Tres hombres fueron detenidos en Córdoba por robar caños de bronce y cables de fibra óptica

Dos operativos de la Policía en los barrios Cofico y Los Granados terminaron con un hombre de 35 años aprehendido por sustraer piezas de medidores de gas y otros dos identificados por las cámaras del 911 tras robar en una empresa de barrio Las Palmas

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En las últimas horas, tres hombres fueron aprehendidos en dos procedimientos distintos llevados a cabo por la Policía de Córdoba en los barrios Cofico y Los Granados. Los operativos, independientes entre sí, tuvieron como denominador común el robo de materiales —caños de bronce y cables— en distintos puntos de la ciudad. Lo que ocurrió en cada escenario, sin embargo, revela modalidades bien diferentes.

El primer caso se desarrolló en calle Juan B. Bustos al 380, en el barrio Cofico. Allí, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 35 años al que encontraron con varios caños de bronce en su poder.

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Según informó la Policía de Córdoba, los elementos habrían sido sustraídos momentos antes de medidores de gas instalados en distintos domicilios de la zona. Durante el procedimiento, los efectivos concretaron el secuestro de los materiales hallados en poder del sospechoso. El detenido fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Tres hombres detenidos en Córdoba por robo de caños de bronce y cables de fibra óptica

El segundo operativo fue el resultado de un trabajo de monitoreo. Personal del sistema de emergencias 911 detectó, a través de las cámaras de videovigilancia, a dos hombres mayores de edad que trasladaban una sección de cable por la vía pública.

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Las imágenes permitieron seguir su trayecto hasta la intersección de las calles Agustín Roque Arias y Juan García Martínez, en barrio Los Granados, donde los efectivos procedieron a su detención.

La investigación estableció que los individuos habrían sustraído los materiales de una empresa ubicada en calle Diego Cala al 300, en barrio Las Palmas. En el lugar del procedimiento se secuestraron tres elementos vinculados al hecho: una mochila, una soga y un tramo de cable de fibra óptica. Tanto los detenidos como los objetos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

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En conjunto, los dos procedimientos derivaron en la aprehensión de tres personas en distintos puntos de la ciudad, con materiales secuestrados que van desde componentes de infraestructura de gas hasta equipamiento de telecomunicaciones.

Escapaba de la Policía, se tiró de un balcón y se quebró la espalda: tuvieron que rescatarlo los bomberos

Ocurrió en Mar del Plata, en medio de un operativo de la PFA

Seis hombres fueron detenidos por la PFA, durante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una organización dedicada al robo de cables y el sabotaje de redes de comunicación en la ciudad de Mar del Plata. Dos de los detenidos registraban antecedentes penales, mientras que el operativo dejó como saldo el secuestro de vehículos, herramientas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

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En el medio del operativo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, uno de los sospechosos se arrojó desde un balcón en un tercer piso y cayó en un patio interno. Resultó gravemente herido. De acuerdo a las fuentes, “se quebró la espalda”. El video del momento encabeza esta nota.

Uno de sus presuntos cómplices lo siguió y también se lastimó. Ambos debieron ser rescatados por los bomberos y, luego, trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados con custodia policial.

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De acuerdo a las fuentes del caso, la investigación se puso en marcha a fines de agosto, luego de que Telefónica Móviles S.A. presentara una denuncia por reiterados hechos de sustracción de cables en distintos puntos de la ciudad. A partir de esa denuncia, los efectivos federales desplegaron un trabajo investigativo sostenido que combinó el análisis de registros fílmicos, tareas encubiertas, vigilancias y seguimientos.

La banda, de acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, operaba en el oeste del conurbano, pero se estableció en la ciudad balnearia para desplegar el modus operandi: sus integrantes se movilizaban en un camión de carga, una camioneta y otros vehículos con identificaciones alusivas a empresas de servicio, y utilizaban indumentaria de trabajo para simular tareas legítimas. Esta puesta en escena les permitía sustraer materiales sin despertar sospechas entre vecinos y transeúntes.

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Todo lo incautado, junto con los seis detenidos, quedó a disposición de la Justicia Federal de Mar del Plata, que continuará con la instrucción de la causa para determinar responsabilidades y eventuales conexiones de la organización con otros hechos similares registrados en la región.