Silencios en el deporte: el eco de los campeones que nos arrebató la violencia en las últimas dos décadas

La violencia de pandillas y la criminalidad común asesinó a deportistas de El Salvador, Honduras y Panamá en casos que alcanzaron al fútbol, la lucha y el fisicoculturismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hubo un tiempo en que sus nombres hacían eco en los estadios, en que sus gritos de gol unían a naciones enteras y sus medallas llenaban de orgullo a barrios humildes.

Hoy, esas canchas se llenan de un silencio espeso. La violencia de las pandillas y la criminalidad común no solo apagaron vidas en El Salvador, Honduras y Panamá; detuvieron los relojes de familias enteras y congelaron para siempre los sueños de una generación de deportistas que merecían envejecer siendo leyendas, no convertirse en recuerdos de papel periódico.

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El Salvador: El polvo de las canchas locales y las promesas rotas

El recuerdo más doloroso viaja a las tardes de polvo y fútbol aficionado. En 2006, la cancha de Zacatecoluca se tiñó de luto cuando seis jóvenes futbolistas amateurs se negaron a entregar su libertad a la Mara 18. Prefirieron el honor del juego, y les costó la vida. Casi una década después, en 2015, la tragedia volvió a repetirse en Ciudad Delgado: cinco amigos que celebraban el silbatazo final de un partido fueron acribillados por la MS-13. Sus risas de victoria se transformaron en un eco eterno de nostalgia.

En El Salvador, dos ataques contra futbolistas amateurs dejaron 11 muertos en Zacatecoluca en 2006 y en Ciudad Delgado en 2015. (Imagen de cortesía)

La lucha nacional aún extraña a Alisson Renderos (2012), la campeona de 16 años cuya eterna sonrisa y fuerza en el colchón se extinguieron tras ser secuestrada y asesinada en San Vicente por el Barrio 18.

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El fútbol también lloró a Alfredo Pacheco (2015), el incansable defensa que vistió la camiseta de La Selecta más veces que nadie, cuya carrera terminó bajo una ráfaga de balas en una gasolinera de Santa Ana.

En La Libertad se apagó la luz de Johnny Stanley Rivas (2014), el titán que levantó el oro centroamericano en fisicoculturismo y que también protegía al país como policía.

A esta tragedia se suman William López (2005), promesa de las filas de Alianza F.C., y Selvin González (2006), quien fue atacado en la calidez de su hogar. A ambos les robaron los mejores años de su juventud.

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El Salvador recuerda a estos campeones no por la forma en que partieron, sino por la grandeza con la que defendieron sus colores. Sus nombres quedan grabados para siempre en el podio de nuestra memoria.

Honduras: Ídolos vestidos de luto

En Honduras, el año 2015 quedó marcado como la herida que nunca cierra para el fútbol nacional. El estacionamiento de un centro comercial en La Ceiba vio caer a Arnold Peralta, el aguerrido mediocampista del Olimpia que alguna vez hizo vibrar las canchas de Escocia con el Rangers.

Semanas después, la frontera en La Mesilla fue testigo de los últimos minutos en vida de Walter López, el exvolante que tantas alegrías le dio a Motagua y Olimpia.

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La hermana de Kenny Martínez afirmó que el seguimiento comenzó en Camp Bay antes del ataque que terminó con su vida en Punta Gorda. (Imagen de cortesía)

La lista de la ausencia siguió creciendo con Mario Róchez en 2018, y se vuelve una herida abierta y sangrienta con el recuerdo reciente de Kenny Martínez. El pasado 1 de septiembre de 2026, lo que debía ser un paseo feliz en familia terminó en tragedia en Punta Gorda, fue ese día donde dos hombres en una moto le quitaron la vida al joven, propiciándole disparos.

Panamá: El llanto inconsolable de Colón

En las calles de la provincia de Colón, todavía gritan los nombres de sus héroes caídos. En 2017, la Selección de Panamá perdió los hilos de su mediocampo cuando Amílcar Henríquez fue asesinado mientras charlaba con sus amigos, esos mismos que lo vieron crecer.

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Seis años más tarde, en 2023, la historia se repitió en el mismo suelo: Gilberto Hernández, el joven y firme defensor del Club Atlético Independiente y de la selección, fue acribillado en un barrio de Colón.

El partido que nunca terminará

Mirar hacia atrás provoca una profunda melancolía. Quedan las camisetas guardadas en los armarios, los trofeos acumulando el polvo de la nostalgia y el recuerdo de lo que pudo haber sido.

Estos deportistas no solo corrían por un balón o entrenaban por una medalla; cargaban en sus hombros la esperanza de tres países que buscaban en el deporte un refugio contra la realidad.

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Hoy ya no juegan, pero su memoria sigue corriendo en cada cancha donde un niño vuelve a un entreno con la ilusión de ser como ellos.