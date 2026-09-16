Malena Narvay recordó con dolor una relación pasada: “Fue un vínculo violento, me llevó a un lugar oscuro”

Malena Narvay recordó la mala experiencia que vivió en un vínculo pasado: "Me llevó a un lugar oscuro"

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Malena Narvay relató que pudo salir de una relación violenta tras atravesar un período de aislamiento, pedir ayuda y convertir su experiencia en las canciones de un álbum. La actriz y cantante explicó que la escritura fue el primer espacio en el que logró expresar lo que le ocurría.

Durante una charla en el programa Que alguien le avise (La Casa Streaming), Narvay contó que permaneció en silencio por vergüenza y que esa dificultad para hablar del tema la llevó a un momento que definió como oscuro. “Yo no hablaba con nadie, no lo contaba porque me daba mucha vergüenza”, señaló.

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La artista dijo que su álbum empezó a reflejar el dolor que atravesaba antes de que pudiera ponerlo en palabras frente a otras personas. Según relató, integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos su mánager y su productor, le preguntaron por el tono de las canciones y por su estado de ánimo.

Ese intercambio marcó el comienzo de una conversación que luego se extendió a otros vínculos. Narvay indicó que, con el tiempo, pudo contarle lo sucedido a su madre y a su familia. También sostuvo que ya trabajaba el tema con su psicóloga, un acompañamiento que le aportó herramientas para terminar la relación.

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Malena Narvay contó que salió de una relación violenta tras atravesar aislamiento, pedir ayuda y volcar su experiencia en un álbum

“La primera vez que lo pude expresar fue escribiendo ese álbum”, afirmó. Para la cantante, las composiciones funcionaron como una vía inicial para reconocer una situación que hasta entonces no había compartido con su círculo cercano.

Entre las canciones mencionó “Medusa”, un tema incluido en el disco. Narvay explicó que eligió esa figura porque la Medusa es utilizada como símbolo por mujeres que sufrieron abusos.

Tras el lanzamiento de la canción, dijo que recibió mensajes de seguidoras que le mostraron tatuajes de Medusa y compartieron experiencias personales. “Un montón de chicas me mostraron que tenían tatuada una Medusa”, recordó.

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La cantante vinculó esas respuestas con las secuelas que, según su experiencia, dejan estas situaciones en la autoestima y la seguridad. Contó que convivir durante mucho tiempo con una persona que la desvalorizaba afectó la imagen que tenía de sí misma.

La actriz y cantante afirmó que la escritura de sus canciones fue el primer espacio en el que pudo expresar lo que vivía

Narvay expresó que, al mirar lo vivido desde el presente, le resulta difícil comprender por qué permaneció en esa relación. También planteó que su decisión de no hablar sobre lo que atravesaba impidió que otras personas pudieran intervenir o acompañarla antes.

“Al yo no contarlo también, nadie me pudo ayudar”, dijo. En ese sentido, remarcó el valor de que el entorno preste atención a señales de aislamiento o malestar, aunque la persona afectada no pueda contar en detalle lo que sucede.

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A partir de esa vivencia, sostuvo que procura involucrarse cuando advierte que una amiga puede estar en una situación similar. “Voy a tratar de hacer todo lo posible por sacarla de ahí”, expresó, al tiempo que señaló que hubiera deseado recibir una intervención decidida de alguien cercano.

La artista cerró su relato con una definición sobre el impacto de estas experiencias: “Se te cambia la realidad”.

Narvay relató que permaneció en silencio por vergüenza y que esa dificultad para hablar la llevó a un momento oscuro (@malena.narvay)

Años antes de su reciente reflexión, Malena Narvay había hablado con Teleshow sobre la forma en que entiende los vínculos y sobre “Cien a cero”, una de sus canciones. En aquella entrevista, explicó que el título surgió de la necesidad de marcar un límite ante relaciones que se vuelven dañinas, ya sean de pareja, familiares o de amistad.

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“Cuando uno tiene que ponerle un límite a un vínculo con alguna persona, que puede ser una pareja, un familiar o un amigo, que se acostumbró a hacerte daño”, explicó la cantante al referirse al origen del nombre del tema.

Al abordar las denominadas relaciones tóxicas, Narvay sostuvo que también existe una responsabilidad personal en haber tolerado determinadas dinámicas. Aclaró, sin embargo, que la canción se centra en el momento en que una persona logra terminar ese tipo de relación.

“Uno da mucho de uno y, cuando finalmente puede cortar, vuelve otra vez a su cien”, señaló. Bajo esa idea, explicó que la otra persona queda “con cero” de aquello que había recibido y que el sentido de la canción es fijar un límite frente a lo que hace daño.

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La artista también compartió su mirada sobre los vínculos afectivos. “Creo que lo mejor es nunca entregarle tu cien a nadie”, afirmó en la entrevista con Teleshow.

Para Narvay, una relación debe construirse desde el compañerismo y el equilibrio, sin que una de las partes pierda una porción de sí misma. “Todo tiene que fusionarse para generar un vínculo lindo. Todo tiene que estar equilibrado”, concluyó.