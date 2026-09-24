Un camión volcó en Entre Ríos, el chofer quedó atrapado y los vecinos saquearon una carga de pollo congelado

El siniestro ocurrió pasadas las 5.30 del jueves en el kilómetro 38 de la ruta 14, cuando un Ford Cargo de la empresa Fadel perdió el control por un momento de somnolencia del conductor, de 25 años, que fue rescatado a través de la claraboya de la cabina por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú

Guardar

Un camión térmico perdió el control en la madrugada del jueves y volcó sobre la banquina de la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 38, en las cercanías de Gualeguaychú, Entre Ríos. El conductor, un joven de 25 años, quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30, cuando un Ford Cargo con semirremolque, perteneciente a la empresa Fadel, circulaba en sentido norte-sur transportando pollo congelado desde Pronunciamiento hacia San Martín, provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Según relató el propio conductor —oriundo de Concepción del Uruguay— habría sufrido un momento de somnolencia y, al advertir que el rodado se desviaba hacia la banquina oeste, realizó una maniobra brusca que terminó provocando el vuelco. El camión quedó con las ruedas hacia arriba.

Personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizó las maniobras de extracción y logró rescatar al joven por la claraboya de la cabina. Por precaución, fue derivado al Hospital Centenario, donde quedó internado con aparentes lesiones leves.

El conductor, de 25 años y oriundo de Concepción del Uruguay, fue rescatado a través de la claraboya e internado con lesiones leves en el Hospital Centenario

En el operativo también participaron la Comisaría Séptima, a cargo de las actuaciones, y Gendarmería Nacional, que colaboraron en el aseguramiento del perímetro y en el control de una fuga detectada en el vehículo.

PUBLICIDAD

El camión no obstruyó los carriles de circulación, aunque el tránsito fue asistido de forma preventiva en un carril mientras se desarrollaban las tareas de remoción. Fue durante ese lapso cuando vecinos de la zona se acercaron al lugar y se llevaron parte de la carga de pollo congelado.

El subjefe de Policía, Mauricio Asler, explicó en declaraciones a Radio Nacional y a R2820 que la mercadería estaba asegurada y que, al romperse la cadena de frío, no iba a volver a ser trasladada. “En estos casos la gente suele aprovechar la oportunidad para llevarse los productos”, señaló el funcionario.

PUBLICIDAD

Dos jóvenes que murieron en un choque en Neuquén y el conductor estaba alcoholizado

Dos de los acompañantes sufrieron lesiones de consideración y uno fue trasladado en estado crítico a Neuquén capital

Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, viajaban en una Toyota Hilux junto a tres personas más cuando el vehículo volcó en la Ruta Provincial 6, en el norte de Neuquén. Ninguna de las dos sobrevivió. El conductor, que resultó ileso, dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió el pasado domingo, poco después de las 10 de la mañana, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos, en el sector conocido como El Dinosaurio, en las inmediaciones de Rincón de los Sauces. La camioneta circulaba en dirección oeste-este cuando el conductor perdió el control del rodado, que dio varios tumbos sobre la calzada hasta quedar totalmente destrozado. Durante el vuelco, Zalazar y Lara —que iban como acompañantes— salieron despedidas del habitáculo y sufrieron heridas que les provocaron la muerte en el lugar.

PUBLICIDAD

La muerte de Zalazar y Lara conmovió a Rincón de los Sauces. La Municipalidad de la localidad publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a las familias y allegados de las víctimas “con profundo respeto”.

“Falleció en nuestra ciudad el día 20 de septiembre de 2026. Su despedida se realizará hoy, martes 22 de septiembre, desde las 18 hasta mañana miércoles 23 a las 8:30. Posteriormente, será acompañada a su lugar de descanso final en la necrópolis local. La Municipalidad de Rincón de los Sauces acompaña a su familia y allegados con profundo respeto”, escribieron en el comunicado compartido.

PUBLICIDAD

También se expresó el CPEM 24, institución educativa a la que asistía una de ellas. “Serena: tu paso por nuestra escuela ha dejado una huella imborrable. Te recordaremos con tu sonrisa característica y la gran alegría que tu presencia nos dejaba. Toda esta comunidad educativa abraza a su familia, amigos, compañeros. Descansa en paz, te recordaremos por siempre con mucho amor”, publicó la institución.

Los cinco ocupantes eran vecinos de Rincón de los Sauces. Junto a las dos víctimas fatales viajaban tres hombres, dos de los cuales también resultaron con heridas de consideración. Uno de ellos fue trasladado de urgencia a Neuquén capital, donde hasta este lunes permanecía en estado crítico.

PUBLICIDAD