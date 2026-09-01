Cómo quedó Argentina en la tabla de la clasificación al Mundial 2027 de básquet tras la derrota con Canadá: sus próximos partidos

Por la segunda fecha del Clasificatorio FIBA al Mundial de básquet 2027, la selección argentina perdió en su visita a Canadá

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La selección argentina de básquet cayó 97-92 ante Canadá como visitante en su segunda presentación en el Grupo F en el marco del torneo clasificatorio FIBA al Mundial de Qatar 2027. Concluido los encuentros de la ventana de agosto, el equipo que comanda Pablo Prigioni tuvo un balance de una victoria (ante Puerto Rico) y una caída, con récord global de 6-2 que lo mantiene tercero, en zona de clasificación.

En cuanto al partido disputado el lunes 31 de agosto en Quebec, en la Argentina se lució Nicolás Laprovíttola, autor de 31 puntos y 8/12 en triples (66%), además de siete aciertos en tiros libres y cuatro asistencias. Esa actuación estelar del base le permitió al equipo albiceleste sacar una diferencia de 17 puntos (40-23) tras un parcial de 13-0. Sin embargo, Canadá, reforzado con los NBA Nickeil Alexander-Walker, Luguentz Dort y Kelly Olynyk, pudo recortar para ponerse 53-48 antes del descanso.

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En el complemento, los locales aumentaron la exigencia con una propuesta más física, impuso su ritmo y limitó las opciones argentinas para anotar con comodidad. Canadá, hasta ahora único invicto de la zona de América, revirtió el marcador y llegó al último cuarto arriba 73-66. En el cierre, la Selección mantuvo la pelea hasta el final, sin poder concretar la remontada, pero con una actuación a la altura.

Concluida la ventana de agosto, Argentina quedó tercera (6-2), con mismo registro que Uruguay, que dio el golpe al derrotar 80-75 a Puerto Rico en Montevideo. La Celeste quedó segunda y le saca ventaja a los argentinos por tener mejor diferencia de puntos en los partidos entre sí. Canadá quedó como único líder e invicto, con victorias. Hasta el momento, estos tres equipos mencionados se están clasificando a la Copa del Mundo. Los acompañarán los otros tres mejores del Grupo E, que tiene a Estados Unidos (7-1), República Dominicana (6-2) y Brasil (6-2) a la vanguardia. Por otra parte, el cuarto mejor récord entre las dos zonas también logrará el boleto directo a Qatar 2027 y por ahora le corresponde a México (4-4).

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Leandro Bolmaro sube la pelota durante el duelo frente a Canadá. Argentina perdió 97-92 en la ventana FIBA rumbo al Mundial 2027 (Prensa CAB)

Los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo continuarán en noviembre y la Argentina tendrá dos partidos como local ante Bahamas (26/11) y Canadá (29/11). En febrero y marzo de 2027 con encuentros de visitante frente a Puerto Rico (26/2) y Bahamas (1/3).

Por otra parte, en resto de los continentes también se están desarrollando las eliminatorias y en Europa ya se conoce al primer clasificado al Mundial: Turquía. Con la victoria ante Islandia, el equipo turco aseguró su boleto en el Grupo J, que comparte con Serbia (6-2), Italia (5-3), Lituania (4-4) y Bosnia-Herzegovina (3-5). En las otras zonas, estarían clasificando las siguientes selecciones: Ucrania, España, Georgia, Francia, Alemania, Croacia, Polonia, Eslovenia y Finlandia.

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En África, hasta ahora están consiguiendo su pasaje Camerún, Sudán del Sur, Senegal y Costa de Marfil. En las eliminatorias de Asia y Oceanía, Australia lidera con récord de 7-0, seguido de Líbano, Japón, Jordania, Irán y China.

En total serán 32 los equipos que disputarán el Mundial 2027, que se jugará en Doha, Qatar, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de ese año. Restan dos ventanas de clasificación (la próxima en noviembre) para definir a la mayoría de los clasificados en cada confederación.

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