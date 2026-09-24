El tren Sarmiento funcionará con recorrido limitado este domingo por obras de renovación

Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea Sarmiento retomará sus frecuencias habituales el lunes 28 de septiembre.

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El ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre las estaciones de Once y Castelar este domingo, debido a trabajos de renovación integral de señalamiento ferroviario que Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante en el corredor entre Morón y Moreno.

La intervención, que se encuadra en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, implica el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía en el tramo comprendido entre Merlo y San Antonio de Padua. Para garantizar las condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos, los trenes no podrán circular por ese sector durante toda la jornada del domingo.

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El impacto en el servicio tendrá una duración acotada: el lunes 28 de septiembre, la prestación se normalizará y retomará sus frecuencias habituales. Una vez completada la obra, el sistema de cableado de señalización y los circuitos de vías quedarán totalmente renovados, lo que, según informó Trenes Argentinos, permitirá incrementar los niveles de seguridad operacional en ese tramo.

Las tareas de renovación de cableado y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua responden a la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Existe, no obstante, una variable que podría modificar el cronograma: las condiciones climáticas. Si el tiempo resultara desfavorable, las tareas podrían suspenderse. Ante esa posibilidad, los pasajeros pueden consultar novedades en el sitio oficial del Gobierno nacional para Trenes Argentinos o a través de la APP de Trenes Argentinos.

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El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el fin de semana

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá sin servicio debido a trabajos de renovación de infraestructura contemplados en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. En esos días, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con trayectos acotados entre Belgrano R y las terminales del interior bonaerense, por lo que tampoco circularán con normalidad.

Trenes Argentinos comunicó la medida y precisó que las tareas programadas exceden el tiempo disponible durante las habituales ventanas nocturnas, por lo cual se decidió afectar un fin de semana entero. Los trabajos se desarrollarán simultáneamente en dos sectores de la traza.

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El ramal Tigre de la línea Mitre interrumpirá totalmente su servicio el sábado 26 y domingo 27 de septiembre debido a trabajos de infraestructura.

Uno de los frentes estará próximo a la estación San Isidro, donde los equipos intervendrán un aparato de vía (ADV) emplazado entre Sáenz Peña y Alem. A la vez, en Olivos, se trabajará sobre el mecanismo situado entre Villate y Corrientes. Estos dispositivos permiten que las formaciones cambien de carril y su funcionamiento adecuado resulta determinante para la operación del servicio.

El recambio de aparatos de vía integra esta nueva fase, que se incorpora a las labores ya realizadas en el ramal. Hasta ahora, Trenes Argentinos renovó más de 35 kilómetros de vías, 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas, y 2 ADV. La renovación integral del ramal ya supera el 80% de ejecución.

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Aún hay sectores que conservan rieles y durmientes con más de cuatro décadas de antigüedad. Por esa situación, las formaciones deben disminuir la velocidad en esos tramos, con demoras y cancelaciones recurrentes para los pasajeros. La empresa indicó que resulta prioritario continuar las obras en esos puntos, en especial en las áreas de difícil acceso que necesitan cortes extensos para su intervención.

La renovación integral del ramal prevé readecuar 40 kilómetros de vía y sustituir los 47 kilómetros de tercer riel. El plan incluye también la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el reemplazo de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas. La Emergencia Ferroviaria abarca todas estas tareas, orientadas a disminuir futuras afectaciones del servicio.

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