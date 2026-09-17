Cayó el último integrante de una banda que emboscaba a choferes de aplicación con falsas urgencias médicas: está acusado de homicidio

El momento en que la Policía Federal Argentina capturó al sospechoso de 27 años

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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en Virrey del Pino al último integrante de una banda acusada de asaltar a choferes de aplicaciones de transporte y cometer robos en viviendas mediante falsos allanamientos. El sospechoso tiene 27 años y, según la investigación, participó del homicidio de un conductor ocurrido el 24 de febrero pasado.

La organización operaba en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense y está vinculada con al menos 15 hechos delictivos y un homicidio, de acuerdo con la información policial a la que accedió Infobae.

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Uno de los métodos utilizados por la banda para atacar a los conductores consistía en solicitar viajes a través de aplicaciones bajo el pretexto de una supuesta urgencia médica. De esa manera, conseguían que las víctimas se dirigieran hacia zonas previamente seleccionadas.

En algunas oportunidades, los sospechosos se presentaban acompañados por mujeres o menores para no despertar sospechas. Cuando el conductor llegaba al punto acordado, era emboscado y reducido mediante el uso de armas de fuego y violencia física.

Luego, los delincuentes les robaban dinero, teléfonos celulares, documentación, prendas de vestir y distintos accesorios de los vehículos.

Según los investigadores, el hombre detenido ahora participó activamente del homicidio de un chofer de una aplicación de transporte ocurrido el 24 de febrero de este año. La víctima había sido asaltada por integrantes de la organización, quienes ejercieron violencia contra el trabajador hasta provocarle la muerte.

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De acuerdo con la PFA, aquel episodio llevó a la empresa de transporte a implementar nuevos protocolos y sistemas de seguridad en la Argentina y otros países de la región.

La investigación también determinó que la banda no se limitaba a atacar a conductores. Sus integrantes están acusados de cometer robos en viviendas particulares mediante la simulación de falsos allanamientos policiales.

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de los agentes intentó escapar y se resistió a la detención

La causa tuvo un avance el 16 de abril, cuando agentes federales realizaron ocho allanamientos en el Barrio Padre Mugica, la Villa 21-24/Zavaleta, el Barrio Bermejo y la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la organización. Sin embargo, uno de los sospechosos permaneció prófugo y la Justicia ordenó su captura.

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Desde entonces, agentes del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA realizaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba. Finalmente, establecieron que se ocultaba en un domicilio de Virrey del Pino.

Con esa información, los efectivos montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda. Según la versión policial, cuando el sospechoso advirtió la presencia de los agentes intentó escapar y se resistió a la detención. Sin embargo, fue reducido y capturado en la vía pública.

Al verificar su identidad en los sistemas policiales, los investigadores constataron además que registraba antecedentes penales por homicidio.

La pesquisa se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, interinamente a cargo de María Rita Acosta, y la Secretaría N°109, a cargo de Soledad Nieto.

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El detenido quedó a disposición de la Justicia por los delitos de asociación ilícita y robo con armas y deberá prestar declaración indagatoria.