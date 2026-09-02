Sociedad

Vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario: un conductor murió y dos mujeres resultaron heridas

Un hombre de 67 años falleció luego de que el utilitario que conducía perdiera el control y volcara a la altura de Oncativo. Las otras víctimas involucradas, de 67 y 73 años, fueron trasladadas a centros de salud de la zona

El utilitario Peugeot Partner quedó volcado sobre la banquina de la autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 621, jurisdicción de Oncativo
El utilitario Peugeot Partner quedó volcado sobre la banquina de la autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 621, jurisdicción de Oncativo
Guardar

Un vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario dejó como saldo un muerto y dos heridas la tarde de este miércoles, a la altura de la ciudad de Oncativo. El siniestro se produjo cuando un utilitario Peugeot Partner perdió el control y volcó sobre la banquina, mientras circulaba con tres personas a bordo. Los detalles del hecho, que aún es materia de investigación, se conocieron a medida que avanzaba la jornada.

El hecho ocurrió en el kilómetro 621 de la autopista, en jurisdicción de Oncativo, departamento Río Segundo. Según informó Cadena3, el despiste se reportó alrededor de las 13:45, mientras que La Voz y El Doce ubicaron el episodio cerca de las 14:30, sobre la mano que conduce hacia Rosario.

PUBLICIDAD

En el vehículo viajaban el conductor, un hombre de 67 años, y dos mujeres, de 67 y 73 años. Por causas que todavía se investigan, el hombre perdió el control del utilitario, lo que derivó en el despiste y el posterior vuelco.

Tras el impacto, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oncativo trabajaron en conjunto con una dotación de Bomberos Voluntarios de Oliva para asistir a los ocupantes. Según el parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo, dos de las personas fueron trasladadas por ambulancias del servicio Vittal y del Hospital Municipal San Isidro hacia el nosocomio de Oncativo, mientras que la tercera fue llevada por una ambulancia de la Municipalidad de Oliva hacia el Hospital Zonal.

PUBLICIDAD

Uno de los ocupantes había sido derivado en estado grave y, al arribar al hospital de Oncativo, se constató su fallecimiento. Se trató del conductor, de 67 años, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el vuelco. Las dos mujeres, en tanto, presentaban traumatismos y permanecían bajo asistencia médica en centros de salud de la zona.

Respecto del origen de las víctimas, las fuentes consultadas presentan versiones distintas. La Voz señaló que las tres personas eran oriundas de la provincia de Buenos Aires. El Doce, en cambio, indicó que el utilitario circulaba en dirección hacia esa provincia, de donde eran oriundas dos de las ocupantes, mientras que la restante estaba domiciliada en Santiago del Estero.

En el lugar del siniestro trabajaron, además de los bomberos, personal de la Policía Caminera y del Corredor Vial. Las causas del despiste y el vuelco permanecen sin determinar. Interviene la fiscalía de Río Segundo, a cargo de la doctora Patricia Baulies.

Brutal accidente en Entre Ríos: una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

Murió una mujer en un accidente en la ruta 12 de Entre Ríos
Murió una mujer en un accidente en la ruta 12 de Entre Ríos

Una mujer de 66 años murió este martes tras un brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 378, a la altura de Aranguren, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando una densa capa de niebla cubría toda la región y reducía la visibilidad a prácticamente cero.

Según informaron medios provinciales, la víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz, quien viajaba como pasajera en una Renault Kangoo de propiedad del Municipio de Nogoyá. El vehículo prestaba servicio para el área de Desarrollo Social de esa administración municipal y trasladaba ese día a cuatro personas con turnos médicos programados en la ciudad de Paraná.

Las otras tres ocupantes sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas de urgencia al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná.

El impacto, de frente, involucró también a un camión Iveco Daily de color blanco, procedente de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, que se desplazaba en dirección a Gualeguaychú en el momento de la colisión. Las causas exactas del siniestro todavía no fueron determinadas y quedaron en manos de la Justicia, que deberá establecer la mecánica del accidente y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa.

Temas Relacionados

CórdobaOncativoautopista Córdoba-RosarioChoquesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un conductor manejaba borracho, atropelló a un hombre y lo mató: superaba cinco veces el límite permitido

La víctima fatal, de 42 años, fue impactada en la vía pública en la provincia de Mendoza. El chofer manejaba un Peugeot 207 y registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre

Un conductor manejaba borracho, atropelló a un hombre y lo mató: superaba cinco veces el límite permitido

Anularon la resolución que dispuso el cambio de escuela y tratamiento psicoterapéutico de la acusada por el crimen de Cecilia Lazcano

El Tribunal de Revisión cuestionó que la jueza Claudia Luco Montero no fundamentara su decisión y ordenó una nueva audiencia para revisar la situación procesal de N.Y.L. (17)

Anularon la resolución que dispuso el cambio de escuela y tratamiento psicoterapéutico de la acusada por el crimen de Cecilia Lazcano

Femicidio en Entre Ríos: mató a su pareja durante una discusión y después se entregó

El acusado, de 46 años, quedó detenido a disposición de la Justicia. Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima

Femicidio en Entre Ríos: mató a su pareja durante una discusión y después se entregó

Alerta amarilla en el AMBA por la llegada de tormentas fuertes: para cuándo se esperan las lluvias

El SMN advierte sobre la llegada de rayos, ráfagas y granizo desde las últimas horas del miércoles. Crece la preocupación por la cantidad de agua que puede caer y hay advertencias para toda la zona metropolitana

Alerta amarilla en el AMBA por la llegada de tormentas fuertes: para cuándo se esperan las lluvias

La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina celebró sus 20 años con un reconocimiento de la Legislatura porteña, ante jueces y legisladores

La AAJRA, integrada por más de 500 profesionales en todo el país, recibió un diploma institucional en un encuentro que convocó a 200 asistentes, entre magistrados, representantes de la comunidad judía y funcionarios del Gobierno de la Ciudad

La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina celebró sus 20 años con un reconocimiento de la Legislatura porteña, ante jueces y legisladores

DEPORTES

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

El hilarante cruce entre Ruggeri y la delantera de Las Leonas, Julieta Jankunas: “¡Qué difícil es!”

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

TELESHOW

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

La dedicatoria de Pablo Granados a Migue por sus 40 años: “Feliz cumple, torero del amor”

Narda Lepes habló en Infobae a la Tarde y apuntó contra las recetas virales: “Un montón de la comida más rica que comí en mi vida no es linda”

Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González tras dos internaciones consecutivas: “No se curó”

La férrea defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí no hay libertad”: el reclamo de cubanos ante la crisis y la represión

“Aquí no hay libertad”: el reclamo de cubanos ante la crisis y la represión

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

República Dominicana interviene ocho hospitales para evaluar la mortalidad materno-infantil

¿Qué nacionalidad concentró la mayor cantidad de residencias otorgadas por la República Dominicana durante 2026 en las tres categorías?

El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de los casos ingresados, según el PNUD