La línea D del subte extenderá su cronograma por el recital de Lali en River

La estación Congreso de Tucumán será el único punto de acceso al subte durante el operativo especial de la línea D

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Este sábado} Subterráneos de Buenos Aires informó que extenderá el horario nocturno de la línea D para facilitar el regreso de los asistentes al recital de Lali Espósito en el estadio Monumental, con trenes en circulación hasta la 1.30 de la madrugada.

Una vez que concluya la operación habitual, el servicio continuará con Congreso de Tucumán como único punto de acceso a la red. Para el descenso, en cambio, quedarán habilitadas cuatro estaciones: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. La medida apunta a reducir la presión sobre el transporte privado en los alrededores del estadio durante las horas pico de salida del público.

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Lejos de ser una novedad, esta modalidad ya fue aplicada en ocasiones anteriores. Subterráneos de Buenos Aires la implementó con motivo de recitales de Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros artistas, con resultados favorables en la gestión del tránsito en zonas de alta concentración de personas. La organización oficial señaló que la extensión también busca promover un transporte más eficiente y sustentable en el contexto de eventos culturales masivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La línea B mantendrá su servicio nocturno prolongado durante los viernes y sábados con partidas hasta la 1.30 desde Leandro N. Alem

Por otro lado, la línea B tendrá servicio extendido como ocurre todos los viernes y sábados, con independencia del evento. En ese caso, el último tren desde Juan Manuel de Rosas partirá a la 1.00 de la madrugada, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem lo hará a la 1.30. Las estaciones que permanecerán operativas durante esa franja horaria son J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Malabia, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

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Las obras de renovación en las líneas de subte: modernizarán las formaciones, ascensores y escaleras

Subterráneos de Buenos Aires (SBA) y el Ministerio de Infraestructura porteño llevan adelante un conjunto de adquisiciones y trabajos orientados a mejorar la experiencia de los usuarios, garantizar mayor seguridad y reducir la tasa de fallas en todo el sistema. El eje central de esa agenda es la llegada de 174 nuevos coches para la línea B, prevista para principios de 2027, una renovación que alcanzará el recorrido completo entre las cabeceras Leandro Alem y Juan Manuel de Rosas.

La urgencia tiene una razón de peso: los trenes que hoy circulan por esa línea tienen más de 60 años de antigüedad. “La Línea B, la más utilizada de la red, tiene coches con más de 60 años de antigüedad. Por eso decidimos renovar la flota entera con coches 0 km”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también vinculó ese proyecto con la licitación de la futura línea F: “Esto se suma a la licitación de la nueva línea F, la primera en construirse en casi veinte años. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”.

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Los vehículos incorporarán aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información al pasajero —visual y auditivo—, iluminación LED antivandálica y asientos longitudinales, además de estar preparados para operar con señalización de tipo CBTC. El recambio de material rodante irá acompañado de obras complementarias: renovación del sistema eléctrico y reemplazo de vías y aparatos de vías. En paralelo, las líneas A y C recibirán 50 coches a partir de enero, con el objetivo de mejorar la frecuencia en esos ramales. “El subte es una pieza fundamental de la movilidad de la Ciudad. Por eso, invertir en su presente y proyectar su crecimiento hacia el futuro es clave para tener una red cada vez más conectada, moderna y eficiente”, sostuvo el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

El Plan de Accesibilidad contempla la colocación de doce ascensores en estaciones de las líneas B, D y E

En materia de infraestructura, el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas contempla el reemplazo de 84 equipos obsoletos, lo que equivale a cerca del 30% del total de la red. La distribución por línea es: 2 para la A, 31 para la B, 11 para la C, 29 para la D, 10 para la E y 1 para la H. El plan se divide en tres etapas: la primera ya concluyó con la renovación de siete equipos en seis estaciones —Pueyrredón y José Hernández (línea D), San Juan (línea C), Varela y General Urquiza (línea E) y Venezuela (línea H)—; la segunda, con 36 escaleras, está en ejecución; y la tercera, en proceso de licitación. El presidente de SBA, Javier Ibáñez, explicó la urgencia: “Vamos a instalar nuevos ascensores y a renovar escaleras mecánicas que tienen entre 24 y 31 años, cuando la vida útil de una escalera es de 25. Por ende, son equipos que tienen un índice de fallas más elevado”.

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Dentro del Plan de Accesibilidad, se instalarán doce ascensores en distintas estaciones. Ya comenzaron las obras en Federico Lacroze (línea B) y Plaza de los Virreyes (línea E), mientras avanza la licitación para colocar seis ascensores en José Hernández y Olleros (línea D) y otros cuatro en Agüero y Scalabrini Ortiz (también línea D). Entre otras intervenciones, finalizó la obra en la Central Obelisco, continúa el “loop del Premetro” y se amplía el taller Congreso de Tucumán, cuya obra permitirá duplicar la superficie de la cochera para trabajar más formaciones de forma simultánea.

El anuncio de mayor alcance es el inicio de las excavaciones de la línea F, la primera línea subterránea en construirse en casi dos décadas. Las obras arrancarán durante 2027 y, una vez concluidas, se estima que la línea transportará a más de 450.000 personas por día. El recorrido tendrá 9,8 kilómetros con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. El trazado cruzará transversalmente todas las líneas existentes de la red y conectará con la estación Palermo de la línea San Martín —parte del sistema ferroviario por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario—.

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