Callejero Fino más complicado: la Justicia ordenó que quede detenido

Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata

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La Justicia ordenó que Callejero Fino quede detenido tras un pedido realizado en las últimas horas por el fiscal Cosme Iribarren. El cantante de RKT fue el domingo en Villa La Ñata, Tigre, luego de que la Policía Bonaerense le descubriera en un control vehicular una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba sin patente.

En un principio, el investigador caratuló la causa como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo es de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Es excarcelable.

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Al momento de ser interceptado por los agentes, Callejero Fino les explicó que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Según relataron fuentes del caso a este medio, al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: “Me quiero matar”, dijo.

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Horas más tarde, el cantante -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar ante el fiscal y negó que el arma fuera suya. Sin embargo, su defensa no fue suficiente y tras la indagatoria volvió a su celda en una comisaría bonaerense.

La Glock incautada a Callejero Fino, con la numeración limada en la corredera

El hecho y la condena previa

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

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Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

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El momento de la detención del cantante de RKT

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.