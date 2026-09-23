Sociedad

Un fuerte sismo con una magnitud de 5,4° sacudió La Rioja y se percibió en tres provincias vecinas

El fenómeno ocurrió a las 6:21 a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, a 143 kilómetros de profundidad. También se sintió en Córdoba, Catamarca y San Juan

Mapa geográfico con un punto rojo rodeado por círculos concéntricos sobre la zona de Famatina y el logotipo de INPRES en la esquina inferior
Un mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina ubica el epicentro de un sismo entre Famatina y Aimogasta en La Rioja. (INPRES)
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Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter se sintió hoy en la provincia de La Rioja a las 6.21. El epicentro ocurrió a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y una profundidad de 143 kilómetros, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento sísmico de mayor intensidad, que también fue percibido en Córdoba, Catamarca y San Juan, se registró en sectores del norte y el centro riojanos. La mayor magnitud afectó al departamento de Famatina y zonas cercanas.

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Tabla con datos de un sismo de magnitud 5,4 y niveles de intensidad Mercalli en diversas localidades de Argentina
El sismo se sintió en varias localidades de las provincias de La Rioja, Córdoba, Catamarca y San Juan. (INPRES)

En la capital provincial, personas que estaban en edificios altos advirtieron el movimiento pocos minutos antes de las 6.30. El INPRES recopilaba reportes ciudadanos para evaluar el impacto.

Este hecho es de mayor magnitud al registrado el reciente martes 10 de marzo, cuando un sismo de 4,4 en la escala de Richter sacudió el sur de La Rioja a las 05:51 y no dejó daños materiales ni personas heridas. El movimiento, localizado en la región de Los Llanos, activó los sistemas de monitoreo por su magnitud, aunque su profundidad redujo el impacto en superficie.

El temblor había ocurrido tres días después de otro evento de mayor intensidad registrado el sábado 7 de marzo por la tarde, que alcanzó magnitud 5 y se sintió en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ambos tuvieron epicentros cercanos a Chepes y profundidades superiores a los 130 kilómetros.

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Famatina, La Rioja
En Famatina, provincia de La Rioja, fue donde se sintió con mayor intensidad el temblor de esta mañana (argentina.gob.ar)

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) había ubicado aquel epicentro a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, 65 kilómetros al oeste de Ulapes y 71 kilómetros al este de Bermejo. La profundidad fue de 137 kilómetros, un factor que influyó en la percepción limitada del fenómeno.

En La Rioja, al igual que el sismo ocurrido hoy, la intensidad alcanzó el grado III de la escala Mercalli, que describe un temblor débil percibido solo por algunas personas en reposo. En San Juan, Mendoza y Córdoba llegó al grado II, calificado como muy débil y perceptible para un número reducido de personas en reposo o dentro de edificios.

Las autoridades no reportaron consecuencias personales ni materiales en las localidades próximas al epicentro,

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