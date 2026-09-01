Los docentes universitarios rechazaron la paritaria que ofreció el Gobierno y anunciaron otro paro

Los gremios docentes y nodocentes universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas tras rechazar la oferta salarial del Gobierno en la paritaria universitaria. (AP Foto/Rodrigo Abd)

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Los gremios de docentes y nodocentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional de 24 horas para este miércoles, después de rechazar la oferta salarial del Gobierno en la paritaria convocada por Capital Humano. También reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y advirtieron malestar en el sector.

En esa reunión, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 3% sobre los salarios de septiembre, a la que sumó el 3% ya comprometido en las mesas de negociación de junio pasado para el mes de octubre. De este modo, la oferta oficial consolidada alcanza un 6% bimestral para el personal docente de las universidades nacionales. La comitiva gremial estuvo integrada por representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del CIN, Franco Bartolacci.

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Sin embargo, desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) señalaron que el porcentaje ofrecido no cubre el atraso acumulado, que estiman entre el 25 y el 35%. Además, advirtieron que la propuesta incumple la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por la misma Cámara, y luego ratificada por la Justicia en tres instancias distintas, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó acatar la cautelar sobre salarios y becas estudiantiles. Para los sindicatos, el 3% no refleja disposición de acatar esa resolución judicial, sino una decisión política de ignorarla.

ADUBA y APUBA afirmaron que la oferta salarial no cubre el atraso acumulado, que ubican entre el 25 y el 35%. (Franco Motocam, Infobae)

“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, declaró a la salida de la reunión Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA. El dirigente gremial subrayó que cumplir con la ley y con el mandato de la Corte Suprema implica una recomposición salarial de alrededor del 30%, un número muy alejado del porcentaje que el Ejecutivo puso sobre la mesa. “El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó Cagnacci.

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El secretario general de ADUBA también convocó a retomar el camino del diálogo, aunque con condiciones claras: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”. En cuanto a la apertura de los establecimientos durante la medida de fuerza, aclaró que las universidades no estarán cerradas de manera formal, ya que el acatamiento queda en manos de cada docente y nodocente. No obstante, desde los gremios anticiparon que esperan un nivel de adhesión alto, en función del malestar acumulado en el sector.

El paro universitario no implicará un cierre formal de las universidades, porque el acatamiento dependerá de cada docente y nodocente.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la propuesta del 6% bimestral se inscribe en el marco del esfuerzo financiero del Estado para el sostenimiento del sistema de educación superior, y que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional. Tras la exposición técnica de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la inminencia del paro, la cartera exhortó a los presentes a que las medidas de fuerza no alteren el dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender.

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El Ministerio también convocó a las partes a retomar las negociaciones el próximo jueves 17 de septiembre, con el objetivo de dar continuidad al proceso paritario. Los gremios, por ahora, no confirmaron si asistirán a esa instancia antes de concretar la medida de fuerza del miércoles.