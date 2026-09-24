Política

Natalio Mema se posiciona para suceder a Cornejo y busca gobernar Mendoza en 2027

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial habló con Infobae al Regreso sobre un posible frente con La Libertad Avanza, las obras viales y el impulso a la minería, Vaca Muerta y las energías renovables

Natalio Mema confirmó su intención de competir por la gobernación de Mendoza en 2027 para suceder a Alfredo Cornejo
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Natalio Mema comenzó a posicionarse para la elección de 2027. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza confirmó que busca convertirse en una alternativa para la gobernación y reconoció que trabaja para suceder a Alfredo Cornejo, quien no podrá aspirar a un nuevo mandato.

“Estoy en ese posicionamiento”, afirmó en Infobae al Regreso, y explicó que su estrategia consiste en mostrar su gestión y su forma de gobernar mientras espera la definición del oficialismo. “Hoy me está tocando gobernar, por lo tanto, lo que estoy haciendo es mostrar bien mi forma, mi gestión, lo que vengo haciendo y preparándome para el año que viene”, señaló.

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Mema aclaró que todavía no existe una candidatura definida y que son varios los dirigentes que buscan instalarse dentro del oficialismo provincial. “Falta para la definición electoral, pero sí, obviamente que quiero ser una alternativa”, sostuvo.

El ministro, que se define como “radical de origen”, integra la administración mendocina desde hace años y ocupó distintas responsabilidades antes de llegar a su actual cargo. En ese recorrido pasó por áreas vinculadas con transporte, agua y saneamiento y distribución eléctrica. “Desde los 31 años asumí un cargo de ministro”, recordó.

(Infobae en Vivo)
Mendoza implementó regulaciones en la actividad minera con la meta de ser la primera provincia productora de cobre de Argentina (Infobae en Vivo)

La sucesión de Cornejo y el acuerdo con La Libertad Avanza

La definición del candidato oficialista estará atravesada también por la relación con La Libertad Avanza. Mema confirmó que existen conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027 y recordó que ambos espacios ya habían logrado un entendimiento en las últimas elecciones legislativas.

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Estamos tratando de llegar al año que viene con un acuerdo, lo venimos conversando”, explicó. Para el funcionario, la alternativa de conformar un frente común permitiría ordenar la competencia porque ambos sectores comparten parte del electorado mendocino. “Lo más ordenado sería llegar en un frente común y ponernos de acuerdo ahí”, sostuvo.

De todos modos, Mendoza mantiene vigentes las PASO y las elecciones desdobladas, por lo que Mema no descartó una competencia entre los distintos espacios. “Está esa herramienta también para utilizar”, señaló.

Obras y rutas: la apuesta de Mendoza por la infraestructura

La infraestructura es uno de los principales ejes de la gestión de Mema. El ministro destacó que Mendoza decidió utilizar recursos propios para intervenir rutas nacionales ante la menor ejecución de obra pública por parte de la Nación.

Alfredo Cornejo celebró el decreto que le otorga a Mendoza las regalías de Los Nihuiles
La provincia de Mendoza destina recursos propios a la intervención de casi 480 kilómetros de rutas nacionales

Fuimos los primeros en que dijimos: ‘Vamos a empezar a hacer obras sobre rutas nacionales’”, contó. Según precisó, la provincia interviene actualmente casi 480 kilómetros de rutas con fondos propios, en trabajos que comenzaron hace dos años.

Mema vinculó esa capacidad de inversión con el ordenamiento de las cuentas provinciales y planteó que la infraestructura es un componente directo del costo de producción. “El costo argentino no es solamente el fiscal, el tributario, también es de infraestructura, llegar al puerto”, sostuvo.

La distancia respecto de los principales centros de consumo y los puertos es, según explicó, uno de los problemas que enfrenta Mendoza. Por eso, consideró que las obras viales pueden mejorar la competitividad de las empresas locales: “Invertir en rutas, invertir en mejoras, en eso baja el costo de la producción”.

Cobre, Vaca Muerta y energías renovables

La minería, los hidrocarburos y las energías renovables forman parte de la estrategia provincial para ampliar la matriz productiva. Mema resumió el potencial mendocino al señalar que la provincia combina producción agrícola, minería y una parte de Vaca Muerta.

Tenemos tierras irrigadas en el medio de un desierto, tenemos minería y tenemos la lengua norte de Vaca Muerta”, enumeró.

(Infobae en Vivo)
El oficialismo mendocino avanza en conversaciones para conformar un frente electoral con La Libertad Avanza (Infobae en Vivo)

El cobre aparece como uno de los principales proyectos. Mema reconoció que la actividad había generado rechazo en parte de la población, pero sostuvo que la provincia avanzó con regulaciones para generar mayor seguridad. “Hemos ido generando las políticas públicas que generen alguna seguridad en la población, porque había un rechazo”, explicó.

El ministro aseguró que Mendoza está próxima a convertirse en la primera provincia argentina en producir cobre y destacó el potencial exportador del sector al compararlo con Chile.

En materia energética, también resaltó el parque solar de YPF y afirmó que fue el primer proyecto alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según sostuvo, además, se trata del parque solar más grande de Argentina.

El impacto económico y el empleo público

Mema reconoció que la caída del consumo tiene impacto sobre las cuentas provinciales porque afecta tanto la recaudación de impuestos locales como los recursos provenientes de la coparticipación.

El parque solar de YPF en suelo mendocino se convirtió en el primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (REUTERS/Alexander Villegas)
El parque solar de YPF en suelo mendocino se convirtió en el primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (REUTERS/Alexander Villegas)

Tenemos un impacto en la recaudación. La caída del consumo impacta también en la recaudación, no solamente de los tributos provinciales, sino también de la coparticipación”, explicó.

Sobre el empleo estatal, defendió la estructura provincial y señaló que existe poco margen para reducir personal porque la mayoría de los trabajadores cumple funciones esenciales. “En Mendoza el 97% de los empleados públicos son policías, penitenciarios, médicos, docentes, enfermeros”, detalló.

Mientras el oficialismo define quién competirá por la sucesión de Cornejo y avanza en las conversaciones con La Libertad Avanza, Mema busca instalar su nombre a partir de la gestión que encabeza. La candidatura todavía no está definida, pero el ministro ya explicitó su objetivo de cara a 2027: “Quiero ser una alternativa”.

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