El caso Tini puso bajo la lupa las finanzas de los artistas: los riesgos de delegar el manejo del patrimonio

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Para un artista, un deportista o un creador de contenido, el éxito no se mide solamente por la cantidad de seguidores, los contratos que consigue o los ingresos que genera. Detrás de esa exposición existe una estructura económica cada vez más compleja, en la que intervienen representantes, managers, abogados, contadores, inversiones, derechos de imagen y obligaciones tributarias. Y cuando el principal activo de una persona es su propio nombre, administrar ese patrimonio puede ser tan importante como construir la carrera que lo genera.

Los conflictos entre figuras públicas y quienes manejan sus carreras muestran los riesgos que pueden aparecer cuando esa administración queda completamente delegada. El caso de Tini Stoessel y otros episodios que atravesaron a personalidades del espectáculo volvieron a poner el foco sobre una cuestión que excede a las celebridades: ¿cómo puede una persona proteger lo que construyó sin convertirse en especialista en finanzas?

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César Litvin, contador público y especialista en derecho tributario, analizó el tema en diálogo con Infobae a la Tarde y planteó que la primera clave es comprender que una carrera también atraviesa distintas etapas económicas. “Un cantante, un artista, un deportista o alguien que genera valor tiene distintas etapas en su vida económica”, explicó. Hay un período de iniciación, otro de crecimiento, un momento de apogeo y, finalmente, una etapa en la que la capacidad de generar ingresos puede disminuir.

César Litvin advirtió que la carrera de una figura pública atraviesa etapas económicas con distintos niveles de ingresos

Esa dinámica obliga a pensar el patrimonio más allá del presente. “Hay una etapa en la que se genera mucho dinero y otra en la que no. No toda la vida se va a seguir ganando lo mismo”, advirtió Litvin. Por eso, parte de los recursos obtenidos durante los años de mayor actividad deberían servir para construir un respaldo que permita atravesar períodos en los que los ingresos ya no sean los mismos.

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Delegar, pero sin perder el control

La confianza es fundamental para quienes ponen su carrera y su patrimonio en manos de un equipo profesional. Pero, según Litvin, confiar no significa abandonar el seguimiento de las propias finanzas.

“Eso requiere, además del equipo, confianza. Pero delegar en un equipo no significa desentenderse por completo. Algún control hay que hacer cada tanto, porque delegar sin controlar es abdicar”, sostuvo.

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El especialista señaló que muchas malas experiencias nacen justamente del exceso de confianza: aceptar una recomendación financiera sin consultar a un profesional adecuado, involucrarse en un negocio sin comprender sus riesgos o dejar todas las decisiones económicas en manos de una sola persona.

La solución, aclaró, no es que el artista controle personalmente cada cuestión contractual, impositiva o financiera, sino que cuente con una estructura capaz de supervisarlas y que tenga información suficiente para saber qué sucede con su dinero.

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El caso Tini Stoessel puso bajo la lupa las finanzas de los artistas y los riesgos de delegar el manejo del patrimonio

Para quienes alcanzan una dimensión internacional, Litvin considera necesario contar con una mirada integral sobre la carrera. “Alguien que genera mucho valor y trabaja internacionalmente requiere un equipo jurídico con una mirada tres sesenta: sobre contratos, carga tributaria, marca, derechos de imagen y también financiera”, explicó.

Ese modelo tampoco está reservado para las grandes estrellas. Las redes sociales hicieron que cada vez más profesionales construyan una marca alrededor de su nombre y generen ingresos a partir de ella. “Cada vez más profesionales, más allá de artistas o deportistas, como nutricionistas, psicólogos, odontólogos, tienen una empresa, una marca personal”, señaló.

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En esos casos, recomendó trabajar con equipos multidisciplinarios que puedan acompañar el crecimiento profesional y económico. Abogados, contadores, economistas y especialistas financieros pueden intervenir en distintas áreas, pero el dueño de la marca no debería quedar completamente al margen.

“Hay que elegir un buen equipo que tenga esa mirada 360, interdisciplinaria, y después involucrarse un poco también en el mundo de los negocios, sin desentenderse por completo de la parte numérica”, afirmó.

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Los artistas con proyección internacional necesitan un equipo jurídico y financiero con mirada integral sobre contratos, impuestos, marca y derechos de imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío es todavía mayor cuando la fama llega durante la adolescencia. Litvin explicó que los menores tienen limitaciones para contratar y necesitan representación, pero consideró fundamental que también reciban herramientas para comprender qué ocurre con su carrera y con el dinero que genera.

“Por la edad y por las características de los grandes talentos, no entienden nada de números, de contratos, de nada. Hay que orientarlos, ayudarlos y enseñarles”, sostuvo.

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En definitiva, administrar una carrera basada en la propia imagen implica mucho más que cobrar contratos y pagar impuestos. Cuando una persona convierte su nombre en una marca, también construye un patrimonio que necesita ser protegido. Para Litvin, la mejor estrategia combina profesionales especializados, planificación y algo que ningún representante puede reemplazar: que el propio protagonista conozca, aunque no sea un experto, qué está pasando con el negocio que lleva su nombre.

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