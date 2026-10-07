Adopción: registraron 61 procesos excluyentes y advierten sobre las rupturas que pueden devolver a los chicos a instituciones

Aldeas Infantiles SOS Argentina registró 61 procesos excluyentes y 54 adopciones concretadas desde 2016

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La adopción busca restituir el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia, pero ese recorrido puede volver a quebrarse cuando una guarda o una convivencia adoptiva se interrumpe. Aldeas Infantiles SOS Argentina registró 61 procesos excluyentes y 54 adopciones concretadas desde 2016, una diferencia que expone la necesidad de prevenir rupturas que, en algunos casos, derivan en el regreso de los chicos a instituciones.

Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, planteó en diálogo con Infobae A las Nueve que esas interrupciones pueden reducirse si las familias reciben una evaluación, formación y acompañamiento sostenido antes y durante la vinculación. “Debemos trabajar para que esto no ocurra”, sostuvo.

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Los procesos excluyentes alcanzan a chicos que ya habían perdido el cuidado de su familia de origen y que, tras iniciar una convivencia con posibles adoptantes, enfrentan una nueva separación. La ruptura puede ocurrir durante la guarda con fines adoptivos o después de años de vida familiar.

Las interrupciones en los procesos adoptivos ocurren tanto en la etapa de guarda como tras años de convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interrupciones pueden producirse incluso después de varios años de convivencia

Perinetti explicó que la organización conoció casos en los que niños permanecieron hasta cinco años con una familia antes de que el vínculo se deshiciera. “Las adopciones no solo fracasan o se interrumpen cuando estamos en el proceso de guarda”, advirtió.

En algunas situaciones, las familias acuden a la Justicia para comunicar que no continuarán con la maternidad o paternidad adoptiva. En otras, el desenlace supone el retorno del niño a un hogar institucional. La directora mencionó casos en los que los chicos llegan con sus pertenencias y sin una continuidad familiar garantizada.

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Para la organización, cada interrupción requiere revisar qué falló en la preparación, la vinculación y el acompañamiento posterior. “Lo que nosotros buscamos es ver qué es lo que originó esto”, explicó Perinetti.

La prevención comienza con la evaluación y preparación de quienes quieren adoptar

La directora señaló que el proceso preventivo empieza antes del encuentro entre la familia y el niño, niña o adolescente. Los equipos deben evaluar las competencias parentales de quienes se postulan para adoptar y brindar información sobre las situaciones que pueden aparecer durante la convivencia.

La ruptura de la vinculación adoptiva provoca en diversos casos el retorno de los niños a hogares institucionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El proceso inicia cuando se selecciona esa familia”, afirmó Perinetti. Según sostuvo, las familias necesitan capacitación previa y apoyo profesional durante la guarda, una etapa en la que deben construir el vínculo y responder a las necesidades particulares de cada chico.

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La falta de equipos técnicos suficientes en las direcciones que intervienen en las guardas con fines adoptivos puede limitar ese acompañamiento. Perinetti remarcó que las experiencias de pérdida de cuidado familiar dejan marcas y que la adaptación no necesariamente transcurre sin conflictos desde el comienzo.

“Si el común denominador de la población piensa que eso va a ser fácil, estamos cayendo en algo utópico”, sostuvo. La referente de Aldeas Infantiles SOS Argentina insistió en que la preparación debe preceder a la guarda y sostenerse durante toda la convivencia.

Las licencias laborales no cubren la etapa de guarda adoptiva

Otro de los obstáculos aparece en el ámbito laboral. Perinetti indicó que la normativa contempla licencias cuando la adopción ya está formalizada, pero no durante la guarda con fines adoptivos, que puede extenderse hasta dos años desde la llegada del niño al hogar.

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Durante ese período, las familias necesitan tiempo para acompañar la adaptación y la construcción de lazos. “Ese proceso se extiende y durante ese proceso existe la necesidad de ese acompañamiento para que esto no fracase”, señaló la directora.

La ruptura de la vinculación adoptiva provoca en diversos casos el retorno de los niños a hogares institucionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad impulsa desde 2023 una campaña sobre los procesos excluyentes en adopción y reclama un compromiso federal de los organismos responsables de las adopciones. El objetivo es que la prevención no dependa de los recursos disponibles en cada jurisdicción.

Argentina no cuenta con un registro único de las interrupciones adoptivas

Perinetti advirtió que el país carece de una base de datos unificada sobre estas rupturas. Esa ausencia dificulta conocer sus causas, seguir los antecedentes de las familias y definir medidas de prevención. “El problema es que en Argentina no hay un registro que nos permita evaluar esto”, afirmó.

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La organización propone que cada proceso excluyente quede documentado junto con los motivos de la interrupción y las intervenciones realizadas. Perinetti señaló que una familia puede volver a inscribirse para adoptar y que, sin un sistema uniforme, los antecedentes no siempre están disponibles para quienes deben evaluar una nueva postulación.

Según relató, Aldeas Infantiles SOS Argentina conoció casos de familias que atravesaron dos interrupciones en procesos adoptivos diferentes. El debate también abarca las obligaciones posteriores de los adultos, como la manutención y la cobertura de salud de los niños hasta que otra familia complete una adopción.

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