Casi 2.000 personas desafiaron el récord mundial flotando juntas en la Laguna Mar Chiquita

La experiencia de flotar sin esfuerzo en las aguas salinas de la laguna convocó a miles en Miramar de Ansenuza, pero el récord Guinness de flotación simultánea sigue en poder de otra ciudad argentina

La Laguna Mar Chiquita destaca por su alta concentración de sales que permite la flotación sin esfuerzo (Instagram Miramar de Ansenuza)

La singular Laguna Mar Chiquita, en el noreste de la provincia de Córdoba, fue escenario de una convocatoria multitudinaria que buscó superar la marca global de flotación simultánea, en una jornada que combinó actividades artísticas y recreativas con el atractivo natural de la región.

El evento reunió el último domingo a una gran cantidad de vecinos y turistas que se acercaron hasta Miramar de Ansenuza para la segunda edición del Festival de la Planchita.

El fenómeno de la flotabilidad natural en Mar Chiquita se explica por la alta concentración de sales y minerales, producto de su condición de cuenca cerrada y de la evaporación del agua. De acuerdo con lo que informa el Instagram oficial de Miramar de Ansenuza, “prácticamente sin esfuerzo nos mantenemos a flote”, gracias a que la laguna actualmente supera los 110 gramos de sal por litro de agua. El espejo de agua abarca una superficie de 450 mil hectáreas.

El Festival de la Planchita
El Festival de la Planchita convocó a una multitud en Miramar de Ansenuza (Instagram Miramar de Ansenuza)

Durante la jornada, la cifra oficial de participantes en la prueba masiva alcanzó las 1.832 personas flotando juntas. La organización aclaró que hubo 1.837 inscriptos, pero la cifra reconocida como válida corresponde a quienes efectivamente ingresaron al agua durante el intento colectivo de alcanzar el récord. Desde la organización se destacó la existencia de controles de acreditación, así como la presencia de asistentes espontáneos que se sumaron en el momento.

La marca mundial vigente, registrada en 2017 en la localidad bonaerense de Carhué sobre el Lago Epecuén, es de 1.941 personas flotando en simultáneo, de acuerdo con el Registro Mundial Guinness. El desafío en Miramar de Ansenuza quedó a solo 109 asistentes de igualar ese récord, lo que consolidó el interés por futuras ediciones y mantuvo la expectativa alta entre los organizadores y el público.

Más de 1.800 personas participaron
Más de 1.800 personas participaron en el intento de récord mundial de flotación colectiva (Instagram Miramar de Ansenuza)

El festival no se limitó al reto acuático. La costanera de Miramar se transformó en un punto de encuentro para la comunidad, con propuestas como música en vivo, DJ, juegos recreativos, tejo, intervenciones artísticas, sorteos y un buffet variado. Telefé Córdoba informó que la programación artística y los espacios de encuentro atrajeron tanto a residentes como a visitantes de distintos puntos de la región.

El evento puso en foco el valor ambiental de la Laguna Mar Chiquita, que forma parte del Parque Nacional Ansenuza, uno de los humedales más extensos de Sudamérica y hábitat de numerosas especies de aves, entre ellas los flamencos. Además del atractivo turístico, la laguna despierta interés por su biodiversidad y por los proyectos de conservación impulsados en la zona, que buscan compatibilizar el desarrollo local con la protección de los recursos naturales.

La biodiversidad y el valor
La biodiversidad y el valor ambiental de la laguna atraen a turistas y científicos (Instagram Miramar de Ansenuza)

Según los organizadores, el objetivo de la cita fue “valorizar las particularidades de Mar Chiquita e impulsar a Miramar de Ansenuza como un destino turístico convocante dentro del calendario de verano”, integrando ciencia, comunidad y actividades al aire libre. A partir de la participación masiva y el ambiente festivo los organizadores intentan posicionar al festival como un evento central para el movimiento turístico en la provincia de Córdoba.

El entusiasmo generado y la cercanía con el récord mundial alimentan la proyección del festival, que ya se perfila como referencia para futuros encuentros y experiencias vinculadas al turismo de naturaleza en la región.

