Primavera 2026: cuánto cuesta regalar flores y cuáles son las alternativas más económicas

Arrancó la primavera y con ello, la tendencia a regalar flores. Los ramos en la ciudad de Buenos Aires cuestan entre $35.000 y $300.000, según el tipo, la cantidad de flores y los agregados elegidos. Las plantas aparecen como una alternativa con valores desde $2.400.
El relevamiento realizado por la periodista Belén Escobar para Infobae Al Amanecer detalló que los precios de flores y plantas incluyen lirios de campo, rosas, girasoles, cactus, margaritas, hortensias y otras especies. Los ramos prémium alcanzan $300.000 y pueden aumentar su valor si incorporan peluches o bombones.
PUBLICIDAD
Ramos de flores desde $35.000
Los lirios de campo figuran entre las opciones de menor valor. Un ramo de esta variedad cuesta desde $35.000 en la ciudad de Buenos Aires. Las flores amarillas forman parte de las alternativas mencionadas para la primavera. Los lirios de campo integran esa oferta con precios de entrada para quienes buscan un ramo.
Media docena de rosas cuesta cerca de $65.000. Este formato reúne seis unidades y se ubica por encima del valor inicial de los lirios de campo. En tanto, un ramo grande de girasoles cuesta $80.000. La cifra corresponde a una presentación con una cantidad mayor de flores que las opciones de menor precio.
PUBLICIDAD
Rosas y ramos de mayor valor
Las rosas también integran los precios de referencia para la primavera. Un ramo de 12 rosas cuesta $90.000. La diferencia entre media docena y una docena de rosas eleva el costo desde $65.000 hasta $90.000. Ambas opciones forman parte de los valores informados por Belén Escobar.
El precio más alto mencionado corresponde a un ramo prémium. Ese tipo de arreglo cuesta $ 300.000 para la primavera 2026.
Los ramos prémium pueden sumar otros elementos. Escobar indicó que los peluches y los bombones pueden elevar el monto final de la compra.
Plantas como una de las alternativas
La periodista incluyó plantas entre las opciones para regalar durante la primavera 2026. Las plantas cuestan desde $2.400 y abarcan especies con precios de hasta $19.000.
PUBLICIDAD
Un cactus cuesta $2.400. En tanto, la margarita tiene un valor de $3.500, mientras que la planta de la moneda cuesta $4.800. La corona de novia, por su parte, figura con un precio de $11.000. La hortensia alcanza los $19.000 dentro de los valores mencionados.
Las plantas representan una alternativa frente a los ramos de flores. Sus precios se ubican por debajo de los arreglos florales informados para la ciudad de Buenos Aires.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
PUBLICIDAD
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD