Sociedad

Alerta en Neuquén por El Niño: hubo crecida en varios ríos y cerrarán la circulación en todas las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia naranja para toda la provincia por tormentas fuertes y ya hay localidades afectadas por el desborde de los causes. Vialidad Nacional informó un corte preventivo en todos los caminos

Alerta en Neuquén por un temporal: hubo crecida en varios ríos y cerrarán la circulación en todas las rutas
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La provincia de Neuquén está bajo alerta naranja por un fuerte temporal que afectará a todo el territorio debido al fenómeno de El Niño. Hubo fuertes crecidas en varios ríos y se dispuso un corte preventivo total para la circulación en todas las rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó la advertencia por un fenómeno peligroso para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En el mientras tanto, algunas localidades ya están afectadas por el crecimiento del río Neuquén o el arroyo Carranza.

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Uno de los sectores más complicados es la región de Vaca Muerta, donde la localidad de Rincón de los Sauces se encuentra completamente aislada por el crecimiento de los cauces y las dificultades para cruzar los puentes. Las imágenes de arroyos convertidos en correntadas, caminos anegados y vehículos atrapados se multiplicaron en las redes sociales durante la jornada de este jueves, mientras los organismos de emergencia mantienen operativos activos en distintos puntos del interior provincial.

En ese contexto, Vialidad Nacional informó un corte preventivo de circulación para todo tipo de vehículos entre las 20:00 del miércoles y las 06:00 del jueves 23 de octubre en todas las rutas nacionales de la provincia. La restricción tiene carácter preventivo y apunta a reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos disponibles. El organismo solicitó además considerar las recomendaciones habituales ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.

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Alerta en Neuquén por un temporal: hubo crecida en varios ríos y cerrarán la circulación en todas las rutas

A la situación en las rutas se suma la crecida del río Neuquén. Según el sistema de pronóstico de inundaciones Google Flood Hub, el punto de control ubicado en las inmediaciones de San Patricio del Chañar registra la estimación de nivel más alta desde 2023 y se encuentra en categoría de advertencia. El caudal superó el umbral de 565 metros cúbicos por segundo y se proyecta en torno a los 750 durante las próximas 48 horas. La proyección deja al río a menos de 200 metros cúbicos por segundo del nivel de peligro, que el sistema fija en 940, mientras que el nivel extremo se ubica en 1.551. Según el modelo, el volumen comenzaría a descender de manera gradual hacia el fin de semana.

El SMN detalló las alertas vigentes para las distintas zonas de la provincia. El nivel amarillo rige para la franja cordillerana, que comprende Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé, donde se pronostican tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Mientras que la alerta naranja alcanza a Buta Ranquil, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Loncopué, Las Lajas, Las Coloradas, Zapala, Piedra del Águila, Picún Leufú, Añelo y la capital neuquina. Para esas localidades se esperan tormentas de variada intensidad con lluvias copiosas en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros que podrían ser superados en algunos sectores.

Neuquén - Lluvias
La Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos conformó un comité provincial para coordinar tareas preventivas frente a la crecida de los ríos (Gobierno de Neuquén)

Ante este escenario, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos convocó a un comité preventivo para coordinar acciones frente a posibles situaciones de riesgo, con especial atención a las zonas cercanas a ríos, arroyos y otros cauces que registran aumentos de caudal. La secretaria Luciana Ortiz Luna explicó que la convocatoria responde a la necesidad de anticiparse a los efectos de estos fenómenos. “No es una cuestión de generar pánico, pero sí es una cuestión de entender que este fenómeno está, existe, es grave y es peligroso”, sostuvo la funcionaria.

“Estas lluvias se pueden predecir con cierta antelación, de hecho, este tipo de lluvias que estamos viviendo hoy en Neuquén sí ya están marcadas en el pronóstico, pero lo que no se puede predecir es la tormenta”, indicó.

Neuquén - Lluvias
Vialidad Nacional dispuso una interrupción preventiva de la circulación vehicular nocturna en todas las rutas nacionales neuquinas (Gobierno de Neuquén)

Entre las medidas previstas, la secretaria detalló que se avanzará en la identificación de pobladores que viven en sectores vulnerables, con el objetivo de organizar posibles evacuaciones y establecer procedimientos adecuados para cada situación. “Se va a georreferenciar cada uno de los pobladores, se va a ver qué enfermedades tiene, si tienen que ser evacuables ahora o tal vez en un momento hipotético, se van a hacer trabajos con las defensas civiles locales para planes de evacuación”, explicó.

La funcionaria alertó además sobre las modificaciones que se observan en algunos cursos de agua y pidió no subestimar los riesgos, incluso en lugares que habitualmente se transitan sin dificultad. “Hay arroyos que se convirtieron hoy en un caudal que se parece a un río. La gente por ahí pasaba caminando y hoy no se puede”, afirmó. Entre los sectores que generan mayor preocupación, mencionó el arroyo Covunco y otros cauces que experimentaron importantes incrementos en sus volúmenes, desde el norte al sur y del este al oeste de la provincia. También anticipó que las condiciones de los cursos de agua podrían obligar a restringir actividades recreativas como la pesca cuando el nivel torne peligrosa la permanencia en las riberas.

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