas por el costo de su expansión en IA, tal como se pudo deducir del balance trimestral. Acciones como Nvidia (-4,4%), SpaceX (-9,1%), Super Micro (-5,2%), Intel (-8%) y otras del ecosistema de chips y data centers también estuvieron liderando las pérdidas.

Además, la suba del petróleo por tensiones en Oriente Medio volvió a incrementar las dudas del mercado sobre una posible aceleración inflacionaria.

El crudo Brent del Mar del Norte subió un 3,8% a USD 113 el barril -máximos desde mayo-. Esto se debió a nuevos ataques de los hutíes a infraestructuras saudíes -incluyendo un campo petrolero- y temores de una escalada más amplia -posibles renovados ataques de EEUU e Israel contra Irán-. El petróleo alto suele presionar a las acciones porque sube la inflación y los costos.

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“La jornada en las plazas financieras internacionales estuvo dominada por una intensa aversión al riesgo y un sentimiento marcadamente cauto -el Índice de Miedo y Codicia en 26/100, Miedo-, lo que provocó que el mercado bursátil estadounidense perdiera más de 750.000 millones de dólares en capitalización al inicio de la sesión”, aportó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

El índice de acciones líderes MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -vigente a partir de esta semana- cayó un 1,5% en el día, en los 97.993 puntos, tras una baja inicial de 3 por ciento. Medido en dólares, el panel líder terminó en su nivel mínimo en un año (60,09 puntos), un piso desde los 46,52 puntos del 24 de octubre de 2025, la última rueda operativa antes de las elecciones legislativas el año pasado).

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Entre las acciones y ADR de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Nueva York abundaron las pérdidas, encabezadas por Ternium (-6,1%), Satellogic (-5,1%).

Entre los principales papeles, YPF cayó 2,5% (USD 49,12), Grupo Galicia restó 2% y Mercado Libre recortó 1,7 por ciento. Del lado ganador destacó Globant (+5,6%), que acumula un importante rebote de casi 32% en octubre.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “las bolsas de Nueva York experimentaron una jornada de aversión al riesgo, liderada por un severo recorte en el sector tecnológico y de servicios de comunicación. Las dudas en torno al elevado financiamiento de la infraestructura de Inteligencia Artificial, gatilladas por los resultados y el nivel de Capex de Meta Platforms, desataron ventas generalizadas en las firmas de semiconductores e hyperscalers”.

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“En la plaza financiera local, la debilidad internacional retroalimentó la fragilidad de los activos argentinos. Las acciones registraron caídas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, mientras que los bonos soberanos en dólares extendieron la inercia vendedora”, amplió Vlassich.

Vector Investments observó un “mercado argentino que procesa dos señales de naturaleza diferente. Por un lado, el canje de instrumentos vinculados al dólar redujo de manera relevante los compromisos inmediatos del Tesoro y despejó parte del calendario de la segunda mitad de octubre. Por otro, los indicadores de actividad volvieron a mostrar una economía con avances muy concentrados y debilidad en sectores de peso”.

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En un monto de USD 542,7 millones en el segmento de contado el dólar mayorista finalizó negociado con leve alza de dos pesos o 0,1%, a 1.528 pesos, un nuevo máximo nominal.

“En esa banda se concentró el grueso de las operaciones, aunque pasado el mediodía, y con una presión compradora que se fue acentuando, la cotización escaló hasta alcanzar máximos de $1.530. En ese nivel encontró una mayor resistencia, por lo que, tras registrar algunas operaciones, volvió a descomprimir”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Tras encadenar cinco sesiones con incremento gradual el tipo de cambio oficial anota una suba de once pesos o 0,7% en octubre. Desde que empezó 2026 la ganancia se extiende a 73 pesos o 5%, igualmente muy atrás de la inflación de más de 24% en el período.

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El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.942,50 pesos. El dólar mayorista quedó a 414,50 pesos o 27,1% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.550 para la venta en el Banco Nación, también un nuevo máximo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.549,75 para la venta y $1.496,30 para la compra.

El dólar blue quedó sin variantes, a $1.565 para la venta, tras haberse negociado a $1.570 por la mañana.

También alcanzaron precios récord las paridades bursátiles -implícitas en activos como acciones y bonos-. El dólar “contado con liquidación” se acercó a los $1.560, aunque descomprimió la suba para un cierre de 1.646,25 pesos, lo que amplió la brecha respecto del dólar mayorista a 118,25 pesos o un 7,7 por ciento. El dólar MEP subió a 1.551,52 pesos.

Esta ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos puede atribuirse principalmente a demanda de cobertura ante la debilidad de precios de acciones y bonos, que se canaliza en la compra de divisas a través de la Bolsa.

El Banco Central compró USD 61 millones en el mercado, el 11,2% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 59 millones, a USD 50.166 millones, con una baja de 2,7% del oro, a USD 4.038 la onza.