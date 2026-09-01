Crimen y Justicia

Callejero Fino más complicado: la Justicia ordenó que quede detenido

Fue tras un pedido del fiscal Cosme Iribarren. El cantante de RKT fue descubierto con un arma cuando circulaba en una camioneta sin patente. Además tenía una condena previa

Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata
Callejero Fino tras su arresto en Villa La Ñata
Guardar

La Justicia ordenó que Callejero Fino quede detenido tras un pedido realizado en las últimas horas por el fiscal Cosme Iribarren. El cantante de RKT fue el domingo en Villa La Ñata, Tigre, luego de que la Policía Bonaerense le descubriera en un control vehicular una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de su camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba sin patente.

En un principio, el investigador caratuló la causa como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagar, Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo es de tres años de cárcel ante una posible condena, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Es excarcelable.

PUBLICIDAD

Al momento de ser interceptado por los agentes, Callejero Fino les explicó que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Según relataron fuentes del caso a este medio, al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: “Me quiero matar”, dijo.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, el cantante -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar ante el fiscal y negó que el arma fuera suya. Sin embargo, su defensa no fue suficiente y tras la indagatoria volvió a su celda en una comisaría bonaerense.

Una pistola negra desmontada en sus componentes, un cargador y doce cartuchos colocados sobre una superficie blanca
La Glock incautada a Callejero Fino, con la numeración limada en la corredera

El hecho y la condena previa

Los antecedentes de Alvarenga se habían convertido en una preocupación para su defensa: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

Esta condena, precisamente, fue la clave que consideró el fiscal Iribarren para dejar preso al cantante. “En caso de condena, sería un reincidente”, asegura una alta fuente judicial.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

El momento de la detención del cantante de RKT

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

Temas Relacionados

Callejero FinoPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Nos dejó destrozados”: acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidió un auto de aplicación y el chofer les robó todo

El lamentable episodio ocurrió este lunes en la ciudad de Córdoba y quedó filmado por una cámara de seguridad. Intensa búsqueda para dar con el delincuente

“Nos dejó destrozados”: acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidió un auto de aplicación y el chofer les robó todo

La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

Sandra Noemí Zapata se presentó en la fiscalía que investiga el final del jamaiquino que organizó eventos con Diego Maradona y prometió un parque estilo Disney en San Pedro

La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

En junio de 2024, un joven de 27 años fue baleado en la puerta de la disco Input sobre la avenida Juan B. Justo. La División Homicidios de la PFA detuvo a un conocido delincuente de la villa Zavaleta por el hecho. Su prontuario

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

Una docente desapareció hace más de un año en Salta y confirmaron que sus restos fueron encontrados en una finca

La mujer de 64 años fue vista por última vez el 12 de marzo de 2025

Una docente desapareció hace más de un año en Salta y confirmaron que sus restos fueron encontrados en una finca

Desarticularon 10 puntos de venta de drogas en Córdoba y detuvieron a 24 personas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 13 allanamientos en Ampliación Cabildo y Villa El Libertador tras una investigación de siete meses iniciada por denuncias anónimas

Desarticularon 10 puntos de venta de drogas en Córdoba y detuvieron a 24 personas

DEPORTES

Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el escandaloso final del partido de rugby entre Chile y Uruguay

Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el escandaloso final del partido de rugby entre Chile y Uruguay

Repentino giro en el futuro de Nicolás Tagliafico a horas del cierre del mercado en medio de las negociaciones con Juventus

Lewis Hamilton rescató una Ferrari abandonada hace 30 años y la restauró en la fábrica de Maranello: “Estaba cubierta de polvo”

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

TELESHOW

La predicción de una tarotista que dejó en shock a Jimena Barón: “¿Podés ver mi futuro?”

La predicción de una tarotista que dejó en shock a Jimena Barón: “¿Podés ver mi futuro?”

La conmovedora despedida del Zorrito Von Quintiero a Miguel Zavaleta: la anécdota de su nombre y el dolor a flor de piel

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

INFOBAE AMÉRICA

“Yo no le dije a nadie que habíamos matamos a Tupac”: la frase clave en la condena por el asesinato del rapero, casi 30 años después

“Yo no le dije a nadie que habíamos matamos a Tupac”: la frase clave en la condena por el asesinato del rapero, casi 30 años después

Bolivia: ordenan la aprehensión de una mujer investigada por el ataque a Nadia Beller

José Antonio Kast y Fernando Cerimedo niegan vínculos laborales aunque admiten conocerse

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Se avecina un nuevo orden mundial y no estamos preparados