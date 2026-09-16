Sociedad

Cómo sigue el bebé que fue quemado con agua caliente en un micro y terminó internado en terapia intensiva

El padre del niño confirmó que superó la etapa más crítica y ya respira sin asistencia, aunque la permanencia en el hospital Isola se extendería al menos 15 días más. Hay un joven imputado por lesiones graves culposas por el hecho

Bebé internado por quemaduras en Chubut
Un bebé terminó internado por quemaduras en Chubut
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Lorenzo tiene seis meses y lleva varios días internado en la sala de pediatría del Hospital Isola de Puerto Madryn tras sufrir quemaduras en distintas partes del cuerpo cuando un termo con agua caliente cayó sobre él a bordo de un colectivo de larga distancia. El accidente conmocionó a toda la ciudad y derivó en una imputación penal contra el joven responsable del derrame. En medio de ese contexto, su padre confirmó que el bebé comenzó a dar señales de recuperación. “Es inexplicable cómo una criatura de seis meses pone de su voluntad para afrontar estas cosas. El gordito va demostrando que es fuerte”, dijo.

“El martes llegó con un cuadro bastante complicado al hospital, pero ayer mostró una evolución favorable: ya pudo respirar por voluntad propia y se le sacó el respirador”, relató Nathan Fernández, el papá del niño, en declaraciones a Diario Jornada.

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La evolución, aunque alentadora, no implica el alta: la internación se estima en un mínimo de 15 días, plazo que quedará sujeto al diagnóstico definitivo y a cómo progrese el cuadro en los próximos días.

Un hombre con tatuajes sostiene en brazos a un bebé vestido de blanco cuyo rostro está difuminado
Lorenzo, un bebé de seis meses, sigue internado en el hospital Isola de Puerto Madryn por quemaduras tras el derrame de agua caliente en un colectivo de larga distancia.

El cuadro inicial había sido de extrema gravedad. El accidente ocurrió a bordo de un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto entre Puerto Madryn y Viedma: un joven de 26 años intentaba acomodar un equipo de mate en el portaequipajes superior cuando el termo —de telgopor y con el cierre en mal estado— cayó y volcó su contenido sobre el bebé, que viajaba en brazos de su madre en el asiento de abajo. Las quemaduras que sufrió Lorenzo obligaron a su traslado inmediato al centro asistencial, donde quedó internado en la sala de pediatría.

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Fernández no estaba presente en el momento del accidente. Se encontraba en Viedma cuando se enteró de lo ocurrido y emprendió el regreso a la ciudad del Golfo sin saber la magnitud de las lesiones de su hijo. “Venía en camino a Puerto Madryn pensando dónde estará quemado, qué se quemó, cómo será la gravedad. Siendo muy sincero, me esperaba lo peor”, reconoció el hombre ante el medio patagónico. La noticia, según dijo, le llegó de la misma forma que al resto de la ciudad.

El bebé de 4 meses y su hermana de 4 años fueron internados en la guardia del Hospital Isola
El bebé de 4 meses y su hermana de 4 años fueron internados en la guardia del Hospital Isola

El hecho derivó en una imputación por lesiones graves culposas contra el pasajero que llevaba el termo, una figura provisional que encuadra situaciones en las que el daño es resultado de una conducta negligente o imprudente, sin intención de causarlo. El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que se programó una audiencia para analizar la situación procesal del imputado y las medidas que pudiera requerir la Fiscalía.

El artículo 94 del Código Penal argentino prevé para ese delito una pena de entre 1 mes y 3 años de prisión. La Justicia también evalúa la posibilidad de convocar a testigos que viajaban en el ómnibus para reconstruir las circunstancias exactas del derrame.

En cuanto al pasajero involucrado y a la empresa Andesmar, Nathan Fernández fue terminante: ninguno de los dos se puso en contacto con él. “Conmigo no se comunicó, no he hablado con él y no sé cómo se llama. Lo mismo la empresa Andesmar: conmigo no se comunicaron, no me llamaron y no aparecieron en el hospital. Quiero aclarar eso porque por ahí se rumorea que la empresa se hizo cargo, cuando lamentablemente no es así”, sostuvo el padre.

Afiche informativo con texto explicativo, datos de transferencia bancaria y dos fotos de un hombre con un bebé de rostro difuminado
El Ministerio Público Fiscal de Chubut programó una audiencia para analizar la situación procesal del imputado por el caso de Lorenzo.

Mientras espera novedades sobre el estado de su hijo, Fernández se aloja en el albergue que dispone el propio hospital Isola. El viaje había sido planeado como una salida de fin de semana: Lorenzo y su madre habían ido a Trelew y estaban de regreso a Viedma cuando ocurrió el accidente. Nada en ese itinerario preveía una estadía prolongada ni los gastos que conlleva. Por eso, la familia lanzó una campaña de recaudación de fondos para solventar la permanencia de ambos padres en Puerto Madryn y cubrir las necesidades del bebé. “Hoy lo que me interesa es que él tenga su leche y sus pañales, que es lo esencial para él”, dijo el padre.

Las donaciones se canalizan a través de redes sociales mediante un familiar en Viedma y por contacto telefónico directo. El alias informado para transferencias bancarias es LA.ALVEAR.16, a nombre de Matías en Banco Macro. “Hoy estamos pasando un momento muy difícil pero el amor y la contención de la gente de esta ciudad es inigualable”, expresó Nathan.

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