El tiempo seguirá inestable en el AMBA y hay alerta amarilla por tormentas y granizo en 8 provincias

El SMN recomendó retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y extremar la precaución al conducir en las provincias bajo aviso

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Granizo, ráfagas de más de 100 kilómetros por hora y acumulados de agua que en algunos puntos pueden superar los 60 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 13 de octubre un mapa de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos en distintas regiones del país, mientras en el AMBA la inestabilidad se mantiene sin pausa desde comienzos de mes.

Según los registros del SMN, este martes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerrará con una máxima de 19°C y una mínima de 12°C, con cielo mayormente cubierto y una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 10%. El miércoles las condiciones cambian de signo: la probabilidad de lluvia trepa hasta el 70% durante la mañana, baja al 40% por la tarde y se reduce a un rango de entre el 0 y el 10% hacia la noche, con una máxima de 20°C y una mínima de 13°C.

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El jueves se perfila como la jornada más inestable de la semana. El SMN prevé probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 70% a lo largo del día, con actividad eléctrica incluida durante la tarde, y una máxima de apenas 18°C junto a una mínima de 13°C. El viernes continúa el patrón de lluvias, con probabilidades de entre el 40 y el 70%, mientras la máxima sube a 18°C y la mínima se ubica en 12°C.

Recién el sábado se nota la primera mejora: la probabilidad de lluvia cae a entre el 0 y el 10%, con una máxima de 17°C y una mínima de 10°C. El domingo confirma ese alivio, con 0% de probabilidad de precipitaciones, una máxima de 17°C y una mínima de 9°C, la más baja de todo el tramo pronosticado.

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El pronóstico del tiempo hasta el fin de semana

Alerta amarilla por tormentas en el sur de Mendoza, San Luis y el norte

De acuerdo con el mapa de alertas difundido por el SMN, la alerta amarilla por tormentas rige este martes en parte de la provincia de Mendoza. El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, anticipó fenómenos fuertes acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, con posibilidad de caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los acumulados previstos se ubican entre 35 y 60 milímetros, aunque pueden ser superados de forma localizada.

Por otra parte la provincia de San Luis y al norte de Misiones. En estas zonas, el SMN prevé tormentas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 35 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual en algunos sectores.

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El SMN emitió un aviso amarillo que abarca el oeste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta, el oeste de Jujuy y el noroeste de Tucumán. En esa franja del país se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Para estas provincias, el organismo recomendó retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas y sillas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

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Las alertas amarillas rigen en Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán este martes 13 de octubre

Un bloqueo atmosférico que no afloja en el centro del país

En paralelo a las alertas puntuales, el panorama en el AMBA responde a una dinámica de más largo aliento. Según describió el sitio especializado Meteored, un anticiclón intenso y prácticamente estacionario se instaló sobre el Atlántico Sur y empuja humedad de forma constante hacia el centro del territorio argentino.

Ese bloqueo funciona, en palabras del medio, como una pared que frena el avance de los sistemas de baja presión que llegan desde el Pacífico, que en lugar de desplazarse quedan estacionados sobre el país y generan inestabilidad de manera reiterada.

En lo que va de octubre, el AMBA tuvo apenas cuatro jornadas sin lluvia, y de esas, una sola resultó totalmente soleada, según el relevamiento de Meteored. Las temperaturas, además, se mantienen por debajo de los valores habituales para la época: las estadísticas ubican como típicas una mínima de 13°C y una máxima de 23°C para estos días del mes en la Ciudad y sus alrededores, cifras que por ahora no se alcanzan.

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El medio especializado señaló que recién hacia el sábado y el domingo el bloqueo empieza a mostrar las primeras señales de debilitamiento, aunque todavía sutiles, lo que podría traducirse en períodos de sol algo más extensos. De todos modos, los patrones de bloqueo atmosférico suelen resistirse más de lo que anticipan los modelos de pronóstico, por lo que la confirmación de ese cambio dependerá de la evolución de los próximos días.