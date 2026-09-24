“Salió enviada por Dios”: hablaron los hermanos que hicieron la canción oficial para la visita de León XIV

Hablaron los hermanos que escribieron una canción para la visita del papa León XIV

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Dos hermanos de Villa Carlos Paz, Córdoba, fueron los elegidos por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para componer la canción oficial de la visita del papa León XIV al país, según confirmó el organismo. Se trata de Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, cuya obra —titulada “Argentina con el Papa León”— fue seleccionada a través de un concurso nacional que la CEA lanzó el pasado 7 de agosto.

La noticia los tomó por sorpresa. En diálogo con TN, los hermanos reconocieron que todavía no terminan de dimensionar lo que implica que su composición haya sido la elegida entre todas las presentadas al certamen. “No lo podemos creer”, dijeron, y completaron: “Van a disfrutar de la canción tanto como lo disfrutamos nosotros”.

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Todo comenzó con un mensaje inesperado. “Una mañana nos llegó un mensaje del padre Daniel de la parroquia de Carlos Paz y nos dijo: ‘¿Por qué no hacen la canción ustedes?’”, recordaron. Ese empujón inicial fue suficiente para que el círculo cercano de los Moyano Angelini también se sumara al aliento: “Nos empezaron a escribir un montón de amigos. Dijimos: ‘Hacemos la canción’”. La posibilidad era concreta, y la decisión, tomada.

Sin embargo, el proceso creativo no arrancó con el pie derecho. Las bases del concurso establecían que la obra debía transmitir un espíritu capaz de reunir las distintas necesidades de los argentinos, una premisa que al principio no encontraba forma musical. “No se me ocurría nada”, admitió Gabriel. Hasta que, de pronto, todo cambió. “Un día, como por arte de magia, vino desde el cielo la inspiración y la canción salió prácticamente como dictada”, relataron ambos.

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La propuesta del párroco de Villa Carlos Paz motivó a los compositores cordobeses a inscribirse en el concurso nacional (EFE/ Angel Medina G)

Lo que también los sorprendió fue el género resultante. Los hermanos vienen del rock, y la composición que terminó ganando el concurso se alejó por completo de ese universo sonoro. “Yo no podía creer que me estaba sonando. Nosotros generalmente tocamos rock y este tipo de música nunca la habíamos practicado”, contaron. Aun así, el tema les generó desde el primer momento una sensación particular: “Cada vez que la escucho siento como si fuera la primera vez y como si ya la conociera”. Y así resumieron el instante en que nació: “Salió como de golpe, como enviado por Dios”.

La letra de “Argentina con el Papa León” gira en torno a la idea de comunión y esperanza colectiva, invoca a la Virgen de Luján y llama a caminar juntos “con el papa León, con Jesús en el horizonte”.

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El certamen que dio origen a esta canción fue convocado formalmente el 7 de agosto y convocó a compositores argentinos mayores de 18 años a presentar obras originales e inéditas en castellano, de entre dos y cuatro minutos de duración. No se impuso un género musical determinado y se admitió la incorporación de lenguas originarias de manera complementaria.

El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre y mantendrá reuniones en la Casa Rosada y en la Universidad Católica Argentina (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

Un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical evaluó las obras entre el 11 y el 22 de septiembre. El tema ganador se articula con el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre, y el tema se apoya en las reflexiones pastorales del pontífice contenidas en la exhortación Magnífica Humanitas 16, orientadas a la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión.

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El anuncio fue difundido por el vocero episcopal, padre Máximo, y por la cuenta oficial de la Conferencia Episcopal Argentina en redes sociales.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

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Cómo es la letra de “Argentina con el Papa León”

Canción oficial publicada por la Conferencia Episcopal Argentina

Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz. Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos: ¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminando juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza; el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia. Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

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Argentina con León.