Choque múltiple en Palermo: colisionó contra tres vehículos estacionados y terminó sobre la vereda

El choque ocurrió a la altura del 2900 de Arévalo, entre Báez y Arce

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Un auto chocó contra tres vehículos estacionados y terminó sobre la vereda en Arévalo al 2900, entre Báez y Arce, en el barrio porteño de Palermo. Un hombre de 33 años recibió asistencia médica en el lugar.

El siniestro vial ocurrió a las 7.20, por causas que no fueron informadas. De acuerdo con los datos aportados por Bomberos de la Ciudad, estuvieron involucrados tres vehículos particulares, uno de los cuales, una Hyundai Tucson, se subió a la vereda, donde quedó detenida con importantes daños.

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Uno de los rodados involucrados terminó sobre la vereda de la calle Arévalo

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió al conductor de 33 años, aunque no trascendieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre un eventual traslado a un centro asistencial.

Bomberos y agentes de tránsito trabajaron en el lugar. La intervención quedó a cargo de la Policía de la Ciudad, a través de la Comuna 14, que deberá determinar la mecánica del choque y los daños ocasionados.

Un auto impactó contra tres vehículos estacionados en el barrio porteño de Palermo

Desde el SAME destacaron que ayer participaron de 60 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, que dio un promedio de un accidente cada 24 minutos. Y en los cuales asistieron más de 117 personas.

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Uno de ellos ocurrió en el barrio de Boedo, donde un colectivo de la línea 115 y una camioneta protagonizaron un choque que dejó a tres hombres afectados, quienes fueron asistidos en el lugar. El incidente ocurrió sobre la avenida Boedo a la altura del 1598, entre Inclán y Gallegos.

Un colectivo de la línea 115 y una camioneta protagonizaron un choque en el barrio de Boedo

El hecho ocurrió cuando el conductor de la camioneta, que se encontraba detenida sobre el lado derecho de la avenida, intentó cruzar hacia el carril izquierdo. En esa maniobra, el interno de la línea 115 impactó contra el lateral del conductor del vehículo. Como consecuencia de la colisión, fueron atendidos en el lugar tres hombres de 23, 28 y 29 años.

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