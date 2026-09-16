Misterio en Comodoro Rivadavia: un hombre fue atropellado y murió, pero hace seis días que no logran identificarlo

La víctima del accidente en Comodoro Rivadavia tenía entre 65 y 70 años y murió sin que pudieran establecer su identidad.

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Seis días después de que un hombre de entre 65 y 70 años muriera atropellado en el camino Roque González de Comodoro Rivadavia, su identidad permanece como una incógnita: la Policía aún no logró establecer quién era la víctima y realizó un llamado público a la comunidad para que aporte información.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de septiembre pasado, alrededor de las 21, cuando el hombre fue embestido por un Ford Fiesta cuyo conductor circulaba por encima de la velocidad permitida en ese tramo. La víctima murió en el lugar.

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El sector se ubica a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano y, según precisó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, presenta dos condiciones desfavorables para la circulación nocturna: ausencia de iluminación adecuada y falta de señalización. Así estaba el escenario cuando el conductor, un hombre de 39 años, avanzaba desde Kilómetro 3 en dirección a San Cayetano.

La investigación determinó que el conductor del Ford Fiesta circulaba por encima de los 40 kilómetros por hora permitidos en ese tramo.

Mulero reconstruyó la secuencia en diálogo con SETA TV. Según explicó, el conductor no habría advertido a tiempo la presencia del peatón en la calzada. “Lamentablemente, se cruza un peatón, el cual no logra divisar y, bueno, impacta de lleno contra la humanidad de esta persona, la cual en forma instantánea pierde la vida”, describió el funcionario.

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Intervinieron en la escena efectivos de la Comisaría Sexta, Criminalística y la División de Investigaciones, que relevaron la zona para determinar la mecánica del siniestro. El Ford Fiesta fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que no dispuso la detención del conductor. El test de alcoholemia practicado al volante dio resultado negativo.

La reconstrucción del hecho incorporó distintos factores que confluyeron en la tragedia. El primero, y uno de los más concretos: el vehículo circulaba a más de 40 kilómetros por hora, el límite establecido para ese tramo. “El límite permitido son 40 kilómetros por hora en esa zona y, bueno, iba a más de esa velocidad”, confirmó Mulero. A eso se sumó la posición del peatón: el hombre cruzaba por un sector no habilitado de la calzada.

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“La fatalidad tiene que ver con muchos factores: uno es el exceso de velocidad por parte del conductor, otra la imprudencia del peatón por cruzar por el medio de la calzada, una zona que no está señalizada y la falta de iluminación”, enumeró el jefe policial.

Un detalle adicional terminó de enmarcar la dimensión de lo ocurrido: el conductor había salido de su casa para comprarle una torta a su pareja, que esa noche cumplía años. Iba en busca de algo para un festejo y, en cuestión de segundos, quedó involucrado en un hecho que cambió por completo el rumbo de esa noche.

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La Fiscalía no ordenó la detención del conductor y el test de alcoholemia realizado tras el hecho dio negativo.

Con el correr de los días, la investigación avanzó sobre el perfil de la víctima sin poder cerrar el punto más básico: su nombre. Al momento del accidente, el hombre no llevaba documentación consigo. “Al momento de producirse el hecho no tenía documentación alguna”, remarcó Mulero este martes, casi una semana después del siniestro.

Durante ese período, la Brigada de Búsqueda de Personas y de Investigaciones realizó averiguaciones. Algunos vecinos aportaron datos que fueron cotejados por los investigadores, aunque ninguno alcanzó para confirmar la identidad del fallecido. La Policía también pudo establecer que se trataba de una persona en situación de calle que frecuentaba esa zona del camino Roque González.

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La falta de sistemas biométricos disponibles complicó aún más el proceso. “Lamentablemente todavía se está trabajando en eso. No tenemos ningún sistema biométrico que nos pueda certificar la identidad de esta persona”, reconoció Mulero ante SETA TV. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia.

Ante la falta de resultados, el jefe de la Unidad Regional formuló un pedido público dirigido a los habitantes de Comodoro Rivadavia. La convocatoria apunta tanto a quienes puedan reconocer a la víctima como a quienes hayan notado la ausencia de alguna persona que solía frecuentar esa zona. “Aquel que sienta la ausencia de algún vecino o alguna persona que esté en situación de calle que lo haya visto dando vueltas por esa zona, que dé aviso al 101 o a la comisaría más cercana”, solicitó Mulero. La víctima tenía aproximadamente entre 65 y 70 años, y la investigación continúa abierta a la espera de que algún dato permita ponerle un nombre a quien murió en ese camino oscuro y sin señalización.

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