Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas anuales oscilan entre 16 % y 23,5 % y determinan montos distintos al vencimiento tras 30 días

billetes de 2000 pesos
Las tasas nominales anuales relevadas para depósitos a 30 días van de 16 % a 23,5%
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Una colocación de $1.000.000 a 30 días puede terminar entre $1.013.150,68 y $1.019.315,07 luego de intereses, según la entidad elegida para colocar los ahorros. El relevamiento de tasas muestra que los rendimientos de plazo fijo para un depósito de $1 millón varían de acuerdo con la tasa nominal anual de cada banco, dentro de una oferta que parte del 16 % y llega al 23,5 %.

La tasa más alta de la lista corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., con 23,5 % anual. Con esa referencia, el monto final de una inversión de $1 millón por el plazo mínimo tradicional alcanza $1.019.315,07. En el grupo siguiente aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian y Reba, con una tasa de 23 % y un resultado de $1.018.904,11.

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En el otro extremo, Banco Patagonia ofrece 16 % anual. Para una colocación de $1.000.000 a 30 días, el resultado estimado llega a $1.013.150,68. Banco Santander Argentina se ubica apenas por encima, con 16,5 % y un monto final de $1.013.561,64, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires ofrece 17,25 %, que lleva la inversión a $1.014.178,08.

Las tasas más elevadas superan el 23% anual

Las alternativas con rendimientos superiores al 22 % reúnen varias entidades financieras. Además de Crédito Regional, Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian y Reba, Banco Voii paga 22,75 % anual, con un monto estimado de $1.018.698,63. Banco Mariva ofrece 22,5 %, equivalente a $1.018.493,15 al vencimiento.

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Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario establecen una tasa de 22 %. En ambos casos, el cálculo sobre $1 millón arroja un total de $1.018.082,19 a los 30 días. Banco de Comercio, por su parte, ofrece 21,5 % y permite alcanzar $1.017.671,23; la misma tasa figura para BiBank.

El rendimiento de Banco Masventas llega a 21 %, con un monto final de $1.017.260,27. Banco de la Provincia de Córdoba se ubica en 20,75 % y el depósito finaliza en $1.017.054,79. Banco Dino ofrece 20 %, que equivale a un total de $1.016.438,36 para el plazo analizado.

Las propuestas de los bancos de mayor alcance se ubican entre 16,5% y 22%

Entre las entidades de mayor alcance, Banco de la Provincia de Buenos Aires exhibe la tasa más alta del grupo relevado, con 22 %. Le siguen Banco BBVA Argentina y Banco Macro, ambos con 19,5 %, una tasa que transforma $1.000.000 en $1.016.027,40 al cabo de 30 días.

Banco de la Nación Argentina ofrece 18,75 % anual. Con esa tasa, el monto al vencimiento se ubica en $1.015.410,96. Banco Credicoop Cooperativo Limitado paga 18,5 %, con un resultado de $1.015.205,48; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) ofrece 18,1 %, que deja $1.014.876,71.

Banco de la Ciudad de Buenos Aires fija una tasa de 18 % anual y el depósito alcanza $1.014.794,52. En los escalones inferiores de la lista figuran Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina y Banco Patagonia, con tasas de 17,25 %, 16,5 % y 16 %, respectivamente.

La tasa promedio para personas humanas bajó frente a septiembre de 2025

La evolución de la tasa promedio del sistema financiero argentino aporta una referencia para comparar las ofertas actuales. El 17 de septiembre de 2025, la tasa para personas humanas se ubicó en 42,03 %. Un año después, el 17 de septiembre de 2026, marcó 19,58 %. La diferencia entre ambos registros fue de 22,45 puntos porcentuales.

Durante octubre de 2025, la serie registró sus valores más altos. La tasa para personas humanas llegó a 45,74 % el 16 de octubre, mientras que el total general en pesos alcanzó 58,36 % en esa misma fecha. Luego, los registros descendieron durante noviembre y diciembre, cuando la tasa de personas humanas cerró el año cerca de 24 %.

En enero de 2026, la tasa para personas humanas mostró una suba y tocó 28,11 % el 27 de enero. Después volvió a descender en marzo y abril. El 12 de junio registró 18,52 %, el valor más bajo de toda la serie entregada para ese segmento. El total general en pesos llegó a un mínimo de 19,98 % el 10 de junio.

Desde junio, las tasas de personas humanas se movieron en torno de 19 %. El registro pasó de 18,52 % el 12 de junio a 20,16 % el 25 de agosto. En septiembre, la tasa se ubicó en 19,58 % el día 17, mientras que el total general en pesos alcanzó 21,83 %.

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