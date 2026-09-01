El fenómeno de El Niño presiona los precios del frijol, el arroz y el maíz en El Salvador

El fenómeno de El Niño podría reducir la producción agrícola en El Salvador y elevar los precios del frijol, el arroz y el maíz. (Foto: cortesía)

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El fenómeno de El Niño, según el economista Raúl Castellón, podría estar incidiendo de manera significativa en la producción agrícola salvadoreña. Explicó que, cuando este evento climático se presenta con fuerza en El Salvador, los precios de productos básicos como el frijol, el arroz y el maíz suelen incrementarse, lo que afecta directamente el presupuesto de las familias.

Aunque la población logra abastecerse de alimentos en parte gracias a proveedores regionales, el economista advirtió que los productores locales pueden enfrentar dificultades adicionales. Estas condiciones, a su juicio, pueden llevar a que muchos agricultores queden desplazados del mercado nacional. Consideró relevante que se adopten medidas de apoyo financiero y estímulos para la reconversión agropecuaria, especialmente en aquellas zonas actualmente poco aprovechadas, a fin de fortalecer la producción interna ante escenarios adversos.

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Efectos del precio del petróleo y la economía doméstica

En entrevista para el programa Diálogo, Castellón señaló que a la situación agrícola se suma la evolución reciente del precio del petróleo, otro factor que influye en el costo de vida. Indicó que el barril WTI ha cerrado recientemente cerca de los $83, una cifra que se aproxima a los valores más altos del último quinquenio. Explicó que, cuando el precio internacional del petróleo sube y el ajuste se traslada a El Salvador, los precios internos de diversos productos tienden a permanecer elevados, incluso si luego el mercado internacional registra una baja. La reciente subida de los combustibles en el país es un ejemplo de este fenómeno.

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta el próximo año, el economista sugirió fortalecer la planificación y el almacenamiento de granos. Esta estrategia, sostuvo, podría ayudar a mitigar los efectos de futuras crisis y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

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La canasta básica urbana ronda los $260 y la rural entre $180 y $190, pero ese indicador no refleja toda la realidad inflacionaria de los hogares. (Foto: cortesía)

En cuanto a la economía doméstica, Castellón mencionó que la canasta básica urbana ronda los $260 y la rural entre $180 y $190. Si bien este indicador es útil para calcular la ingesta calórica mínima, el economista aclaró que no refleja con precisión la realidad inflacionaria ni el costo de vida de la mayoría de los hogares. Según su análisis, muchas familias que ajustan su consumo a esa referencia se ubican en una franja de pobreza o cerca de ella.

Todos estos factores —sequía, precio del petróleo, endeudamiento y migración— conforman un conjunto de retos inmediatos para la economía salvadoreña. Castellón consideró que estos elementos pueden incidir en el costo de la vida y en las expectativas económicas para el próximo año. Describió el escenario actual como uno donde persisten “pequeñas minas desequilibrantes”, es decir, riesgos que podrían modificar las tendencias recientes y que requieren seguimiento constante.

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Políticas públicas, gobiernos locales y respuesta institucional

Frente a este panorama, Castellón planteó que tanto el gobierno central como los gobiernos locales podrían desempeñar un papel más activo en la presentación de propuestas orientadas a enfrentar los desafíos derivados de la sequía y otros factores económicos. Destacó que los municipios, aunque cuentan con presupuestos limitados, tienen la facultad legal para implementar políticas económicas en sus territorios.

Sin embargo, el economista observó que, en muchos casos, las administraciones locales se han concentrado en tareas básicas como el mantenimiento de calles y el alumbrado público, dejando de lado funciones de liderazgo comunitario y gestión de crisis. En su opinión, recuperar el liderazgo local es fundamental para responder de manera efectiva a escenarios complejos como los actuales.

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Crecimiento, desigualdades e indicadores estructurales

Raúl Castellón destacó que, de acuerdo con datos oficiales y de organismos internacionales, El Salvador cerró agosto con señales de crecimiento económico. Mencionó el dinamismo de sectores como la construcción, el sistema financiero y los servicios, los cuales han contribuido a sostener la actividad durante el año.

El Banco Central de Reserva y CEPAL han revisado al alza sus proyecciones, estimando un crecimiento anual cercano al 3,6%. Algunas gremiales locales esperan cifras próximas al 4%. En opinión del economista, este desempeño podría beneficiar a trabajadores, al Gobierno y al sistema productivo en general, aunque señaló que los efectos positivos no son necesariamente homogéneos para toda la población.

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El Salvador muestra señales de crecimiento económico con proyecciones de hasta 3.6%, aunque persisten rezagos en desarrollo humano, competitividad, innovación e informalidad. (EFE/Vladimir Chicas)

Sin embargo, Castellón también puntualizó que El Salvador sigue mostrando indicadores estructurales que lo sitúan por debajo de la mayoría de países de la región y del mundo en ciertas áreas clave. Citó como ejemplo el puesto 135 en el índice de desarrollo humano global, así como posiciones bajas en competitividad e innovación. Además, mencionó la persistencia de la informalidad económica y una calificación de riesgo país relativamente baja. Según su evaluación, estos elementos sugieren que el crecimiento reciente, si bien es valioso, no garantiza por sí mismo mejoras estructurales profundas, por lo que recomendó mantener el foco en políticas de largo plazo y en la reducción de desigualdades.