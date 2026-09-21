Sociedad

Primavera 2026: cuánto cuesta regalar flores y cuáles son las alternativas más económicas

Con la llegada de la nueva estación, las flores vuelven a ocupar un lugar central entre los regalos más elegidos. Las variedades, presentaciones y opciones disponibles son amplias

Los lirios de campo se ubican entre las flores más económicas de la primavera 2026
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Arrancó la primavera y con ello, la tendencia a regalar flores. Los ramos en la ciudad de Buenos Aires cuestan entre $35.000 y $300.000, según el tipo, la cantidad de flores y los agregados elegidos. Las plantas aparecen como una alternativa con valores desde $2.400.

El relevamiento realizado por la periodista Belén Escobar para Infobae Al Amanecer detalló que los precios de flores y plantas incluyen lirios de campo, rosas, girasoles, cactus, margaritas, hortensias y otras especies. Los ramos prémium alcanzan $300.000 y pueden aumentar su valor si incorporan peluches o bombones.

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Un hombre con sudadera azul sostiene una planta en maceta frente a una exhibición de múltiples ramos de flores coloridas.
Regalar flores en primavera 2026 cuesta entre $35.000 y $300.000 en la ciudad de Buenos Aires, según el tipo de ramo y los agregados elegidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramos de flores desde $35.000

Los lirios de campo figuran entre las opciones de menor valor. Un ramo de esta variedad cuesta desde $35.000 en la ciudad de Buenos Aires. Las flores amarillas forman parte de las alternativas mencionadas para la primavera. Los lirios de campo integran esa oferta con precios de entrada para quienes buscan un ramo.

Media docena de rosas cuesta cerca de $65.000. Este formato reúne seis unidades y se ubica por encima del valor inicial de los lirios de campo. En tanto, un ramo grande de girasoles cuesta $80.000. La cifra corresponde a una presentación con una cantidad mayor de flores que las opciones de menor precio.

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Dos personas sostienen un ramo de flores amarillas envuelto en papel marrón y atado con un cordón de yute.
Los ramos prémium alcanzan los $300.000 y pueden aumentar su precio si suman peluches o bombones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosas y ramos de mayor valor

Las rosas también integran los precios de referencia para la primavera. Un ramo de 12 rosas cuesta $90.000. La diferencia entre media docena y una docena de rosas eleva el costo desde $65.000 hasta $90.000. Ambas opciones forman parte de los valores informados por Belén Escobar.

El precio más alto mencionado corresponde a un ramo prémium. Ese tipo de arreglo cuesta $ 300.000 para la primavera 2026.

Los ramos prémium pueden sumar otros elementos. Escobar indicó que los peluches y los bombones pueden elevar el monto final de la compra.

Una persona con camisa vaquera prepara un ramo de rosas rojas, rosadas y blancas, cortando el envoltorio. Un florero de cerámica está a su lado.
Un ramo grande de girasoles cuesta $80.000 entre las opciones de flores para regalar en la primavera 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas como una de las alternativas

La periodista incluyó plantas entre las opciones para regalar durante la primavera 2026. Las plantas cuestan desde $2.400 y abarcan especies con precios de hasta $19.000.

Un cactus cuesta $2.400. En tanto, la margarita tiene un valor de $3.500, mientras que la planta de la moneda cuesta $4.800. La corona de novia, por su parte, figura con un precio de $11.000. La hortensia alcanza los $19.000 dentro de los valores mencionados.

Las plantas representan una alternativa frente a los ramos de flores. Sus precios se ubican por debajo de los arreglos florales informados para la ciudad de Buenos Aires.

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