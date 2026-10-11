Gran Fondo Buenos Aires: qué avenidas y autopistas están cortadas por la carrera de ciclismo

Más de 3.500 corredores participan este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires

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Más de 3.500 corredores participan este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia de ciclismo de ruta que provocará cortes progresivos de tránsito en autopistas y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires.

La largada fue programada para las 6 desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que también será el punto de llegada. La prueba tiene dos alternativas: el Medio Fondo, de 46 kilómetros, y el Gran Fondo, de 129 kilómetros. La carrera reúne a deportistas de distintas edades y niveles. Y la edición fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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Un mapa detalla los tramos de avenidas y autopistas con cortes de tránsito totales y momentáneos previstos en Buenos Aires durante el fin de semana. (Gran Fondo Argentina)

Los participantes transitan por la avenida General Paz, las avenidas Cantilo y Lugones, el Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Las restricciones de circulación se aplican en los sectores alcanzados por el recorrido y se levantarán de forma paulatina después del paso de los ciclistas. La organización busca que los corredores puedan competir sin tránsito vehicular, bajo condiciones similares a las de pruebas internacionales de ruta.

A su vez, la organización informó que una parte del dinero recaudado por las inscripciones será destinada, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para chicos con trastorno del espectro autista que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

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Los participantes transitan por la avenida General Paz, las avenidas Cantilo y Lugones, el Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, sostuvo que la competencia permite que “miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas”. Además, el evento incorporó criterios de sustentabilidad y acciones de cuidado ambiental, por lo que sus organizadores lo presentan como una “Carrera Verde”.

En la edición 2025, el Gran Fondo Argentina generó cierres temporales en autopistas y calles clave de la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del domingo. La competencia tuvo dos recorridos, de 124 y 60 kilómetros, con salida y llegada en la zona de Calabria y Rosario Vera Peñaloza, cerca del Anfiteatro Niní Marshall, en Puerto Madero.

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Las restricciones de circulación se aplican en los sectores alcanzados por el recorrido y se levantarán de forma paulatina después del paso de los ciclistas (Gran Fondo Argentina)

El circuito incluyó las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida Cantilo, la avenida Lugones y un tramo de la Autopista 9 de Julio Sur. También hubo restricciones en arterias de Puerto Madero y Retiro, entre ellas Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Calabria, Boulevard de los Italianos, Cecilia Grierson, Antártida Argentina y Castillo.