Por las lluvias, descarriló el Tren Patagónico que va desde Viedma a Bariloche: cómo fue el rescate a los pasajeros

Las precipitaciones erosionaron el terraplén ferroviario y dejaron la locomotora principal parcialmente suspendida en el tramo entre Sierra Colorada y Los Menucos

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Las intensas lluvias que afectaron la Región Sur de Río Negro durante la noche del lunes provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del Tren Patagónico en la madrugada de este martes, cuando la formación realizaba el servicio Viedma–Bariloche. El episodio ocurrió a las 2:20 en el tramo entre Sierra Colorada y Los Menucos, y afortunadamente no dejó personas heridas.

El episodio tuvo lugar en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos, cuando la formación realizaba su recorrido habitual. Las precipitaciones acumuladas durante horas erosionaron el terreno debajo de las vías y provocaron un socavón que dejó parte de la estructura ferroviaria sin el apoyo necesario. Como consecuencia directa, la locomotora principal perdió sustento y quedó en una posición comprometida: parcialmente suspendida, sin posibilidad de continuar la marcha.

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Lo que siguió fue un operativo de emergencia que combinó la coordinación del personal ferroviario con la intervención de distintos organismos de seguridad. Bomberos de Sierra Colorada, efectivos policiales y personal de salud se hicieron presentes en el lugar, junto a los propios operarios de la empresa. La prioridad era una sola: garantizar la integridad de quienes viajaban a bordo.

Un dato resultó clave para la resolución del incidente: los vagones destinados al transporte de pasajeros permanecieron sobre los rieles, a diferencia de la locomotora. Esa circunstancia permitió que el personal ferroviario tomara una decisión técnica determinante: desacoplar la máquina principal del resto de la formación.

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Bomberos, efectivos policiales y personal de salud intervinieron en el operativo de emergencia junto a los operarios de la empresa ferroviaria

Una vez logrado ese paso, los operarios utilizaron una segunda locomotora para retroceder con los vagones hasta Los Menucos, la localidad más cercana al punto del descarrilamiento. El traslado se completó sin que se registraran personas lesionadas.

Tren Patagónico S.A. formalizó la situación mediante un comunicado oficial difundido durante la mañana del martes, en el que confirmó el descarrilamiento y explicó las razones que llevaron a suspender el recorrido. “Las adversas condiciones meteorológicas y las intensas lluvias registradas en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche”, indicó la empresa en el texto.

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La compañía también fue explícita respecto a la decisión operativa que se tomó en el lugar: “Ante esta situación, y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras, se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos”.

Al mismo tiempo, descartó que hubiera consecuencias físicas para los viajeros: “No hay personas heridas y se está priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal”, señalaron desde la empresa ferroviaria.

Tren Patagónico S.A. descartó personas heridas y confirmó que coordina traslados en colectivos para los pasajeros afectados

Con el servicio interrumpido y los pasajeros reunidos en Los Menucos, Tren Patagónico S.A. confirmó que trabaja en la organización de un operativo de transporte alternativo por carretera. “Se están coordinando los medios de transporte necesarios para trasladar a los pasajeros en colectivos”, precisó la empresa en el mismo comunicado, sin brindar detalles sobre los horarios previstos para completar los traslados.

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El incidente se inscribe en el marco de las adversas condiciones meteorológicas que afectaron a distintos sectores de la Región Sur de Río Negro durante esa jornada. La acumulación de agua fue suficiente para erosionar el terraplén ferroviario y comprometer la estabilidad de las vías en ese tramo, situación que derivó directamente en el descarrilamiento.

La empresa aseguró que continuará informando sobre las novedades y las decisiones que se adopten en relación con el incidente y sus consecuencias sobre la circulación ferroviaria en la región.