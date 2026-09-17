Sociedad

Encontraron un zorro en el patio de una casa de Pinamar y fue liberado en el bosque por una fundación

La organización a cargo del operativo debió tramitar un permiso ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Confirmaron que el animal estaba sano, atento y con perfecta movilidad

La Fundación Ecológica Pinamar intervino cuando los propietarios advirtieron que el zorro estaba atrapado y no podía salir por sus propios medios
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Un zorro gris que había quedado sin salida en el patio de una vivienda particular en Ostende, partido de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, fue rescatado por la Fundación Ecológica Pinamar y liberado en el bosque tras verificar que el animal se encontraba en perfectas condiciones. El operativo contó con la intervención de un especialista en comportamiento animal y requirió autorización oficial de la provincia.

El episodio comenzó cuando los dueños del inmueble dieron aviso a la organización ante la presencia del animal en su terreno. En una primera instancia, la ONG sugirió que el zorro se retirara por sus propios medios, una práctica habitual ante este tipo de situaciones.

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Sin embargo, los propietarios advirtieron que el mamífero estaba atrapado y no podía moverse, lo que forzó una respuesta más activa. Según detalló la Fundación Ecológica Pinamar a través de sus redes sociales, el animal había quedado acorralado en un sector donde también había perros y niños.

Apareció un zorro en el patio de una casa en Ostende y rescatistas lo liberaron en el bosque
La Fundación Ecológica Pinamar tramitó un permiso ante Fauna de la provincia de Buenos Aires para trasladar al zorro hallado en la vivienda

Fue entonces cuando la organización movilizó al etólogo Alan Kaminski, cuya presencia resultó determinante. El dueño de casa había intentado gestionar el caso a través de otras instituciones sin obtener respuesta, por lo que la Fundación Ecológica Pinamar tomó la decisión de intervenir.

“Decidimos ponernos en marcha junto al etólogo Alan Kaminski para resguardar, no solo al zorrito, sino a las personas que estaban en el mismo predio”, precisaron desde la ONG. Para proceder al traslado del animal, tramitaron el permiso correspondiente ante la autoridad de Fauna de la provincia de Buenos Aires.

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Una vez en el lugar, el equipo pudo constatar que el zorro estaba lejos de estar lastimado. “Al verlo confirmamos que estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad”, indicaron desde la organización, que optó entonces por liberarlo en el bosque. El animal fue reubicado en su hábitat natural sin que mediara ningún tipo de intervención sanitaria adicional.

Apareció un zorro en el patio de una casa en Ostende y rescatistas lo liberaron en el bosque
La organización confirmó que el zorro encontrado en Pinamar estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad antes de liberarlo en su hábitat natural

El caso sirvió para que la fundación difundiera una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre. Desde la organización subrayaron que la mejor forma de proteger a estos animales es respetando tanto su espacio como sus rutinas, lo que implica no ofrecerles agua ni alimento, mantener distancia y abstenerse de interferir en sus comportamientos.

“Recordemos que los zorros y otros animales silvestres cumplen un papel fundamental en la naturaleza: son excelentes controladores de plagas, grandes dispersores de semillas y un eslabón clave para el equilibrio de todo nuestro ecosistema”, remarcaron.

A varios cientos de kilómetros de distancia, en la zona oeste de Rosario, se registró otro avistamiento que generó revuelo entre los trabajadores de empresas radicadas en esa área. Hace aproximadamente 15 días, los empleados de distintas firmas divisaron a un aguará guazú —conocido popularmente como el “zorro grande”— entre los pastizales y matorrales de las inmediaciones de la planta transmisora ubicada en avenida Perón al 8000. Lograron registrar al animal con sus teléfonos celulares, y las imágenes llegaron a Rosario 3.

Vieron un aguará guazú en unos pastizales de la zona oeste de Rosario
En Rosario, trabajadores registraron el avistamiento de un aguará guazú en una zona de pastizales cercana a la planta transmisora de avenida Perón al 8000

Quienes capturaron el video relataron que la presencia del animal fue detectada en primera instancia por los perros de guardia del lugar, que comenzaron a ladrar con intensidad. Solo después pudo identificarse de qué se trataba. La cronista Feni Rubio, del mencionado canal, se trasladó hasta el sitio para intentar localizarlo, pero el animal ya no se encontraba en la zona al momento de su llegada.

El aguará guazú es una especie catalogada a nivel nacional como amenazada, y en la provincia de Santa Fe goza de la máxima categoría de protección que contempla el ordenamiento jurídico local: fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley 12.182. Su situación es considerada prioritaria por las autoridades ambientales debido a la destrucción de su hábitat, los atropellamientos en rutas y la persecución que aún padece por desconocimiento de parte de la población, indicó el medio local.

Ante un avistamiento de esta especie en contextos urbanos o periurbanos, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe recomienda no intentar capturarlo, no alimentarlo y no acorralarlo. La indicación es comunicarse de inmediato con el 911 para que un equipo especializado pueda intervenir. Las autoridades advierten que se trata de un animal esquivo que no representa peligro para las personas, pero que puede sufrir graves cuadros de estrés si es hostigado.

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