Gran Fondo Buenos Aires: qué avenidas y autopistas están cortadas por la carrera de ciclismo

Más de 3.500 corredores participan este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia de ciclismo de ruta que provocará cortes progresivos de tránsito en autopistas y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires.
La largada fue programada para las 6 desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que también será el punto de llegada. La prueba tiene dos alternativas: el Medio Fondo, de 46 kilómetros, y el Gran Fondo, de 129 kilómetros. La carrera reúne a deportistas de distintas edades y niveles. Y la edición fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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Los participantes transitan por la avenida General Paz, las avenidas Cantilo y Lugones, el Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.
Las restricciones de circulación se aplican en los sectores alcanzados por el recorrido y se levantarán de forma paulatina después del paso de los ciclistas. La organización busca que los corredores puedan competir sin tránsito vehicular, bajo condiciones similares a las de pruebas internacionales de ruta.
A su vez, la organización informó que una parte del dinero recaudado por las inscripciones será destinada, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para chicos con trastorno del espectro autista que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.
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El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, sostuvo que la competencia permite que “miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas”. Además, el evento incorporó criterios de sustentabilidad y acciones de cuidado ambiental, por lo que sus organizadores lo presentan como una “Carrera Verde”.
En la edición 2025, el Gran Fondo Argentina generó cierres temporales en autopistas y calles clave de la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del domingo. La competencia tuvo dos recorridos, de 124 y 60 kilómetros, con salida y llegada en la zona de Calabria y Rosario Vera Peñaloza, cerca del Anfiteatro Niní Marshall, en Puerto Madero.
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El circuito incluyó las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida Cantilo, la avenida Lugones y un tramo de la Autopista 9 de Julio Sur. También hubo restricciones en arterias de Puerto Madero y Retiro, entre ellas Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Calabria, Boulevard de los Italianos, Cecilia Grierson, Antártida Argentina y Castillo.
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