Tras navegar 19.400 millas, el comandante de la Fragata Libertad describió el desafío de conducir el buque: “Es como tocar el cielo con las manos”

La participación en Sail250 reunió a la Fragata Libertad con cerca de 40 grandes veleros de 22 países en la conmemoración de la independencia de Estados Unidos

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La fragata ARA Libertad completó su 54° viaje de instrucción tras navegar 19.400 millas durante 161 días, visitar nueve puertos extranjeros y regresar a la Argentina con 285 tripulantes. La travesía tuvo como objetivos completar la formación de futuros oficiales y representar al país en el exterior. El capitán navío y comandante contó cómo los detalles detrás del trayecto.

“Para un oficial naval, ser comandante de la fragata Libertad es prácticamente como tocar el cielo con las manos, porque tenés que poner en práctica todo lo que vos te preparaste durante toda tu carrera y lo vas a poner en práctica durante el alistamiento y, fundamentalmente, después, durante la navegación”, explicó en diálogo con Infobae Al Mediodía.

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La Fragata ARA Libertad completó su 54° viaje de instrucción tras navegar 19.400 millas durante 161 días y regresar a la Argentina con 285 tripulantes (Captura de video)

Cáceres condujo la navegación, que comenzó el 11 de abril de 2026, tras asumir el mando el 16 de diciembre de 2025. La Armada Argentina lo designó para la misión y prevé relevar a la mayor parte de la tripulación en noviembre.

La planificación comenzó cuatro meses antes de la partida e incluyó alimentos, víveres, insumos sanitarios, ropa y otros recursos para toda la dotación. La plana mayor, formada por 26 oficiales, organizó esa logística antes de zarpar. “El primer objetivo es alistar el buque para zarpar”, explicó Cáceres.

Los guardiamarinas completan su formación a bordo

Los guardiamarinas llegan a la fragata después de cursar cuatro años en la Escuela Naval Militar de Ensenada. Durante el quinto año realizan prácticas embarcados antes de graduarse como oficiales de Marina.

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El comandante Gabriel Cáceres afirmó que conducir la Fragata Libertad exige aplicar toda la formación naval durante el alistamiento y la navegación

El viaje les permite trasladar al mar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. También participaron cabos segundos, muchos de ellos en su primera navegación prolongada lejos de sus hogares. “La fragata Libertad tiene dos misiones muy importantes”, afirmó Cáceres: “terminar de formar profesionalmente a nuestros futuros oficiales de Marina” y representar a la Argentina en cada puerto extranjero.

El buque desarrolló actividades protocolares y mantuvo contactos con embajadas, consulados y autoridades locales. La Cancillería y la Armada establecen los puertos de cada recorrido de acuerdo con las invitaciones recibidas y el itinerario disponible.

Los viajes deben durar entre cinco y seis meses para que la embarcación pueda volver y comenzar un nuevo período de preparación. La próxima travesía está prevista para el 30 de enero de 2027.

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El viaje de instrucción de la Fragata Libertad tuvo como misión formar a los guardiamarinas y representar a la Argentina en puertos extranjeros

La nave mide 103 metros de eslora y desplaza 3.700 toneladas. En ese espacio convivieron 285 personas con una rutina de tareas operativas, capacitación y mantenimiento. “La clave del éxito de la convivencia es el trabajo en equipo y una rutina que esté perfectamente planificada”, sostuvo el comandante.

La edad promedio de la tripulación se ubicó entre 27 y 28 años. Los guardiamarinas y cabos segundos concentraron al grupo más joven, con edades cercanas a los 23 y 24 años.

La distancia de las familias fue uno de los desafíos de la convivencia a bordo. Cáceres indicó que la experiencia requiere paciencia y acompañamiento para quienes realizan su primera travesía extensa fuera de casa. “Nosotros a veces contamos hasta veinte”, bromeó al referirse a la convivencia durante los cinco meses de navegación.

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Al mismo tiempo detalló que cuatro integrantes de la dotación fueron padres mientras el buque permanecía en el mar y conocieron a sus hijos al llegar al muelle. La conexión a Internet fue limitada, aunque permitió que algunos marinos realizaran videollamadas con sus familias y siguieran a distancia los nacimientos. “Son experiencias muy fuertes”, señaló el capitán de navío.

Sail250 reunió a 40 grandes veleros de 22 países

La planificación de la travesía de la ARA Libertad comenzó cuatro meses antes de zarpar e incluyó alimentos, insumos sanitarios, ropa y recursos para toda la dotación (Jaime Olivos)

La participación en Sail250 fue la actividad central de la navegación. La celebración por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos reunió cerca de 40 grandes veleros de 22 países y permitió a los guardiamarinas compartir actividades con dotaciones de otras marinas.

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La ARA Libertad participó en actos desarrollados en cinco puertos estadounidenses, con escalas en Nueva Orleans, Norfolk y Baltimore. El 4 de julio ingresó por el río Hudson junto con otras embarcaciones para las celebraciones por la independencia estadounidense. “El más importante fue entrar navegando por el río Hudson el día 4 de julio”, dijo Cáceres.

El comandante destacó que el diseño de la fragata es argentino y que también fue construida en el país. El buque conserva desde 1966 el récord de velocidad en el cruce del Atlántico. “Es el velero más rápido de todos”, aseguró.

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La ARA Libertad atravesó una tormenta tropical tras partir de Puerto Rico y mantuvo controles durante un día y medio con apoyo meteorológico de la Armada (Jaime Olivos)

Las estadías en los puertos se extendieron entre tres y cinco días, aunque parte de ese tiempo estuvo ocupado por compromisos protocolares. La permanencia habitual fue de cuatro días por cada visita, con momentos para que los tripulantes recorrieran las ciudades.

Después de partir de Puerto Rico, la embarcación atravesó una tormenta tropical que inicialmente había alcanzado la categoría 1 de huracán. El fenómeno perdió intensidad antes del encuentro con el buque, pero la ruta hacia Río de Janeiro no ofrecía una alternativa para evitarlo.

El cruce demandó un día y medio de controles sobre los motores, la escora de la nave, las condiciones del personal y la seguridad interna. La Armada brindó apoyo meteorológico desde tierra y la fragata llevaba un meteorólogo a bordo. “Los marinos no se hacen en mares calmos”, afirmó Cáceres.

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La mayor parte de la tripulación será reemplazada en noviembre y la Armada Argentina designará a un nuevo comandante antes de la partida de enero de 2027.

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