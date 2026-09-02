Vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario: un conductor murió y dos mujeres resultaron heridas

El utilitario Peugeot Partner quedó volcado sobre la banquina de la autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 621, jurisdicción de Oncativo

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Un vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario dejó como saldo un muerto y dos heridas la tarde de este miércoles, a la altura de la ciudad de Oncativo. El siniestro se produjo cuando un utilitario Peugeot Partner perdió el control y volcó sobre la banquina, mientras circulaba con tres personas a bordo. Los detalles del hecho, que aún es materia de investigación, se conocieron a medida que avanzaba la jornada.

El hecho ocurrió en el kilómetro 621 de la autopista, en jurisdicción de Oncativo, departamento Río Segundo. Según informó Cadena3, el despiste se reportó alrededor de las 13:45, mientras que La Voz y El Doce ubicaron el episodio cerca de las 14:30, sobre la mano que conduce hacia Rosario.

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En el vehículo viajaban el conductor, un hombre de 67 años, y dos mujeres, de 67 y 73 años. Por causas que todavía se investigan, el hombre perdió el control del utilitario, lo que derivó en el despiste y el posterior vuelco.

Tras el impacto, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oncativo trabajaron en conjunto con una dotación de Bomberos Voluntarios de Oliva para asistir a los ocupantes. Según el parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo, dos de las personas fueron trasladadas por ambulancias del servicio Vittal y del Hospital Municipal San Isidro hacia el nosocomio de Oncativo, mientras que la tercera fue llevada por una ambulancia de la Municipalidad de Oliva hacia el Hospital Zonal.

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Uno de los ocupantes había sido derivado en estado grave y, al arribar al hospital de Oncativo, se constató su fallecimiento. Se trató del conductor, de 67 años, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el vuelco. Las dos mujeres, en tanto, presentaban traumatismos y permanecían bajo asistencia médica en centros de salud de la zona.

Respecto del origen de las víctimas, las fuentes consultadas presentan versiones distintas. La Voz señaló que las tres personas eran oriundas de la provincia de Buenos Aires. El Doce, en cambio, indicó que el utilitario circulaba en dirección hacia esa provincia, de donde eran oriundas dos de las ocupantes, mientras que la restante estaba domiciliada en Santiago del Estero.

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En el lugar del siniestro trabajaron, además de los bomberos, personal de la Policía Caminera y del Corredor Vial. Las causas del despiste y el vuelco permanecen sin determinar. Interviene la fiscalía de Río Segundo, a cargo de la doctora Patricia Baulies.

Brutal accidente en Entre Ríos: una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

Murió una mujer en un accidente en la ruta 12 de Entre Ríos

Una mujer de 66 años murió este martes tras un brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 378, a la altura de Aranguren, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando una densa capa de niebla cubría toda la región y reducía la visibilidad a prácticamente cero.

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Según informaron medios provinciales, la víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz, quien viajaba como pasajera en una Renault Kangoo de propiedad del Municipio de Nogoyá. El vehículo prestaba servicio para el área de Desarrollo Social de esa administración municipal y trasladaba ese día a cuatro personas con turnos médicos programados en la ciudad de Paraná.

Las otras tres ocupantes sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas de urgencia al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná.

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El impacto, de frente, involucró también a un camión Iveco Daily de color blanco, procedente de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, que se desplazaba en dirección a Gualeguaychú en el momento de la colisión. Las causas exactas del siniestro todavía no fueron determinadas y quedaron en manos de la Justicia, que deberá establecer la mecánica del accidente y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa.