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Tras la caída de la negociación por Julián Álvarez, Barcelona oficializó el fichaje de un delantero brasileño

El Blaugrana acordó la llegada de un futbolista que marcó solamente 13 goles en los últimos dos años

El Blaugrana acordó la contratación de Gabriel Jesús
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Barcelona ha realizado un interesante mercado de pases por las destacadas contrataciones de Anthony Gordon y Rodri por un valor cercano a los 140 millones de euros (USD 189 millones) entre los dos futbolistas del Newcastle y el Manchester City, pero su principal ambición era el traspaso de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid pidió públicamente que lo dejen irse al Blaugrana para cumplir un sueño, pero la directiva Colchonera se mostró inflexible con el último campeón de España. Debido a esto, el Blaugrana debió moverse a contrarreloj para concretar la llegada de un centrodelantero después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres.

Y el Plan B a la Araña fue presentado en la jornada de este martes con el anuncio de que Gabriel Jesus se vestirá de culé esta temporada. El atacante de 29 años dejó las huestes del Arsenal de Inglaterra para recalar en Cataluña a cambio de 10 millones de euros, sumado a una serie de variables en base a objetivos por cumplir, según repasó la agencia EFE. “Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande”, declaró en sus primeras palabras como jugador de la institución. Estuvo presente viendo a sus compañeros en el triunfo de este lunes contra Rayo Vallecano por 5-2 en el Spotify Camp Nou.

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El último ganador de la Premier League se lo había comprado en 2022 al Manchester City por una cifra superior a los USD 60 millones, pero su estado físico repercutió en su nivel: se perdió 79 partidos después de pasarse 519 días en la enfermería. En enero de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y solo jugó 988 minutos (27 partidos) en la temporada 2025/26 con los Gunners. En sus últimos dos años, anotó 13 tantos en 54 compromisos.

Barcelona anunció que Gabriel Jesus superó la revisión médica
Barcelona anunció que Gabriel Jesus superó la revisión médica (Créditos: @FCBarcelona_es)

El ex futbolista del Palmeiras y Manchester City afirmó haber dado vuelta la página y se enfocó en su presente: “Mis últimos dos años fueron complicados tras la lesión en la rodilla, me quedé casi un año fuera. Pero estoy muy bien físicamente, mi rodilla no es un problema. Es pasado. Me recuperé bien. Jugué bien en el Arsenal tras la lesión. Si no jugué más, fue por otros temas. Pero físicamente, estoy muy bien. Preparado para darlo todo”. Firmó un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

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Las estadísticas mencionadas contrastan de manera muy clara con Julián Álvarez, un jugador que no tiene un historial de lesiones y acumuló 49 gritos en 107 cotejos con la camiseta del Atlético de Madrid desde su llegada en 2024. Además, tiene un mejor promedio goleador: convirtió 139 goles en 332 juegos en toda su carrera frente a los 155 del brasileño en 442 duelos. Esto se suma a que es un jugador en plena vigencia con la selección argentina, luego de haber disputado el Mundial 2026, mientras que Jesus no juega con la Canarinha desde el 21 de noviembre de 2023, en lo que fue derrota ante Argentina en el Maracaná por 1-0 en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, Barcelona eligió al hombre del Scratch por una décima parte del valor que llegó a ofrecer por el cordobés, luego de que Atlético de Madrid haya rechazado un ofrecimiento de 100 millones de euros (USD 115 millones) en la negociación.

El elenco madrileño, que tiene a Diego Simeone como entrenador, siempre se negó al traspaso a un rival directo en el plano local, aunque su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, dejó la puerta abierta a una operación fronteras afuera: “Si Julián cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”. Justamente, el Arsenal sonó como una posibilidad, pero finalmente se quedará en el club al menos hasta el próximo mercado de pases.

Julián Álvarez se quedará en Atlético de Madrid en el último semestre de 2026 (Créditos: @Atleti)
Julián Álvarez se quedará en Atlético de Madrid en el último semestre de 2026 (Créditos: @Atleti)

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