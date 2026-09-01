Deportes

Cómo quedó Argentina en la tabla de la clasificación al Mundial 2027 de básquet tras la derrota con Canadá: sus próximos partidos

La selección de Pablo Prigioni continúa en la búsqueda del boleto directo a Qatar. Turquía se convirtió el primer equipo clasificado

Por la segunda fecha del Clasificatorio FIBA al Mundial de básquet 2027, la selección argentina perdió en su visita a Canadá
Guardar

La selección argentina de básquet cayó 97-92 ante Canadá como visitante en su segunda presentación en el Grupo F en el marco del torneo clasificatorio FIBA al Mundial de Qatar 2027. Concluido los encuentros de la ventana de agosto, el equipo que comanda Pablo Prigioni tuvo un balance de una victoria (ante Puerto Rico) y una caída, con récord global de 6-2 que lo mantiene tercero, en zona de clasificación.

En cuanto al partido disputado el lunes 31 de agosto en Quebec, en la Argentina se lució Nicolás Laprovíttola, autor de 31 puntos y 8/12 en triples (66%), además de siete aciertos en tiros libres y cuatro asistencias. Esa actuación estelar del base le permitió al equipo albiceleste sacar una diferencia de 17 puntos (40-23) tras un parcial de 13-0. Sin embargo, Canadá, reforzado con los NBA Nickeil Alexander-Walker, Luguentz Dort y Kelly Olynyk, pudo recortar para ponerse 53-48 antes del descanso.

PUBLICIDAD

En el complemento, los locales aumentaron la exigencia con una propuesta más física, impuso su ritmo y limitó las opciones argentinas para anotar con comodidad. Canadá, hasta ahora único invicto de la zona de América, revirtió el marcador y llegó al último cuarto arriba 73-66. En el cierre, la Selección mantuvo la pelea hasta el final, sin poder concretar la remontada, pero con una actuación a la altura.

Concluida la ventana de agosto, Argentina quedó tercera (6-2), con mismo registro que Uruguay, que dio el golpe al derrotar 80-75 a Puerto Rico en Montevideo. La Celeste quedó segunda y le saca ventaja a los argentinos por tener mejor diferencia de puntos en los partidos entre sí. Canadá quedó como único líder e invicto, con victorias. Hasta el momento, estos tres equipos mencionados se están clasificando a la Copa del Mundo. Los acompañarán los otros tres mejores del Grupo E, que tiene a Estados Unidos (7-1), República Dominicana (6-2) y Brasil (6-2) a la vanguardia. Por otra parte, el cuarto mejor récord entre las dos zonas también logrará el boleto directo a Qatar 2027 y por ahora le corresponde a México (4-4).

PUBLICIDAD

Leandro Bolmaro sube la pelota durante el duelo frente a Canadá. Argentina perdió 97-92 en la ventana FIBA rumbo al Mundial 2027 (Prensa CAB)
Leandro Bolmaro sube la pelota durante el duelo frente a Canadá. Argentina perdió 97-92 en la ventana FIBA rumbo al Mundial 2027 (Prensa CAB)

Los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo continuarán en noviembre y la Argentina tendrá dos partidos como local ante Bahamas (26/11) y Canadá (29/11). En febrero y marzo de 2027 con encuentros de visitante frente a Puerto Rico (26/2) y Bahamas (1/3).

Por otra parte, en resto de los continentes también se están desarrollando las eliminatorias y en Europa ya se conoce al primer clasificado al Mundial: Turquía. Con la victoria ante Islandia, el equipo turco aseguró su boleto en el Grupo J, que comparte con Serbia (6-2), Italia (5-3), Lituania (4-4) y Bosnia-Herzegovina (3-5). En las otras zonas, estarían clasificando las siguientes selecciones: Ucrania, España, Georgia, Francia, Alemania, Croacia, Polonia, Eslovenia y Finlandia.

En África, hasta ahora están consiguiendo su pasaje Camerún, Sudán del Sur, Senegal y Costa de Marfil. En las eliminatorias de Asia y Oceanía, Australia lidera con récord de 7-0, seguido de Líbano, Japón, Jordania, Irán y China.

En total serán 32 los equipos que disputarán el Mundial 2027, que se jugará en Doha, Qatar, entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de ese año. Restan dos ventanas de clasificación (la próxima en noviembre) para definir a la mayoría de los clasificados en cada confederación.

Temas Relacionados

FIBASelección argentina de básquetCanadáClasificatorios Mundial 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la caída de la negociación por Julián Álvarez, Barcelona oficializó el fichaje de un delantero brasileño

El Blaugrana acordó la llegada de un futbolista que marcó solamente 13 goles en los últimos dos años

Tras la caída de la negociación por Julián Álvarez, Barcelona oficializó el fichaje de un delantero brasileño

Boca Juniors confirmó la salida del Changuito Zeballos al fútbol italiano: los números de la venta

El santiagueño fue transferido a pocos meses de quedar en libertad de acción. Jugará en la Serie A

Boca Juniors confirmó la salida del Changuito Zeballos al fútbol italiano: los números de la venta

Boca Juniors sufrió otra sensible baja por lesión: uno de sus titulares se perderá el duelo ante Vélez por Copa Argentina

El Xeneize no podrá contar con una de las figuras del equipo en el duelo por octavos de final

Boca Juniors sufrió otra sensible baja por lesión: uno de sus titulares se perderá el duelo ante Vélez por Copa Argentina

La FIA aprobó las obras en el Autódromo para que la F1 vuelva a la Argentina

El proyecto de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya superó la mitad de ejecución y apunta a cumplir con los requisitos técnicos para recuperar una fecha de la máxima categoría

La FIA aprobó las obras en el Autódromo para que la F1 vuelva a la Argentina

La novedad que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y la decisión del equipo con Pierre Gasly

El piloto argentino tendrá en Monza el paquete de actualización que el francés disfrutó en Zandvoort

La novedad que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y la decisión del equipo con Pierre Gasly

MALDITOS NERDS

Anne Hathaway acompañará a Tom Cruise en ‘Días de Trueno 2′, prevista para 2028

Anne Hathaway acompañará a Tom Cruise en ‘Días de Trueno 2′, prevista para 2028

‘TARAE: The Unbound’ revela su combate y sus seis clases en un nuevo video

Bandai Namco transformará ‘Dragon Ball Gekishin Squadra’ y eliminará su modo MOBA

1047 Games cerrará los servidores de ‘Splitgate: Arena Reloaded’ y ‘Empulse’

Pokémon anuncia ‘Wild Card’, su primera película animada en siete años

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian donó 50 mil dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

Kim Kardashian donó 50 mil dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

Premios Juventud 2026: fecha, horarios, nominados y dónde ver la gala con Marc Anthony, Santos Bravos y más artistas

La producción de “Tomb Raider” atraviesa un nuevo conflicto por fallas de seguridad laboral

El hijo de Diddy exigió la liberación del rapero tras la extensión de su condena

Bonnie Blue anuncia el nacimiento de su primer hijo: “Y luego fuimos 1058″

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa ordenó priorizar recursos y coordinar la respuesta de Ecuador ante el fenómeno de El Niño

Daniel Noboa ordenó priorizar recursos y coordinar la respuesta de Ecuador ante el fenómeno de El Niño

Esposa de alias “Pecho de Rata” quedó en libertad con medidas cautelares en Costa Rica

El Ministerio de Comunicaciones inició la demolición del puente Güijo tras habilitar un paso provisional que reabrió el paso hacia el Caribe guatemalteco

Una redada en una discoteca dejó once aprehendidos por posibles nexos con una banda de Guayaquil

Crece el misterio detrás de un raro pez de la profundidad del océano que terminó varado varias veces en la misma costa