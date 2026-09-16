Córdoba: un incendio destruyó un complejo donde vivían familias en situación de extrema vulnerabilidad

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba controlaron el incendio y evitaron que las llamas se extendieran a las viviendas cercanas

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Los bomberos debieron intervenir en dos incendios simultáneos que afectaron un complejo de departamentos en el barrio Palmar y un automóvil estacionado en un garaje del barrio Müller en una tarde de emergencias en Córdoba.

El primero de los siniestros se produjo en calle Machoni esquina Alcaraz, en barrio Ampliación Palmar, frente a la escuela Emilio Sánchez. Según informó El Doce TV, el fuego no se originó en un complejo de departamentos convencional, sino dentro de un galpón de aproximadamente 900 metros cuadrados ocupado por familias en situación de extrema vulnerabilidad. La estructura contaba con diez dormitorios en su interior y una gran cantidad de material acumulado, lo que habría contribuido a la propagación de las llamas.

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De acuerdo con fuentes consultadas por el medio cordobés, quienes se encontraban en el predio al momento del siniestro lograron salir por sus propios medios y permanecieron en la vía pública durante el operativo. Cuatro dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba trabajaron para controlar el fuego, que pudo ser circunscripto al galpón sin que se extendiera a las viviendas del entorno.

El subcomisario Agustín Medina, de la Subdirección de Bomberos, precisó que ningún ocupante debió ser trasladado a un centro de salud. Sin embargo, algunos de ellos fueron atendidos por personal del 107 por inhalación de humo y para controles clínicos.

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En las imágenes del video que compartió la Policía de Córdoba se puede apreciar el trabajo de los bomberos para sofocar las llamas. Además, se ven objetos afectados, como sillas, paredes y el portón.

El segundo episodio ocurrió poco después, en Pasaje Salavina al 3500, donde un Chevrolet Corsa estacionado dentro del garaje de una vivienda se incendió. El rápido accionar de los efectivos de Bomberos permitió extinguir el fuego antes de que las llamas se propagaran. El siniestro, de todas formas, dejó daños materiales tanto en el rodado como en parte del inmueble.

Otro incendio en Córdoba alcanzó a un Chevrolet Corsa estacionado en un garaje de barrio Müller y causó daños en el vehículo y en la vivienda

En cuanto al registro de este caso, una cámara de seguridad de la zona logró registrar la cantidad de llamas que generó el vehículo, ya que se apreciaba el fuego desde lejos. Luego, cuando llegaron los bomberos, trabajaron sobre el auto que estaba estacionado en una especie de galería o garaje que tenía la vivienda.

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En ambos casos, las causas que originaron los incendios permanecen bajo investigación. Efectivos policiales y de bomberos realizan tareas de relevamiento en los lugares para determinar cómo comenzaron los fuegos. La Policía de Córdoba informó los hechos en la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Bomberos auxiliaron a una mujer, a su hijo y rescataron a un gato del fuego

Un dormitorio de una casa situada en el barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba, resultó completamente destruido por un incendio. El fuego, que comenzó en la calle Madre Brígida María Postorino al 3000, hizo necesaria la presencia de la Subdirección General de Bomberos. Además de extinguir las llamas, los bomberos protagonizaron un hecho inusual cuando rescataron a un gato atrapado dentro de la vivienda.

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De acuerdo con lo informado por el subcomisario Fernando Luengo, perteneciente al cuartel cuatro de la Subdirección General de Bomberos, el pedido de ayuda se produjo a las 20:52 del lunes. Así lo relató en el audio en el que detalló la intervención ante la emergencia.

Bomberos en Córdoba asistieron a una mujer y a su hijo por el incendio en Villa Corina y rescataron con vida a un gato atrapado en la vivienda

El cuarto, de 9 metros cuadrados, presentaba destrucción total al momento de la llegada de los efectivos. Todos los objetos en su interior habían sido arrasados por el fuego.

En el lugar, dos personas recibieron asistencia preventiva. La propietaria de la vivienda, una mujer de 45 años, tuvo una crisis nerviosa derivada del incendio; su hijo, de 22, sufrió intoxicación por inhalación de humo. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), denominado 107 en la comunicación oficial, brindó atención en el sitio. Los dos permanecieron en el domicilio, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

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Mientras tanto, el rescate del felino requirió la intervención de los bomberos. El animal pudo ser rescatado con vida y recibió oxígeno mediante una máscara, según detalló Luengo. En esos minutos, el animal permanecía dentro del cuarto mientras el fuego lo consumía, expuesto al humo.