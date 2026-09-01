Política

El Gobierno confirmó que trabajará con la Ciudad de Buenos Aires para traer de regreso la F1 a la Argentina

El vocero, Adrián Ravier, informó que la Nación colaborará en las tareas para que el país vuelva a formar parte del circuito mundial. El rol de Daniel Scioli en este objetivo

Adrián Ravier habló del aumento de la morosidad
El funcionario lo anunció en conferencia de prensa
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El Gobierno aseguró que “tiene la firme convicción” de trabajar en conjunto con la ciudad de Buenos Aires para traer de nuevo la Fórmula 1 a la Argentina y felicitó a Franco Colapinto por su “reciente renovación con el equipo Alpine”.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que también sostuvo que esa medida atraería al turismo y, por lo tanto, generaría ingresos para el país.

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La exposición del funcionario comenzó con un repaso de los anuncios sobre créditos hipotecarios, justicia, salud y defensa, pero evitó referirse a la situación por la soberanía de las islas Malvinas, a la espera de la cadena nacional que encabezará el jueves Javier Milei.

Respecto del evento automovilístico, el vocero detalló que el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, mantuvo recientemente reuniones en Brasil con autoridades del organismo que organiza las carreras.

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En paralelo, destacó que la gestión porteña, aunque sin nombrar directamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, avanza con obras en el autódromo para adecuarlo a las exigencias necesarias para que el Gran Premio de la República Argentina pueda ser aprobado e incorporado al calendario mundial.

El Gobierno felicitó a Colapinto por su renovación con Alpine (REUTERS/Benoit Tessier)
El Gobierno felicitó a Colapinto por su renovación con Alpine (REUTERS/Benoit Tessier)

“En pos de lograr el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, se están llevando adelante las gestiones correspondientes”, afirmó Ravier, quien remarcó que “el Gobierno nacional tiene una firme decisión de respaldar esta iniciativa”.

Además, resaltó que el Poder Ejecutivo también apunta a recuperar la fecha del MotoGP y a organizar una fecha del Rally Mundial en la provincia de Córdoba. En ese marco, felicitó a Franco Colapinto por su “reciente renovación con el equipo Alpine”.

“Esperamos que la próxima vez que visite nuestro país sea para sumar puntos en el circuito de Buenos Aires”, insistió, en mención indirecta a que el piloto estuvo meses atrás en la ciudad para participar de una exhibición.

Ravier planteó que “el sector turismo se encuentra en crecimiento y esa expansión puede fortalecerse aún más si la Argentina pone esfuerzos en traer a nuestro país los mayores eventos deportivos mundiales”.

En esa línea, mencionó la visita al país del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, durante el Congreso Americano 2026 realizado en Buenos Aires, que fue inaugurado por Milei y que, según destacó, se hizo en la Argentina por primera vez en quince años.

Un hombre con traje, corbata y anteojos habla detrás de un atril negro que tiene una pantalla azul con el logotipo de la FIA
Javier Milei ofrece un discurso en el atril de un evento de la Federación Internacional del Automóvil en Buenos Aires. (Infobae)

También señaló que en los próximos días se disputarán en Rosario, Rafaela y Santa Fe los Juegos Sudamericanos, que “reunirán a cinco mil atletas de toda la región” y para los que “se espera completar la capacidad hotelera” de las tres ciudades.

Sumó además la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Buenos Aires, para la cual “se vendieron todas las entradas en solo media hora”, y los compromisos de Los Pumas ante Australia.

Por otra parte, el vocero sostuvo que “18 mil familias van a poder acceder a su primera vivienda” mediante los créditos que anunció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a una tasa inferior a “7,5 por ciento más UVA”.

Al respecto, aseguró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aporta recursos para esa medida mediante plazos fijos, no asumirá el riesgo de los créditos que se otorgarán, sino que serán los bancos los que lo hagan.

“Esta es la gran diferencia respecto a esquemas anteriores, donde el préstamo lo otorgaba directamente el fondo, asumiendo el riesgo y gastando los subsidios”, advirtió, para luego anticipar que la primera licitación se realizará esta semana.

Conferencia de prensa Luis "Toto" Caputo
Capuuto anunció los créditos hipotecarios

Asimismo, el funcionario aseguró que “en el primer trimestre de 2026, la economía registró veintidós punto nueve millones de puestos de trabajo”, lo que representa “quinientos diez mil más que en el mismo período de 2023”.

“En otras palabras, se crearon medio millón de puestos de trabajo en los últimos tres años”, lo cual se trata de “una señal clara de una economía que demanda más trabajo” y de un crecimiento que consideró “genuino” porque, según dijo, estuvo “traccionado por el sector privado”.

Más tarde, al responder preguntas sobre ingresos, sostuvo que “los salarios están mejorando en general, los salarios reales” y afirmó que en los trabajadores informales hubo “subas de más del sesenta por ciento”.

Aunque evitó hablar sobre este tema, Ravier informó que este jueves a las 21 el presidente Milei realizará una cadena nacional “referida a la cuestión Malvinas”, en la que leerá un informe que estaban elaborando la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda Cristian Auguadra.

Ante nuevas consultas, insistió en que hubo “un pedido en la reunión de gabinete de que no amplíe” y remarcó que será el propio Presidente quien desarrollará “todo lo relativo al tema Malvinas” en ese mensaje.

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